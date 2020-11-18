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Более 140 писателей Беларуси призывают Лукашенко прекратить репрессии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Более 140 писателей Беларуси призывают Лукашенко прекратить репрессии

Более 140 белорусских писателей, в том числе Светлана Алексиевич, Владимир Орлов и Владимир Некляев, призывают захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко прекратить репрессии.

Открытое письмо литераторов опубликовано на сайте Союза белорусских писателей, сообщает Цензор.НЕТ.

"Государство игнорирует основные права человека. Против виновных в убийствах и нанесении увечий не было возбуждено уголовных дел. Разрешены избиения связанных задержанных, что запрещено международной правовой практикой даже в отношении военнопленных", - утверждают авторы послания.

Писатели отмечают, что эскалация насилия, безнаказанность, лишение белорусов основных конституционных прав приводят к глубокому долговременному национальному кризису во всех сферах общественной жизни: экономическому дефолту, международной изоляции, падению Беларуси на дно цивилизационного рейтинга.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан"

"Мы… обращаемся к властям, руководителям государственных структур, сохранившим здравый смысл чиновникам с требованием: … немедленно прекратите массовые репрессии, издевательства над людьми, которые хотят перемен, признайте свое поражение и примите волю народа!" - говорится в письме.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
==Обращаюсь к львам: Не кушайте антилоп, а не то - в Спортлото напишу - совсем мертвые будете.
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18.11.2020 12:05
+4
Откуда в Беларуси столько писателей??
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18.11.2020 12:15
+4
Это равносильно, что говорить педофилу прикрати насиловать !
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18.11.2020 12:18
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==Обращаюсь к львам: Не кушайте антилоп, а не то - в Спортлото напишу - совсем мертвые будете.
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18.11.2020 12:05 Ответить
К какому льву? Крысины король и не более.
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18.11.2020 12:15 Ответить
мммм, так это кстати и неплохо ибо крысиный король - это стайка крыс, шо запуталась между своих же хвостов. и вроде доставали моряки уцелевшего, или это не то, но зверек мочил всех крыс на корабле.
а Таракан - какой лев то? Так, гиенка паршивая. А я написал - аллегорию, ну не напишу шо - Вши, не жрите микробов ибо напишем в Завгослесом)
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18.11.2020 12:19 Ответить
Ещё 140 загремят на нары.
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18.11.2020 12:12 Ответить
Mozet i ne tak bystro no lukosenko budet ubran.Te represiji zatragyvajet vsio bolse liudej ix rodnix znakomix nedovolstvo vsio vozrastajet.Kogda zatrunit vojenix blizkix liudej tut razberatsia dolgo nebudet s nim i ego vlastiu, i togda ne kakoj Omon nepomozet
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18.11.2020 12:12 Ответить
Это всего-навсего мнимое желание...
Что то типа, сидеть на берегу реки и ожидать пока по ней не праплывет труп твоего врага.
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18.11.2020 13:28 Ответить
Откуда в Беларуси столько писателей??
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18.11.2020 12:15 Ответить
Ліпше запитайте де взяти читачів на всіх Понад 140 письменників Білорусі закликають Лукашенка припинити репресії - Цензор.НЕТ 7498
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18.11.2020 12:46 Ответить
Ну, блогеров много, да и я иногда пописываю.
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18.11.2020 14:19 Ответить
Парадокс.
Больш за 140 пісьменнікаў Беларуссю больш за 26 гадоў галасавалі за Лукашэнку, а цяпер ён ім чым то не жвір.
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18.11.2020 12:16 Ответить
Хорошо подмечено. То, что происходит с Беларусью, лежит на совести тех, кто считает себя интеллигенцией. Лицемерные писатели прекрасно себя ощущали в деспотической стране, не смея ни слова вякнуть против тоталитарного режима колхозника, сохраняющего оазис СССР. И - внезапно! - прозрели? Суки.
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18.11.2020 12:53 Ответить
Так все таки оаза?...Кругом випалена пустеля,а в Білорусі ще б"ють якісь джерела...Проговорився ти,друже соросятник не слідкуєш за язиком...
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18.11.2020 13:26 Ответить
Это равносильно, что говорить педофилу прикрати насиловать !
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18.11.2020 12:18 Ответить
У кого требуют??? И что дальше? Беларуские менты ясно понимают, что их всех опознают и им всем хана. И бывшей почти безоблачной житухи не будет. Вопрос: кто кого? Беларусы молодцы, но этого очень мало. Если не сместить этого больного на голову колхозника, то ничего не будет. Х...ло в расейской ********* тоже никуда просто так не уйдет. Грядут "веселые " времена в этих двух мордорах
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18.11.2020 12:38 Ответить
Сильно! После такого мощного удара, режим лукашенко точно падёт.
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18.11.2020 12:50 Ответить
Из былого ....
А хто там йде по болотах і лісах
Величезним таким натовпом?" - питав білоруський поет Янка Купала.
"Білоруси.
А що вони несуть на худих плечах,
Що підняли вони на худих руках?
Свою кривду.
А чого ж тепер захотілося їм,
Пригнобленим століття, їм, сліпим і глухим?
Людьми зватися."
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18.11.2020 12:53 Ответить
К оружию народ надо бы призвать, но некому.
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18.11.2020 13:23 Ответить
Стоячи навколішки вимагали,чи ні? З квітами? Якшо ні,то це не рахується...
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18.11.2020 13:23 Ответить
 
 