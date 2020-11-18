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Понад 140 письменників Білорусі закликають Лукашенка припинити репресії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Понад 140 письменників Білорусі закликають Лукашенка припинити репресії

Понад 140 білоруських письменників, серед яких Світлана Алексієвич, Володимир Орлов та Володимир Некляєв, закликають "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, припинити репресії.

Відкритий лист літераторів опубліковано на сайті Спілки білоруських письменників, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Держава ігнорує основні права людини. Проти винних у вбивствах і заподіянні каліцтв не було порушено кримінальних справ. Дозволені побиття зв'язаних затриманих, що заборонено міжнародною правовою практикою навіть стосовно військовополонених", - стверджують автори послання.

Письменники наголошують, що ескалація насильства, безкарність, позбавлення білорусів основних конституційних прав призводять до глибокої тривалої національної кризи в усіх сферах суспільного життя: економічного дефолту, міжнародної ізоляції, падіння Білорусі на дно цивілізаційного рейтингу.

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"Ми ... звертаємося до влади, керівників державних структур, чиновників, що зберегли здоровий глузд з вимогою: ... негайно припиніть масові репресії, знущання над людьми, які хочуть змін, визнайте свою поразку і прийміть волю народу!" - йдеться в листі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
==Обращаюсь к львам: Не кушайте антилоп, а не то - в Спортлото напишу - совсем мертвые будете.
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18.11.2020 12:05
+4
Откуда в Беларуси столько писателей??
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18.11.2020 12:15
+4
Это равносильно, что говорить педофилу прикрати насиловать !
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18.11.2020 12:18
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==Обращаюсь к львам: Не кушайте антилоп, а не то - в Спортлото напишу - совсем мертвые будете.
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18.11.2020 12:05 Відповісти
К какому льву? Крысины король и не более.
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18.11.2020 12:15 Відповісти
мммм, так это кстати и неплохо ибо крысиный король - это стайка крыс, шо запуталась между своих же хвостов. и вроде доставали моряки уцелевшего, или это не то, но зверек мочил всех крыс на корабле.
а Таракан - какой лев то? Так, гиенка паршивая. А я написал - аллегорию, ну не напишу шо - Вши, не жрите микробов ибо напишем в Завгослесом)
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18.11.2020 12:19 Відповісти
Ещё 140 загремят на нары.
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18.11.2020 12:12 Відповісти
Mozet i ne tak bystro no lukosenko budet ubran.Te represiji zatragyvajet vsio bolse liudej ix rodnix znakomix nedovolstvo vsio vozrastajet.Kogda zatrunit vojenix blizkix liudej tut razberatsia dolgo nebudet s nim i ego vlastiu, i togda ne kakoj Omon nepomozet
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18.11.2020 12:12 Відповісти
Это всего-навсего мнимое желание...
Что то типа, сидеть на берегу реки и ожидать пока по ней не праплывет труп твоего врага.
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18.11.2020 13:28 Відповісти
Откуда в Беларуси столько писателей??
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18.11.2020 12:15 Відповісти
Ліпше запитайте де взяти читачів на всіх Понад 140 письменників Білорусі закликають Лукашенка припинити репресії - Цензор.НЕТ 7498
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18.11.2020 12:46 Відповісти
Ну, блогеров много, да и я иногда пописываю.
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18.11.2020 14:19 Відповісти
Парадокс.
Больш за 140 пісьменнікаў Беларуссю больш за 26 гадоў галасавалі за Лукашэнку, а цяпер ён ім чым то не жвір.
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18.11.2020 12:16 Відповісти
Хорошо подмечено. То, что происходит с Беларусью, лежит на совести тех, кто считает себя интеллигенцией. Лицемерные писатели прекрасно себя ощущали в деспотической стране, не смея ни слова вякнуть против тоталитарного режима колхозника, сохраняющего оазис СССР. И - внезапно! - прозрели? Суки.
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18.11.2020 12:53 Відповісти
Так все таки оаза?...Кругом випалена пустеля,а в Білорусі ще б"ють якісь джерела...Проговорився ти,друже соросятник не слідкуєш за язиком...
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18.11.2020 13:26 Відповісти
Это равносильно, что говорить педофилу прикрати насиловать !
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18.11.2020 12:18 Відповісти
У кого требуют??? И что дальше? Беларуские менты ясно понимают, что их всех опознают и им всем хана. И бывшей почти безоблачной житухи не будет. Вопрос: кто кого? Беларусы молодцы, но этого очень мало. Если не сместить этого больного на голову колхозника, то ничего не будет. Х...ло в расейской ********* тоже никуда просто так не уйдет. Грядут "веселые " времена в этих двух мордорах
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18.11.2020 12:38 Відповісти
Сильно! После такого мощного удара, режим лукашенко точно падёт.
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18.11.2020 12:50 Відповісти
Из былого ....
А хто там йде по болотах і лісах
Величезним таким натовпом?" - питав білоруський поет Янка Купала.
"Білоруси.
А що вони несуть на худих плечах,
Що підняли вони на худих руках?
Свою кривду.
А чого ж тепер захотілося їм,
Пригнобленим століття, їм, сліпим і глухим?
Людьми зватися."
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18.11.2020 12:53 Відповісти
К оружию народ надо бы призвать, но некому.
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18.11.2020 13:23 Відповісти
Стоячи навколішки вимагали,чи ні? З квітами? Якшо ні,то це не рахується...
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18.11.2020 13:23 Відповісти
 
 