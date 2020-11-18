Україна поки не планує закривати кордони для іноземців, - Кулеба

Україна поки не планує закривати кордон для іноземців на тлі зростання випадків коронавірусу в країні.

Про це вранці в "Сніданку з 1+1" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, питання про заборону на в'їзд у країну іноземців в уряді поки навіть не обговорюється, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Раніше Україна запроваджувала заборону на виїзд іноземців на місяць - у вересні. Тоді це зробили, аби не допустити великого скупчення гостей з Ізраїлю в Умані на святкуванні юдейського Нового року.

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"Наразі розмов в уряді про закриття кордонів немає. Але ми всі розуміємо, що якщо дійде справа до обговорення повного локдауну, то це питання постане", - наголосив Кулеба.