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Новини За кордоном
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Російські "миротворці" привезли в Нагірний Карабах системи "Град", - Reuters. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російські "миротворці" розмістили реактивні системи залпового вогню "Град" у наземному коридорі між Вірменією та Нагірним Карабахом, який вони контролюють відповідно до тристоронньої угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це пише Reuters.

Репортери агентства бачили в Лачинському коридорі, який проходить від межі Вірменії до анклаву на території Азербайджану, дві установки "Град" на вантажівках. Reuters зазначає, що ця система "радянських часів" може випустити 40 ракет приблизно за 20 секунд.

Обидва "Гради" було укомплектовано російськими екіпажами, військовослужбовці підтвердили агентству, що вони з Росії. В однієї з установок був російський військовий номерний знак із регіональним кодом 94, що вказує на його належність до Закавказького військового округу.

Російські миротворці привезли в Нагірний Карабах системи Град, - Reuters 01
Фото: Telegram-канал "Военный осведомитель"

Журналісти Reuters також помітили в цьому районі російський танк.

Агентство нагадує, що у РФ говорили: збройних миротворців будуть супроводжувати бронетранспортери та інша техніка. Про ракетні системи в цьому зв'язку не згадували.

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У 1991 році Нагірний Карабах за підтримки Вірменії оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, які тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемир'я і припинення вогню, але час від часу між сторонами виникають збройні сутички. За час конфлікту в регіоні загинуло більш ніж 30 тис. осіб. Азербайджан вважає Нагірний Карабах окупованою Вірменією територією.

27 вересня 2020 року в Нагірному Карабасі спалахнув наймасштабніший протягом останніх років конфлікт. Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію в "масштабній провокації", обстрілі позицій азербайджанської армії й оголосило про початок "стрімкого контрнаступу". Вірменська влада, зі свого боку, заявила, що азербайджанські військові ініціювали наступ на Нагірний Карабах. Під час конфлікту сторони використовували танки, важку артилерію й авіацію. Повідомлялося про загиблих і поранених військовослужбовців та мирних жителів.

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Воєнний стан запровадили як у Вірменії, так і в окремих районах Азербайджану. Обидві країни, що беруть участь у конфлікті, оголосили мобілізацію.

Кілька разів було досягнуто домовленостей про перемир'я в Нагірному Карабасі, але щоразу вони порушувалися.

Представник "влади" Нагірного Карабаху Ваграм Погосян 9 листопада повідомив, що армія невизнаної Нагірнокарабаської республіки більше не контролює важливого міста Шуша, а азербайджанські війська перебували на підступах до столиці Карабаху Степанакерта.

У ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і лідер Росії Володимир Путін підписали заяву про припинення війни в Карабасі. Згідно з домовленостями, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі розмістять 1960 російських миротворців, 90 бронетранспортерів, 380 військових і спеціальних автомобілів.

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Прем'єр Вірменії говорив, що це рішення було для нього вкрай важким, але безальтернативним. Алієв підкреслив, що Пашиняна "змусили" підписати документ, "максимально вигідний" для Баку. Після підписання домовленостей про врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі представники вірменської опозиції стали вимагати відставки Пашиняна.

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Топ коментарі
+59
Эти "миротворцы" весь мир уничтожат,и глазом не моргнут
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17.11.2020 08:18
+44
Пуст эти обнуленные рабы руссята под прикрытием "миротворцы" таскают в Азербайджанский Карабах хот с-400 или новейший унитаз армата.БАЙРАКТАРЫ ждут этих одноразывых ихтамнетов
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17.11.2020 08:22
+38
Вот это "миротворцы"..😞
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17.11.2020 08:21
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Сторінка 2 з 2
Перемога Азербайджану і Турції звичайно є. А чому він так зробив? Та дуже просто, щоб запобігти позовів про військові злочини, які б точно подавала Вірменія при підтримці москалів. А зараз за все взяла відповідальність московія, а Азербайджан закріпив свою шикарну перемогу.
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17.11.2020 13:29 Відповісти
Коли на твоїй землі війська іншої більш сильної держави, це не твоя земля.

