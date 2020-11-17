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Статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, - Путин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вокруг Нагорного Карабаха пока сохраняется статус-кво, статус этих территорий будет определен в будущем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Москвы".
"Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, который существует на сегодняшний день, что будет дальше - это надо решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса", - сказал Путин .
Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу 27 сентября. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей
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+33 mrSmith
показать весь комментарий17.11.2020 22:42
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+18 Вова Зименский
показать весь комментарий17.11.2020 22:37
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ну Алиев и дурак... как путин решит, так его "урегилируют" теперь.
http://www.avro.org.ua/content/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
Хотя воевать мясом в городах конечно же можно, а вот использовать преимущества дронов - вряд ли. В любом случае склоняюсь к тому, что Алиев знает, что делает.
А Азербайджан и Карабах в его составе будут.
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе.
только ему это ни к чему, скоро на Божий Суд
Прибывший на территорию Нагорного Карабаха накануне Алиев рассказал, что армянские власти сделали с целым рядом населенных пунктов. С его слов, центр Джабраила разбит. В городе нет ни одного целого здания, а армянские власти занимались строительством лишь военной части. Остальная инфраструктура - жилые дома, школы - разбиты.
Кроме того, Алиев заявил, армяне, понимая, что скоро будут вынуждены покинуть Нагорный Карабах, начали вырубку деревьев, разрушение школ и поджоги зданий. За все это Армения будет вынуждена расплачиваться. Он обещает идти в международные суды с требованием возместить ущерб.
"Они за все ответят в международных судах. Я еще раз говорю: сюда прибудут международные организации, эксперты, будет рассчитан нанесенный урон за последние 30 лет, будем добиваться получения компенсации", - заявил президент страны.
Втрата Південного Кавказу для паРаші, то втрата ключа до Близького Сходу.