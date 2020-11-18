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Украина пока не планирует закрывать границы для иностранцев, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина пока не планирует закрывать границы для иностранцев, - Кулеба

Украина пока не планирует закрывать границу для иностранцев на фоне роста случаев коронавируса в стране.

Об этом утром в "Сниданку з 1+1" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, вопрос о запрете на въезд в страну иностранцев в правительстве пока даже не обсуждается, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ранее Украина вводила запрет на выезд иностранцев на месяц - в сентябре. Тогда это сделали, чтобы не допустить большого скопления гостей из Израиля в Умани на праздновании иудейского Нового года.

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"Сейчас разговоров в правительстве о закрытии границ нет. Но мы все понимаем, что если дойдет дело до обсуждения полного локдауна, то этот вопрос встанет", - подчеркнул Кулеба.
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Пропоную локдаун повного тижня для всіх, причетних до влади починаючи з *********** і закінчуючи головами райдержанміністрацій і вахтерпми у міністерствах і ВР.
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18.11.2020 10:27 Ответить
что иностранцы забыли в Украине, на хуху она им.
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18.11.2020 10:27 Ответить
Вони можуть їхати сюди з дітьми і студентами, щоб на конкретному прикладі показувати, до чого приводить любов до популізму 73 відсотків населення.
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18.11.2020 10:28 Ответить
 
 