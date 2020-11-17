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Путін (21420) Нагірний Карабах (460)

Статус Нагірного Карабаху буде визначено в майбутньому, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Статус Нагірного Карабаху буде визначено в майбутньому, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що навколо Нагірного Карабаху поки зберігається статус-кво, статус цих територій буде визначено в майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Эхо Москвы".

"Остаточний статус Карабаху не врегульовано, ми домовилися про те, що ми зберігаємо статус-кво, який існує на сьогодні, що буде далі - це треба вирішити в майбутньому, майбутнім керівникам, майбутнім учасникам цього процесу", - сказав Путін.

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів

Читайте також: Російські "миротворці" привезли в Нагірний Карабах системи "Град", - Reuters. ФОТО
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Топ коментарі
+33
Статус Нагорного Карабаха определила ООН, признав его территорией Азербайджана!
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17.11.2020 22:42
+23
Казламордае, забейся в угол, твоё мнение тут никого не интересует...
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17.11.2020 22:42
+18
**** крыса ещё -таки пищит из норы .
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17.11.2020 22:37
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Твой статус уже определен, и он называется - Пуйло.
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17.11.2020 22:33 Відповісти
Ні, воно *****..
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17.11.2020 23:16 Відповісти
Статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, - Путин - Цензор.НЕТ 1850
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17.11.2020 22:35 Відповісти
**** крыса ещё -таки пищит из норы .
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17.11.2020 22:37 Відповісти
Главное, не гибнут люди за интересы олигархов.
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17.11.2020 22:40 Відповісти
А у вас гинуть. Лука олігарх?
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17.11.2020 22:42 Відповісти
Олигофрен у которого на почве власти крыша поехала.
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17.11.2020 22:43 Відповісти
решала кгбшная
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18.11.2020 00:40 Відповісти
Казламордае, забейся в угол, твоё мнение тут никого не интересует...
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17.11.2020 22:42 Відповісти
Кацап проблеял
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17.11.2020 22:43 Відповісти
Через 15 лет Американцы будут на Марсе, а у вас картофель будет бегать с калашом вместе с сынком по площадям. А мусора будут бить уже детей сегодняшних протестующих. Круто да? Зато никто не гибнет
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18.11.2020 00:09 Відповісти
Люди гибнут ,за свою страну и территории ,а некоторые гибнут нападая на другие страны ,под каким соусом ,все равно. А у вас КАКАЯ РАЗНИЦА. Если бы понимали выше сказанное ,не привели бы зеленую чуму в Украину.
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18.11.2020 07:43 Відповісти
откуда это голограммное ***** вещает? когда его обнулённую тень в последний раз живцом видели? ))
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17.11.2020 22:41 Відповісти
Статус Нагорного Карабаха определила ООН, признав его территорией Азербайджана!
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17.11.2020 22:42 Відповісти
Нет у тебя никакого будущего, потому как вот-вот склеишь ты, подонок, ласты и этим вселишь в украинцев осторожный оптимизм, что за тобой последуют и соратники. А там и раша-параша посыплется. И будет нам счастье!
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17.11.2020 22:44 Відповісти
Существо которое бредит прошлым, первый раз сказало слово - будущее - законсервировав войну.
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17.11.2020 22:44 Відповісти
поэтому он и ввел туда "миротворцев" с градами!
ну Алиев и дурак... как путин решит, так его "урегилируют" теперь.
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17.11.2020 22:44 Відповісти
Не думаю. Ничего там "миротворцы с градами" не решат. Да и Алиеву на месте виднее. Говорят, зимой в горах воевать не получится. А еще закрепиться нужно. Он выиграл - ары сами выедут, а "миротворцам" придется уйти.
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17.11.2020 23:10 Відповісти
назовите мне пример, откуда русские миротворцы сами ушли, или их ушли???
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17.11.2020 23:11 Відповісти
А хто пробував отак, серйозно? Можливо айзери з допомогою турків і спробують. За деяуюкий час.
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17.11.2020 23:26 Відповісти
Все когда-то бывает впервые. Здесь им ничего не светит.
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18.11.2020 00:01 Відповісти
" Говорят, зимой в горах воевать не получится.", цікаво, хто гаварит? В Афганістані ваєвалі....
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17.11.2020 23:41 Відповісти
И как? Получалось? Воевали, но не особо успешно.
http://www.avro.org.ua/content/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5

