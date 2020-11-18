Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ. ІНФОГРАФІКА

У 2019 році проти України було подано 8850 позовів, в 2020-му цей показник зріс до 10 100.

Україна на третьому місці в списку країн Європи, проти яких найчастіше подаються скарги до Європейського суду з прав людини. Лідером "рейтингу" є Росія, на другому місці - Туреччина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Станом на 30 жовтня 2020 року, проти України було подано 10 100 скарг - це 16,5% від загальної кількості позовів проти держав.

Зараз у провадженні ЄСПЛ перебуває 14 050 скарг (22,9%) проти РФ. На Туреччину скаржаться майже так само, як і на Україну - 10 150 позовів (16,6%).

На четвертому і п'ятому місці в списку - країни Європейського союзу: Румунія - 8000 (13,1%), Італія - ​​3400 (5,6%).

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У 2019 Україна також посідала третє місце зі списку країн, на які найчастіше скаржаться в ЄСПЛ. Однак кількість позовів було менше - 8850.