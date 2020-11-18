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У бюджеті-2021 на медицину виділяють занадто мало грошей, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У бюджеті-2021 на медицину виділяють занадто мало грошей, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що передбачених у бюджеті на 2021 рік на медицину грошей не вистачить на підвищення зарплат лікарям, і просить збільшити витрати.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тих коштів, які закладені в першому читанні на медицину, з огляду на наші розрахунки, їх недостатньо. Ми сподіваємося, що наші народні депутати під час розгляду бюджету в другому читанні внесуть відповідні поправки, які дозволять профінансувати медицину на тому рівні, на якому вона потребує. Це наша життєва необхідність. Ми вже цього року побачили, що таке недофінансування медицини", - сказав Степанов.

Міністр додав, що готовий відзвітувати "за кожну запитувану гривню".

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Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада проголосувала за проєкт Держбюджету на 2021 рік у першому читанні. На сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень - 4,2% ВВП. Степанов тоді заявляв, що на медицину мають виділити майже вдвічі більше коштів - 296 млрд гривень.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Іди здирай асфальт.
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18.11.2020 11:46
+4
Зеленый президент, зеленая ВР, зеленое правительство. А денег мало выделяет, наверное, клятый Порошенко...
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18.11.2020 11:46
+3
Ну так Петр Алексеевич, в отличии от зебилов, крал деньги в казну В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 4866 клятый Барыга В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 2916
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18.11.2020 11:48
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зате дороги будують люди з оточення Зе В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 5387
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18.11.2020 11:46 Відповісти
Эти новые дороги ремонтировать в новом году за какой шишь будут? отож. вот и забирают у медицины бабос
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18.11.2020 11:46 Відповісти
какое повышение, выборы уже прошли
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18.11.2020 11:46 Відповісти
Іди здирай асфальт.
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18.11.2020 11:46 Відповісти
Ноу-хау по українськи:
"можна платити зарплату асфальтом" В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 3262
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18.11.2020 11:49 Відповісти
Лучше пускай "карманы" зашьет
В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 5889
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18.11.2020 11:49 Відповісти
Зеленый президент, зеленая ВР, зеленое правительство. А денег мало выделяет, наверное, клятый Порошенко...
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18.11.2020 11:46 Відповісти
Ну так Петр Алексеевич, в отличии от зебилов, крал деньги в казну В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 4866 клятый Барыга В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов - Цензор.НЕТ 2916
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18.11.2020 11:48 Відповісти
Не *****. В 2018 на медицину было 86 млрд, 2.6% ВВП. Так что Порошенко такой-же мудак!
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18.11.2020 13:37 Відповісти
И Армию на 30% ободрали эти ЗЕлёные ворюги.
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18.11.2020 11:48 Відповісти
так воно так і буде,через інфляцію і податки здеруть,бо МВФ грошей не дасть їх можна на..ть тільки один раз..
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18.11.2020 12:00 Відповісти
В наших реаліях це неможливо... на нашу лікарню нсзу в цьому місяці вже гроші не виділила, мало того, що отримуєш 4000, так тепер взагалі і тих не отримуєш🙁
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18.11.2020 11:52 Відповісти
Відправили хлопцям на фронт посилку з їжею. Не зі смаколиками, а з їжею. Отака фігня, малята. На боротьбу з ворогом та ковідом грошей немає. Все пішло на зарплати зеленим чиновникам, виплати "постраждалим від бандерівців" та "велике крадівництво".
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18.11.2020 11:56 Відповісти
А на что выделили больше чем нужно?
Профицит на 200млрд. заложили, что бы погасит дефицит 2020г. ?
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18.11.2020 11:59 Відповісти
а де поділися активісти які кожного дня акції влаштовували проти бариг?
У бюджеті-2021 на медицину виділяють занадто мало грошей, - Степанов - Цензор.НЕТ 7533 У бюджеті-2021 на медицину виділяють занадто мало грошей, - Степанов - Цензор.НЕТ 195
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18.11.2020 12:10 Відповісти
Hellis@13Hellis_13 16 ч

190 миллионов евро было выделено Украине от ЕС на борьбу с covid-19.
Денег нет. И да, МВФ и **** уже три месяца требуют их аудита ковидного фонда, откуда власть не имела права выделять деньги ни на что другое. Им отказывают.
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18.11.2020 12:12 Відповісти
У бюджеті-2021 на медицину виділяють занадто мало грошей, - Степанов - Цензор.НЕТ 295
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18.11.2020 12:26 Відповісти
Вам дай много денег вы лекарства будете закупать не 2 раза дороже, а в 5раз!
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18.11.2020 13:32 Відповісти
вообще круто устроились, создали фонд, выделили тучу денег, а лечение, 1 день минимум 7500 с человека наличными!?!?! Зачем побеждать вирус, который делает тебя миллиардером?
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18.11.2020 13:34 Відповісти
Очнулся!!!!!
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18.11.2020 13:42 Відповісти
Не так надо говорить. Он должен был сказать, что я как министр, за такие крохи, не смогу обеспечить здоровье нации и на каждом углу об этом кричать
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18.11.2020 14:01 Відповісти
З грошима із бюджету і я можу реформу провести, а ти створи ******* медицину без наших податків! Оце буде результат.
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18.11.2020 14:03 Відповісти
 
 