Хотя воевать мясом в городах конечно же можно, а вот использовать преимущества дронов - вряд ли. В любом случае склоняюсь к тому, что Алиев знает, что делает.
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18.11.2020 00:30 Відповісти
За всю історію російські-савєцькі ваєнаначальнікі інакше, "як м'ясом" НІКОЛИ не воювали. Суворівське "нє чіслом, а умєнієм" - не більше, як побажання, що не втілилось у життя. А Афганістан - суцільна ганьба савєтам. Я зараз не про вояків, а про саму війну проти свого надійного союзника, як ФАКТ. А хронологічна підбірка у вас цікава, я такої не зустрічав, дякую.
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23.11.2020 01:19 Відповісти
Гугл благодарить нужно Статус Нагірного Карабаху буде визначено в майбутньому, - Путін - Цензор.НЕТ 8287 . Я до нашего диалога сам о той войне имел лишь поверхностные представления, хотя знакомых афганцев хватает. Но рассказы очевидцев - это одно, а общая картина - другое.
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23.11.2020 02:27 Відповісти
Воювати дронами, ще треба вміти. І тут вирішальну роль відіграє не тільки наявність відповідних типів дронів, але й тактика-практика їх застосування. І відповідно, наявність підрозділів, або й окремого роду військ ними оснащених.
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23.11.2020 01:24 Відповісти
Алиев поймал путина в элементарную двухходовку. И теперь кацапские "миротворцы" с оружием в руках выгоняют армян с Агдамского района Азербайджана, Алиев с Эродганом там небось ухохатываются, уже животы себе надорвали. "Вяличие" так и прет.
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18.11.2020 00:40 Відповісти
Алиев не дурак, он после подписание соглашение сказал, что статус кво ликвидирован! А пуйло ведет себя как всегда! Зная поведение пуйло в 2014 (Крым, Донбасс) и 2008году в Грузии, я другого и не ожидал. Армия рашки "миротварцы" еще с 10 октября были готов для ввода в Карабах. Думаю у Алиева не было другого выхода. На сегодня прибыло уже 140 бортов "миромудаков", они там образуют военную базу и никогда не уйдут!
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18.11.2020 00:57 Відповісти
Уйдут. И с Нагорного Карабаха уйдут, и с Донбасса уйдут, и с Крыма, Приднестровья, Абхазии, Ю. Осетии, Карелии, Кениксберга, Курилов и многих других оккупированных территорий. Уйдут точно так же как ушли с ГДР, стран Варшавского договора, стран Балтии. Так что не надо говорить о том, что если козломордые пришли, то они уже не уйдут... Уйдут, обязательно уйдут как только еще чуток сдуется ихнее вяличие. А вяличие сдувается вместе с потерей рынков углеводородов и падением цен на них, раша полностью повторяет судьбу совка
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18.11.2020 03:34 Відповісти
Дійсно засрашка повторює совок тільки з ускладеннями, бо вони зуміли розісратися зі всіма своїми сусідами і ніхто їм не буде допомагати у війні з Китаєм, а це свято вже наближається. І ще, як тільки посипеться засрашка, першими вийдуть з тієї тюрми татари і чеченці. Ну а ділі, хто більше буде готовий і не виключення, що Сибір і Далекий Схід.
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18.11.2020 09:29 Відповісти
Война - это когда воюют 2 стороны. А когда одна заходит и не встречает сопротивления - это не война. Китайцы уже заходят на территорию рф, пока что с её разрешения под видом долгосрочной аренды, а потом будут и без разрешения... И ничего россияне им не сделают, они не в состоянии тягаться с Китаем, а все войска, что там были, они повыводили давно, передислокация шла начиная с 2014 года. Так что никакой войны там не будет, максимум имитация её видимости... И, кстати, фильм михалкова о оккупации Сибири китайцами ясно показал как это может быть...
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18.11.2020 12:25 Відповісти
Не стоит волноваться: в будущем ни }{уйла, ни параши не будет. Статус Нагірного Карабаху буде визначено в майбутньому, - Путін - Цензор.НЕТ 765
А Азербайджан и Карабах в его составе будут. Статус Нагірного Карабаху буде визначено в майбутньому, - Путін - Цензор.НЕТ 8968
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17.11.2020 22:50 Відповісти
Вот только жить
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе.
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17.11.2020 22:55 Відповісти
"Проживу я их всех дольше, чтобы вбить кол осиновый в их поганую яму!" Статус Нагірного Карабаху буде визначено в майбутньому, - Путін - Цензор.НЕТ 4970
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17.11.2020 23:05 Відповісти
тобі, лапоть, уже нічого не світить
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17.11.2020 23:37 Відповісти
але то вже буде вирішувати ніяк не *****) ..."Парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Азербайджан"(теж Ехо)
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17.11.2020 22:53 Відповісти
дай Бог
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17.11.2020 23:12 Відповісти
итого новая территория раши, как всегда, собиратель земель
только ему это ни к чему, скоро на Божий Суд
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18.11.2020 00:38 Відповісти
Ху*ло ще сказало, що "ВС Азербайджана взяли Шуши… Ситуация сложилась критическая для армянской стороны, счет шел на часы, возможно, было взятие и Степанакерта, и дальнейшее движение. Прекращение войны было в интересах Армении, так как она рисковала потерять весь Нагорный Карабах".
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18.11.2020 00:39 Відповісти
Хот он и ху@ло, но и здесь сказал не всю правду! Прекращение войны было выгодно Армении и России. Иначе он потерял контроль Армении и влияние на Азербайджан
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18.11.2020 01:07 Відповісти
агрессор и преступник, гаага ждет
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18.11.2020 00:43 Відповісти
Азербайджан готовится подать в Международный суд на Армению и добиться компенсации урона, который Армения нанесла Нагорному Карабаху и захваченным азербайджанским районам за 30 лет оккупации.
Прибывший на территорию Нагорного Карабаха накануне Алиев рассказал, что армянские власти сделали с целым рядом населенных пунктов. С его слов, центр Джабраила разбит. В городе нет ни одного целого здания, а армянские власти занимались строительством лишь военной части. Остальная инфраструктура - жилые дома, школы - разбиты.

