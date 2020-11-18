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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Слуга народа (2547) Корниенко (651)

"Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов.

Об этом Корниенко сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"У нас точно будут механизмы прямого взаимодействия депутатов между собой и депутатов - с партийным руководством. Мы же "диджитализированные", поэтому у нас есть в активе специальное веб-приложение, оно уже разработано для фракции в Верховной Раде, скоро будет внедряться. Подобное приложение будет адаптировано и для депутатов местных советов. Я думаю, что где-то в феврале-марте следующего года начнем его тестировать и запускать", - сказал Корниенко.

По его словам, уже сейчас "Слуга народа" создает обычные чаты, в которые пытается добавить всех своих 6 тысяч депутатов местных советов, чтобы "они напрямую получали от нас информацию, чтобы депутаты понимали, что их партия собой представляет, о чем она говорит".

"Понятно, не всех депутатов удается охватить, но привлечь как можно больше членов фракций стараемся", - отметил лидер партии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Никаких коалиционных переговоров пока проходить не может, потому что существует монобольшинство", - "слуга народа" Корниенко
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Топ комментарии
+2
тупость,глупость,дурость - такого еще не было - по сему онлайн подсказки - все шо надо знать - о зеленых ублюдках
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18.11.2020 11:37
+2
не допоможе вони всі тупорилі
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18.11.2020 12:12
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тупость,глупость,дурость - такого еще не было - по сему онлайн подсказки - все шо надо знать - о зеленых ублюдках
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18.11.2020 11:37 Ответить
а то обять будет - собаку продайте .... и так далее - позор
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18.11.2020 11:38 Ответить
не допоможе вони всі тупорилі
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18.11.2020 12:12 Ответить
А вы, друзья, как не садитесь,
Всё в музыканты не годитесь "Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 883
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18.11.2020 11:45 Ответить
та вебпрограма вже шириться у "слузі народу" )
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.Источник: https://censor.net/ru/v3231722
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18.11.2020 11:49 Ответить
ЗЕбот-чат.Эка невидаль. "Слуга народу" запустить вебдодаток для своїх депутатів місцевих рад, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6230
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18.11.2020 12:36 Ответить
Тепер ділитися еротичними відео буде ще швидше, ще зручніше - просто таки в один клік. Джіджіталізація!
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18.11.2020 12:49 Ответить
Це щоб голосували не "па атмашкє", а зразу рознарядка на день: кнопку якого кольору треба тиснути при голосуванні того чи іншого питання. Бо, не приведи Господи, хтось з тих "сосен" почне самостійно думати!
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18.11.2020 13:48 Ответить
 
 