Москалі вважають ці землі своїми і залишаться там на завжди під будь-яким приводом. А турки в лоб проти них не підуть. Так що перемога Азербайджану і Туреччини тимчасова. Пустити туди Московію було стратегічною помилкою!
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17.11.2020 14:10 Відповісти
Перемир'я під час успішного наступу на Донбасі дало можливість російським бойовикам закріпитися і озброїтися. Те саме в Карабаху.
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18.11.2020 00:22 Відповісти
Так було і при царській і при більшовиках. Підбурювали та давали зброю і тим і іншим. А коли ті виснажувались війною, захоплювали і Азербайджан і Вірменію. Історія нічому їх не вчить я бачу.
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17.11.2020 11:57 Відповісти
Якщо Азербайджан буде себе погано поводити, можна обстріляти десяток азербайджанських сіл. Якщо Алієв відповість, звинуватити у геноциді вірменів і під приводом їх захисту атакувати Баку й привести до влади проросійський уряд. Грузія 2008 рік. Один-в-один.
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17.11.2020 12:42 Відповісти
Ні.Так вони робили у 2008 році, а зараз всі знають, що таке московія і при обстрілі їх за декілька годин знищать турки з повітря.
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17.11.2020 13:31 Відповісти
..это только кремлёские миротворцы бьют не "по целям", а "по площадям".. а чаще - вообще куда попало и в разные стороны.. кацап - это обезьяна с гранатой
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17.11.2020 13:55 Відповісти
Миротворцы с градами - это забавно... посмотрим чем это всё закончится.
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17.11.2020 14:04 Відповісти
ще коли тільки но уклали угоду про перемир,я, писав, що помилкою було рішення пустити цапів на город. Вони ніколи не дотримувалися свого слова, та й взагалі вони там непотрібні. З іншого боку, не думаю, що азербайджанці настільки наївні і не знали суті кацапів та їхніх методів і прийомів, прикладів достатньо за останні роки вже було. Тому, що будуть далі робити кацапи, коли їх десь допускають начебто як "миротворців", це будь-хто зі 100% вірогідністю міг зпрогнозувати.
Вочевидь, Алієв це також припускав, але щось спонукало його піти на цей ризик. Мабуть це спокуса прямого доступу до Нахічевані. До того ж у азербайджанців за угодою про перемир,я є право у будь-який момент запросити "миротворців" геть зі своєї землі без мотивування причин. Також у азербайджанців є чіткі часові таймінги за годою, як то наприклад до 15 (відтермінували до 25-го) листопада вірмени мають вивести свої війська з Карабаху. Але ж бачимо, що це відтермінування (начебто не встигають вірмени по вузькій дорозі вийти з Карабаху до 15-го) використовується капами для укріплення свого контингенту. Може то не вірмени не встигають вийти, а кацапи не встигають зайти... 25-е листопада, а також 1 січня, до якого вірмени зобов,язані за угодою передати певні райони Карабаху Азербайджану, вже незабаром. Тож подивимося.
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17.11.2020 15:04 Відповісти
Можливо, що і в Алієва вичерпалися ресурси: наступальна війна пожерає їх значно більше. Хоча (якщо там немає якихось "секретних протоколів") - однозначно кацапів не потрібно було допускати на територію Азербайджану, тепер їх звідти не виперти.
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17.11.2020 15:25 Відповісти
Ох и зря азеры пустили этих козлов в свою капусту. Конечно сложно было надеятся на *белые каски* и прочую муру. Похоже сюжет не закончен ещё.
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17.11.2020 16:29 Відповісти
оточені під Агдамом ари не хочуть виходити з Карабаху і вже вступили в перестрілку з кацапами
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17.11.2020 21:14 Відповісти
При совдепии был портвейн *Агдам*, мутноватый конечно, но не точно конечно 1руб 80 коп. Но 0,8 бутылка. Тот что гнали ранее знаменитый портвейн *777* был фуфло. Неплохой был *Южнобережный* из Крыма, марочный, цену не помню--но дороже. Напомнило чуть из тех времён.
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18.11.2020 12:45 Відповісти
В договоре стоит, что миротВОРцы будут иметь только стрелковое оружие = повторяется грузинский вариант 2008г. Алиев сделал гигантскую ошибку. Эрдоган его предаст.
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17.11.2020 16:31 Відповісти
Дурак хуже предателя.
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18.11.2020 00:24 Відповісти
"Миротворцы" с ружьями ага
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17.11.2020 17:17 Відповісти
Могли бы и не печатать, все и так знают что руссня дебилы. Уже и кучу видосов опубликовали где эти грады горят ярким пламенем от ударов БПЛА, нет кацапам нужно обязательно утановить Град на самом видном месте.
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17.11.2020 18:01 Відповісти
Короче Град это то куда с 99% точностью сразу прилетит с верху турецкий привет, хоть в Сирии, хоть в Ливии хоть в Карабахе.Очело у русни на граде самое запотевшее от страху.
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17.11.2020 19:39 Відповісти
З кацапськими градами нехай у Азербайджана з Туретчиной голова болить.
Мені ця новина більш цікава - як її бутусови пишуть.
"Азербайджан вважає Нагірний Карабах окупованою Вірменією територією.Джерело: https://censor.net/ua/n3231462"
Тобто - ніхто не знає напевно чия то територія.
В тексті - два посилання. Чи то так Рейтерс казав? Ні, то кацапський гордон так каже, а бутусови з ними цілком згодні.
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17.11.2020 20:14 Відповісти
Кирюха *******.кий освятив орудіє миру перед відправкою?
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17.11.2020 22:27 Відповісти
Алиев идиот.
С кем он договор подписал? и что он будет делать с "миротворцами", которые одним выстрелом уничтожат пол-страны, если он себя будет плохо вести?
Идиот.
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17.11.2020 22:38 Відповісти
Поживемо, побачимо, коронавірус не спить, а москалів теж косить.
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18.11.2020 09:13 Відповісти
Шуша =УшЯша=Сознание,Святой дух Живи пер.с одэри(азэри).Это от одноименного г.СУЗЫ ,соженного Искандерем Македонским.Но раньше он наз-ся Панахобад.А где настояще Сузы?-на Кавказе(секрет пока).Слава Кавказу!
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22.11.2020 11:45 Відповісти
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