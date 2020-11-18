Более 140 писателей Беларуси призывают Лукашенко прекратить репрессии
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Более 140 белорусских писателей, в том числе Светлана Алексиевич, Владимир Орлов и Владимир Некляев, призывают захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко прекратить репрессии.
Открытое письмо литераторов опубликовано на сайте Союза белорусских писателей, сообщает Цензор.НЕТ.
"Государство игнорирует основные права человека. Против виновных в убийствах и нанесении увечий не было возбуждено уголовных дел. Разрешены избиения связанных задержанных, что запрещено международной правовой практикой даже в отношении военнопленных", - утверждают авторы послания.
Писатели отмечают, что эскалация насилия, безнаказанность, лишение белорусов основных конституционных прав приводят к глубокому долговременному национальному кризису во всех сферах общественной жизни: экономическому дефолту, международной изоляции, падению Беларуси на дно цивилизационного рейтинга.
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"Мы… обращаемся к властям, руководителям государственных структур, сохранившим здравый смысл чиновникам с требованием: … немедленно прекратите массовые репрессии, издевательства над людьми, которые хотят перемен, признайте свое поражение и примите волю народа!" - говорится в письме.
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а Таракан - какой лев то? Так, гиенка паршивая. А я написал - аллегорию, ну не напишу шо - Вши, не жрите микробов ибо напишем в Завгослесом)
Что то типа, сидеть на берегу реки и ожидать пока по ней не праплывет труп твоего врага.
Больш за 140 пісьменнікаў Беларуссю больш за 26 гадоў галасавалі за Лукашэнку, а цяпер ён ім чым то не жвір.
А хто там йде по болотах і лісах
Величезним таким натовпом?" - питав білоруський поет Янка Купала.
"Білоруси.
А що вони несуть на худих плечах,
Що підняли вони на худих руках?
Свою кривду.
А чого ж тепер захотілося їм,
Пригнобленим століття, їм, сліпим і глухим?
Людьми зватися."