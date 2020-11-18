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Новости Политика Украины Бюджет-2020
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госбюджет (1155) медицина (2449) Минздрав (4827) финансирование (1697) Степанов Максим (2061)

В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что предусмотренных в бюджете на 2021 год на медицину денег не хватит на повышение зарплат врачам, и просит увеличить расходы.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тех средств, которые заложены в первом чтении на медицину, исходя из наших расчетов, их недостаточно. Мы надеемся, что наши народные депутаты при рассмотрении бюджета во втором чтении внесут соответствующие поправки, которые позволят профинансировать медицину на том уровне, на котором она нуждается. Это наша жизненная необходимость. Мы уже в этом году увидели, что такое недофинансирование медицины", - сказал Степанов.

Министр добавил, что готов отчитаться "за каждую запрашиваемую гривню".

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Напомним, 5 ноября Верховная Рада проголосовала за проект Госбюджета на 2021 год в первом чтении. На сферу здравоохранения предполагается 156,1 млрд гривен - 4,2% ВВП. Степанов тогда заявлял, что на медицину должны выделить почти в 2 раза больше средств - 296 млрд гривен.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Іди здирай асфальт.
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18.11.2020 11:46
+4
Зеленый президент, зеленая ВР, зеленое правительство. А денег мало выделяет, наверное, клятый Порошенко...
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18.11.2020 11:46
+3
Ну так Петр Алексеевич, в отличии от зебилов, крал деньги в казну В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 4866 клятый Барыга В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 2916
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18.11.2020 11:48
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зате дороги будують люди з оточення Зе В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 5387
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18.11.2020 11:46 Ответить
Эти новые дороги ремонтировать в новом году за какой шишь будут? отож. вот и забирают у медицины бабос
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18.11.2020 11:46 Ответить
какое повышение, выборы уже прошли
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18.11.2020 11:46 Ответить
Іди здирай асфальт.
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18.11.2020 11:46 Ответить
Ноу-хау по українськи:
"можна платити зарплату асфальтом" В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 3262
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18.11.2020 11:49 Ответить
Лучше пускай "карманы" зашьет
В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 5889
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18.11.2020 11:49 Ответить
Зеленый президент, зеленая ВР, зеленое правительство. А денег мало выделяет, наверное, клятый Порошенко...
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18.11.2020 11:46 Ответить
Ну так Петр Алексеевич, в отличии от зебилов, крал деньги в казну В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 4866 клятый Барыга В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 2916
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18.11.2020 11:48 Ответить
Не *****. В 2018 на медицину было 86 млрд, 2.6% ВВП. Так что Порошенко такой-же мудак!
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18.11.2020 13:37 Ответить
И Армию на 30% ободрали эти ЗЕлёные ворюги.
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18.11.2020 11:48 Ответить
так воно так і буде,через інфляцію і податки здеруть,бо МВФ грошей не дасть їх можна на..ть тільки один раз..
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18.11.2020 12:00 Ответить
В наших реаліях це неможливо... на нашу лікарню нсзу в цьому місяці вже гроші не виділила, мало того, що отримуєш 4000, так тепер взагалі і тих не отримуєш🙁
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18.11.2020 11:52 Ответить
Відправили хлопцям на фронт посилку з їжею. Не зі смаколиками, а з їжею. Отака фігня, малята. На боротьбу з ворогом та ковідом грошей немає. Все пішло на зарплати зеленим чиновникам, виплати "постраждалим від бандерівців" та "велике крадівництво".
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18.11.2020 11:56 Ответить
А на что выделили больше чем нужно?
Профицит на 200млрд. заложили, что бы погасит дефицит 2020г. ?
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18.11.2020 11:59 Ответить
а де поділися активісти які кожного дня акції влаштовували проти бариг?
У бюджеті-2021 на медицину виділяють занадто мало грошей, - Степанов - Цензор.НЕТ 7533 У бюджеті-2021 на медицину виділяють занадто мало грошей, - Степанов - Цензор.НЕТ 195
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18.11.2020 12:10 Ответить
Hellis@13Hellis_13 16 ч

190 миллионов евро было выделено Украине от ЕС на борьбу с covid-19.
Денег нет. И да, МВФ и **** уже три месяца требуют их аудита ковидного фонда, откуда власть не имела права выделять деньги ни на что другое. Им отказывают.
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18.11.2020 12:12 Ответить
У бюджеті-2021 на медицину виділяють занадто мало грошей, - Степанов - Цензор.НЕТ 295
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18.11.2020 12:26 Ответить
Вам дай много денег вы лекарства будете закупать не 2 раза дороже, а в 5раз!
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18.11.2020 13:32 Ответить
вообще круто устроились, создали фонд, выделили тучу денег, а лечение, 1 день минимум 7500 с человека наличными!?!?! Зачем побеждать вирус, который делает тебя миллиардером?
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18.11.2020 13:34 Ответить
Очнулся!!!!!
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18.11.2020 13:42 Ответить
Не так надо говорить. Он должен был сказать, что я как министр, за такие крохи, не смогу обеспечить здоровье нации и на каждом углу об этом кричать
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18.11.2020 14:01 Ответить
З грошима із бюджету і я можу реформу провести, а ти створи ******* медицину без наших податків! Оце буде результат.
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18.11.2020 14:03 Ответить
 
 