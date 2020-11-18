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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

"Слуга народу" запустить вебдодаток для своїх депутатів місцевих рад, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила запустить вебдодаток для своїх депутатів місцевих рад.

Про це Корнієнко повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"У нас точно будуть механізми прямої взаємодії депутатів між собою і депутатів - з партійним керівництвом. Ми ж "діджиталізовані", тому у нас є в активі спеціальний вебдодаток, він вже розроблений для фракції у Верховній Раді, скоро буде впроваджуватися. Подібний додаток буде адаптовано і для депутатів місцевих рад. Я думаю, що десь у лютому-березні наступного року почнемо його тестувати і запускати", - сказав Корнієнко.

За його словами, вже зараз "Слуга народу" створює звичайні чати, в які намагається додати всіх своїх 6 тисяч депутатів місцевих рад, щоб "вони безпосередньо отримували від нас інформацію, щоб депутати розуміли, що їхня партія собою являє, про що вона говорить".

"Зрозуміло, не всіх депутатів вдається охопити, але залучити якомога більше членів фракцій намагаємося", - зазначив лідер партії.

Також читайте: "Жодних коаліційних переговорів поки бути не може, тому що існує монобільшість", - "слуга народу" Корнієнко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
тупость,глупость,дурость - такого еще не было - по сему онлайн подсказки - все шо надо знать - о зеленых ублюдках
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18.11.2020 11:37
+2
не допоможе вони всі тупорилі
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18.11.2020 12:12
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тупость,глупость,дурость - такого еще не было - по сему онлайн подсказки - все шо надо знать - о зеленых ублюдках
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18.11.2020 11:37 Відповісти
а то обять будет - собаку продайте .... и так далее - позор
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18.11.2020 11:38 Відповісти
не допоможе вони всі тупорилі
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18.11.2020 12:12 Відповісти
А вы, друзья, как не садитесь,
Всё в музыканты не годитесь "Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 883
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18.11.2020 11:45 Відповісти
та вебпрограма вже шириться у "слузі народу" )
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.Источник: https://censor.net/ru/v3231722
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18.11.2020 11:49 Відповісти
ЗЕбот-чат.Эка невидаль. "Слуга народу" запустить вебдодаток для своїх депутатів місцевих рад, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6230
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18.11.2020 12:36 Відповісти
Тепер ділитися еротичними відео буде ще швидше, ще зручніше - просто таки в один клік. Джіджіталізація!
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18.11.2020 12:49 Відповісти
Це щоб голосували не "па атмашкє", а зразу рознарядка на день: кнопку якого кольору треба тиснути при голосуванні того чи іншого питання. Бо, не приведи Господи, хтось з тих "сосен" почне самостійно думати!
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18.11.2020 13:48 Відповісти
 
 