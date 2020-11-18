У бюджеті-2021 на медицину виділяють занадто мало грошей, - Степанов
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що передбачених у бюджеті на 2021 рік на медицину грошей не вистачить на підвищення зарплат лікарям, і просить збільшити витрати.
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тих коштів, які закладені в першому читанні на медицину, з огляду на наші розрахунки, їх недостатньо. Ми сподіваємося, що наші народні депутати під час розгляду бюджету в другому читанні внесуть відповідні поправки, які дозволять профінансувати медицину на тому рівні, на якому вона потребує. Це наша життєва необхідність. Ми вже цього року побачили, що таке недофінансування медицини", - сказав Степанов.
Міністр додав, що готовий відзвітувати "за кожну запитувану гривню".
Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада проголосувала за проєкт Держбюджету на 2021 рік у першому читанні. На сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень - 4,2% ВВП. Степанов тоді заявляв, що на медицину мають виділити майже вдвічі більше коштів - 296 млрд гривень.
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"можна платити зарплату асфальтом"
Профицит на 200млрд. заложили, что бы погасит дефицит 2020г. ?
190 миллионов евро было выделено Украине от ЕС на борьбу с covid-19.
Денег нет. И да, МВФ и **** уже три месяца требуют их аудита ковидного фонда, откуда власть не имела права выделять деньги ни на что другое. Им отказывают.