В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что предусмотренных в бюджете на 2021 год на медицину денег не хватит на повышение зарплат врачам, и просит увеличить расходы.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тех средств, которые заложены в первом чтении на медицину, исходя из наших расчетов, их недостаточно. Мы надеемся, что наши народные депутаты при рассмотрении бюджета во втором чтении внесут соответствующие поправки, которые позволят профинансировать медицину на том уровне, на котором она нуждается. Это наша жизненная необходимость. Мы уже в этом году увидели, что такое недофинансирование медицины", - сказал Степанов.

Министр добавил, что готов отчитаться "за каждую запрашиваемую гривню".

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Напомним, 5 ноября Верховная Рада проголосовала за проект Госбюджета на 2021 год в первом чтении. На сферу здравоохранения предполагается 156,1 млрд гривен - 4,2% ВВП. Степанов тогда заявлял, что на медицину должны выделить почти в 2 раза больше средств - 296 млрд гривен.