"Слуга народу" запустить вебдодаток для своїх депутатів місцевих рад, - Корнієнко

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила запустить вебдодаток для своїх депутатів місцевих рад.

Про це Корнієнко повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"У нас точно будуть механізми прямої взаємодії депутатів між собою і депутатів - з партійним керівництвом. Ми ж "діджиталізовані", тому у нас є в активі спеціальний вебдодаток, він вже розроблений для фракції у Верховній Раді, скоро буде впроваджуватися. Подібний додаток буде адаптовано і для депутатів місцевих рад. Я думаю, що десь у лютому-березні наступного року почнемо його тестувати і запускати", - сказав Корнієнко.

За його словами, вже зараз "Слуга народу" створює звичайні чати, в які намагається додати всіх своїх 6 тисяч депутатів місцевих рад, щоб "вони безпосередньо отримували від нас інформацію, щоб депутати розуміли, що їхня партія собою являє, про що вона говорить".

"Зрозуміло, не всіх депутатів вдається охопити, але залучити якомога більше членів фракцій намагаємося", - зазначив лідер партії.

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