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иск (635) Европейский суд по правам человека (795)

Украина третья по количеству поданных против нее жалоб в ЕСПЧ. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина третья по количеству поданных против нее жалоб в ЕСПЧ. ИНФОГРАФИКА

В 2019 году против Украины было подано 8850 исков, в 2020-ом этот показатель вырос до 10 100.

Украина находится на третьем месте в списке стран Европы, против которых чаще всего подаются жалобы в Европейский суд по правам человека. Лидером "рейтинга" является Россия, на втором месте – Турция, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По состоянию на 30 октября 2020 года, против Украины были поданы 10 100 жалоб – это 16,5% от общего количества исков против государств.

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Сейчас в производстве ЕСПЛ находится 14 050 жалоб (22,9%) против РФ. На Турцию жалуются почти так же, как и на Украину – 10 150 исков (16,6%).

На четвертом и пятом месте в списке – страны Европейского союза: Румыния – 8000 (13,1%), Италия – 3400 (5,6%).

В 2019 году Украина также занимала третье место из списка стран, на которые чаще всего жалуются в ЕСПЧ. Однако количество исков было меньше – 8850.

Украина третья по количеству поданных против нее жалоб в ЕСПЧ 01
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Топ комментарии
+4
А что это зебилы жалуются на Украину? Епихва бедности ж закончилась и права людей не нарушаются, Денис Бенедиктов подтвердит Украина третья по количеству поданных против нее жалоб в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 9642
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18.11.2020 13:01
+4
скажу дальше и больше в абсолютном первенстве порядка 78% исков в ЕСПЧ к Украине это Кырымчане причем татары также порядка 1500 исков..дай те землю... они разделились пошли и в Россию и к Украине порядка 4000 ОРЛДО за землю дома снесены заводы имущество украденное Россией но плати украина,.такие же иски есть по недвижимости и имущество в Крыму мол украина им должна и баста... остальное частные дела криминал исполнение решений судов избирательное право и гражданские споры....
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18.11.2020 13:46
+3
Мне родня из оккупированного Донецка при кратковременной встрече поведала, что гонцы, похоже, от мертвечука с портновым свободно там шастают и предлагают юридическое сопровождение исков к Украине в ЕСПЧ. За "небольшие комиссионные"!
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18.11.2020 13:21
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А что это зебилы жалуются на Украину? Епихва бедности ж закончилась и права людей не нарушаются, Денис Бенедиктов подтвердит Украина третья по количеству поданных против нее жалоб в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 9642
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18.11.2020 13:01 Ответить
Жалуются, в основном, те, кого задержали за сепаратизм и т. п. К примеру, Руслан Коцаба.
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18.11.2020 13:03 Ответить
нелли штэпо апять жеж. а их мочить нада, как говорил ***** в сортирах Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 606
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18.11.2020 13:05 Ответить
10000 тысяч обращений ,ты с цифрами дружишь или просто троллишь бездумно
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18.11.2020 13:07 Ответить
А ты не в курсе, какое количество задерживали с 14-го года? Потому что других вариантов не было, учитывая беззубость украинского закона.
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18.11.2020 13:21 Ответить
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ - ШО ТУРЦИЯ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ПО НАСЕЛЕНИЮ ,ШО ЦАПЫ В 4 РАЗА - КАК ТАК - ЗЕБИЛЫ ВЫ ТУПЫЕ ДЕБИЛЫ
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18.11.2020 13:05 Ответить
Не дивно, що найбільше ******* скаржитися саме совки Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7031
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18.11.2020 13:08 Ответить
нужно уважать наших судей и прокуроров с милицией - у нас в стране порядок и Закон один для всех!
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18.11.2020 13:09 Ответить
і ця біда є, але причина такої кількості все ж таки інша.
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18.11.2020 13:51 Ответить
та да ...тут на цензоре несколько судей и прокуроров , не считая работников самых близких к народу, но у кого не спроси - у него такого нет, у них всех порядок. получается они по отдельности только правильные , а когда в кучу собираются сразу иски в еспч удваиваются , скорее так Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 3580
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18.11.2020 14:06 Ответить
Фух, хоть здесь мы не последние! Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 5120
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18.11.2020 13:13 Ответить
І левова частка - власні громадяни. Це говорить про "чесність" і "неупередженість" власне української феміди.
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18.11.2020 13:16 Ответить
Мне родня из оккупированного Донецка при кратковременной встрече поведала, что гонцы, похоже, от мертвечука с портновым свободно там шастают и предлагают юридическое сопровождение исков к Украине в ЕСПЧ. За "небольшие комиссионные"!
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18.11.2020 13:21 Ответить
скажу дальше и больше в абсолютном первенстве порядка 78% исков в ЕСПЧ к Украине это Кырымчане причем татары также порядка 1500 исков..дай те землю... они разделились пошли и в Россию и к Украине порядка 4000 ОРЛДО за землю дома снесены заводы имущество украденное Россией но плати украина,.такие же иски есть по недвижимости и имущество в Крыму мол украина им должна и баста... остальное частные дела криминал исполнение решений судов избирательное право и гражданские споры....
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18.11.2020 13:46 Ответить
Так це ще Україна не ратифікувала Римський статут......
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18.11.2020 13:46 Ответить
Будемо відверті, тотальна більшість цих скарг пов'язані із недолугістю нашого законодавства. Подвійне трактування, наявність взаємовиключаючих норм, а іноді взагалі відсутність жодної, що мала би врегулювати питання призводить до подібних звернень. В деяких рішеннях ЄСПЛ вже прямо пишуть про недолугість, для прикладу КПК.
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18.11.2020 13:50 Ответить
указатель на то.что украинской системе правосудия украинцы почти не доверяют.
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18.11.2020 14:54 Ответить
дело здесь не в доверии (нашаровые иски никто запускать не станет- ну нах тратить усилия бесплодно...??), а в отсутствии именно правосудия, и в присутствии массы неправосудных решений..(((
как-то только так, и не иначе
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18.11.2020 22:45 Ответить
ка же так, ведь суды за 5 лет так потужно отреформировали.
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18.11.2020 20:38 Ответить
эти тысячи исков - как раз и есть конкретная оценка судебной системы страны.......((((((((((((
..чтобы мы все отчётливо понимали в какой правовой державе мы содержимся.......((((((((((
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18.11.2020 22:41 Ответить
 
 