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Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ. ІНФОГРАФІКА

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Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ. ІНФОГРАФІКА

У 2019 році проти України було подано 8850 позовів, в 2020-му цей показник зріс до 10 100.

Україна на третьому місці в списку країн Європи, проти яких найчастіше подаються скарги до Європейського суду з прав людини. Лідером "рейтингу" є Росія, на другому місці - Туреччина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Станом на 30 жовтня 2020 року, проти України було подано 10 100 скарг - це 16,5% від загальної кількості позовів проти держав.

Зараз у провадженні ЄСПЛ перебуває 14 050 скарг (22,9%) проти РФ. На Туреччину скаржаться майже так само, як і на Україну - 10 150 позовів (16,6%).

На четвертому і п'ятому місці в списку - країни Європейського союзу: Румунія - 8000 (13,1%), Італія - ​​3400 (5,6%).

Також читайте: Марків подаватиме позов до ЄСПЛ за трирічне перебування в італійській в'язниці, - Денісова

У 2019 Україна також посідала третє місце зі списку країн, на які найчастіше скаржаться в ЄСПЛ. Однак кількість позовів було менше - 8850.

Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
А что это зебилы жалуются на Украину? Епихва бедности ж закончилась и права людей не нарушаются, Денис Бенедиктов подтвердит Украина третья по количеству поданных против нее жалоб в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 9642
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18.11.2020 13:01
+4
скажу дальше и больше в абсолютном первенстве порядка 78% исков в ЕСПЧ к Украине это Кырымчане причем татары также порядка 1500 исков..дай те землю... они разделились пошли и в Россию и к Украине порядка 4000 ОРЛДО за землю дома снесены заводы имущество украденное Россией но плати украина,.такие же иски есть по недвижимости и имущество в Крыму мол украина им должна и баста... остальное частные дела криминал исполнение решений судов избирательное право и гражданские споры....
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18.11.2020 13:46
+3
Мне родня из оккупированного Донецка при кратковременной встрече поведала, что гонцы, похоже, от мертвечука с портновым свободно там шастают и предлагают юридическое сопровождение исков к Украине в ЕСПЧ. За "небольшие комиссионные"!
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18.11.2020 13:21
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А что это зебилы жалуются на Украину? Епихва бедности ж закончилась и права людей не нарушаются, Денис Бенедиктов подтвердит Украина третья по количеству поданных против нее жалоб в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 9642
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18.11.2020 13:01 Відповісти
Жалуются, в основном, те, кого задержали за сепаратизм и т. п. К примеру, Руслан Коцаба.
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18.11.2020 13:03 Відповісти
нелли штэпо апять жеж. а их мочить нада, как говорил ***** в сортирах Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 606
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18.11.2020 13:05 Відповісти
10000 тысяч обращений ,ты с цифрами дружишь или просто троллишь бездумно
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18.11.2020 13:07 Відповісти
А ты не в курсе, какое количество задерживали с 14-го года? Потому что других вариантов не было, учитывая беззубость украинского закона.
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18.11.2020 13:21 Відповісти
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ - ШО ТУРЦИЯ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ПО НАСЕЛЕНИЮ ,ШО ЦАПЫ В 4 РАЗА - КАК ТАК - ЗЕБИЛЫ ВЫ ТУПЫЕ ДЕБИЛЫ
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18.11.2020 13:05 Відповісти
Не дивно, що найбільше ******* скаржитися саме совки Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7031
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18.11.2020 13:08 Відповісти
нужно уважать наших судей и прокуроров с милицией - у нас в стране порядок и Закон один для всех!
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18.11.2020 13:09 Відповісти
і ця біда є, але причина такої кількості все ж таки інша.
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18.11.2020 13:51 Відповісти
та да ...тут на цензоре несколько судей и прокуроров , не считая работников самых близких к народу, но у кого не спроси - у него такого нет, у них всех порядок. получается они по отдельности только правильные , а когда в кучу собираются сразу иски в еспч удваиваются , скорее так Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 3580
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18.11.2020 14:06 Відповісти
Фух, хоть здесь мы не последние! Україна третя за кількістю поданих проти неї скарг в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 5120
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18.11.2020 13:13 Відповісти
І левова частка - власні громадяни. Це говорить про "чесність" і "неупередженість" власне української феміди.
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18.11.2020 13:16 Відповісти
Мне родня из оккупированного Донецка при кратковременной встрече поведала, что гонцы, похоже, от мертвечука с портновым свободно там шастают и предлагают юридическое сопровождение исков к Украине в ЕСПЧ. За "небольшие комиссионные"!
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18.11.2020 13:21 Відповісти
скажу дальше и больше в абсолютном первенстве порядка 78% исков в ЕСПЧ к Украине это Кырымчане причем татары также порядка 1500 исков..дай те землю... они разделились пошли и в Россию и к Украине порядка 4000 ОРЛДО за землю дома снесены заводы имущество украденное Россией но плати украина,.такие же иски есть по недвижимости и имущество в Крыму мол украина им должна и баста... остальное частные дела криминал исполнение решений судов избирательное право и гражданские споры....
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18.11.2020 13:46 Відповісти
Так це ще Україна не ратифікувала Римський статут......
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18.11.2020 13:46 Відповісти
Будемо відверті, тотальна більшість цих скарг пов'язані із недолугістю нашого законодавства. Подвійне трактування, наявність взаємовиключаючих норм, а іноді взагалі відсутність жодної, що мала би врегулювати питання призводить до подібних звернень. В деяких рішеннях ЄСПЛ вже прямо пишуть про недолугість, для прикладу КПК.
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18.11.2020 13:50 Відповісти
указатель на то.что украинской системе правосудия украинцы почти не доверяют.
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18.11.2020 14:54 Відповісти
дело здесь не в доверии (нашаровые иски никто запускать не станет- ну нах тратить усилия бесплодно...??), а в отсутствии именно правосудия, и в присутствии массы неправосудных решений..(((
как-то только так, и не иначе
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18.11.2020 22:45 Відповісти
ка же так, ведь суды за 5 лет так потужно отреформировали.
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18.11.2020 20:38 Відповісти
эти тысячи исков - как раз и есть конкретная оценка судебной системы страны.......((((((((((((
..чтобы мы все отчётливо понимали в какой правовой державе мы содержимся.......((((((((((
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18.11.2020 22:41 Відповісти
 
 