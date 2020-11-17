Статус Нагірного Карабаху буде визначено в майбутньому, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що навколо Нагірного Карабаху поки зберігається статус-кво, статус цих територій буде визначено в майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Эхо Москвы".

"Остаточний статус Карабаху не врегульовано, ми домовилися про те, що ми зберігаємо статус-кво, який існує на сьогодні, що буде далі - це треба вирішити в майбутньому, майбутнім керівникам, майбутнім учасникам цього процесу", - сказав Путін.

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів

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