Кроме того, Алиев заявил, армяне, понимая, что скоро будут вынуждены покинуть Нагорный Карабах, начали вырубку деревьев, разрушение школ и поджоги зданий. За все это Армения будет вынуждена расплачиваться. Он обещает идти в международные суды с требованием возместить ущерб.

"Они за все ответят в международных судах. Я еще раз говорю: сюда прибудут международные организации, эксперты, будет рассчитан нанесенный урон за последние 30 лет, будем добиваться получения компенсации", - заявил президент страны.
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18.11.2020 00:43 Відповісти
Армяне должны подать царю челобитную, может он им откроит кусочек землицы карабахской😁😁😁
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18.11.2020 01:28 Відповісти
Ага, когда пуйло подохнет...
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18.11.2020 03:28 Відповісти
Статус Карабаха закріплений в міжнародних документах як суверенна територія Азербайджану, і тільки народ Азербайджану вирішує, що їм робити з власною територією. Окупант за тридцять років палець о палец не вдарили щоб дана територія процвітала. Тому смішно слухати це кремлівське чучело, яке мало чим відрізняється від Адольфа Гітлера.
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18.11.2020 07:21 Відповісти
"Він й...бнутий" (с)
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18.11.2020 07:45 Відповісти
Навіть не смійте порівнювати: цьому х-лу до А. Гітлера як від землі до неба.
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18.11.2020 09:37 Відповісти
І причому тут х%йло?
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18.11.2020 07:43 Відповісти
Карабах то остання зачіпка, щоб утриматись паРаші на Південному Кавказі.
Втрата Південного Кавказу для паРаші, то втрата ключа до Близького Сходу.
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18.11.2020 07:49 Відповісти
***** спочатку завів туди свою рать, а тепер (не пройшло і 5 днів!) уже "рєшаєт будущєє Карабаха". ПРИ ЖОДНИХ ОБСТАВИНАХ НЕ ПОТРІБНО БУЛО ЗАПУСКАТИ ТУДИ МОСКОВСЬКИХ ВИРОДКІВ, вони ніколи і ніде у просторі і часі не дотримувалися договірних обов"язків.
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18.11.2020 09:34 Відповісти
можно подумать его спрашивать будут
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18.11.2020 09:34 Відповісти
Карабах-Азербайджан, вот и весь статус.
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18.11.2020 09:46 Відповісти
 
 