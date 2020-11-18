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адвокат (1402) угрозы (831) Шарий Анатолий (220)

Адвокаты объединения "Barristers" сообщают об угрозах убийством после видео Шария

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Адвокаты объединения

Юристы объединения "Barristers" защитили бойца муниципальной стражи, у которого возник конфликт с членом "Партии Шария". После этого Анатолий Шарий записал об адвокатах видео, и им начали угрожать убийством.

Об этом сообщил в Фейсбуке партнер в адвокатском объединении "Barristers" Алексей Шевчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, все знают, что мы защитили бойца муниципальной стражи, у которого возник конфликт с однопартийцем господина Шария. Боец дома, а не в заведении на Лукьяновке. .... Сегодня господин Шарий снял видео о нас. И нашим адвокатам посыпались угрозы убийством", - написал он.

Шевчук опубликовал скриншоты сообщений, которые получают адвокаты.

Адвокаты объединения Barristers сообщают об угрозах убийством после видео Шария 01Адвокаты объединения Barristers сообщают об угрозах убийством после видео Шария 02

Также на Цензор.НЕТ: Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария"

"Я думаю, что уже завтра будем сообщать о намерениях господина Шария и его единомышленников совершить преступление против адвокатов. Будем просить реакции национальной ассоциации адвокатов Украины. Будем просить реакции совета адвокатов. И сразу, как только вызовут на допрос Шария, сообщим его однопартийцу Валентину Рыбину и всем журналистам", - добавил Шевчук.


Адвокаты объединения Barristers сообщают об угрозах убийством после видео Шария 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Адвокаты объединения "Barristers" сообщают об угрозах убийством после видео Шария - Цензор.НЕТ 6229
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18.11.2020 14:23
+12
Что , кроме как кудахтать в интернете, могут умственно отсталые петухи из секты петушария?
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18.11.2020 14:27
+10
Адвокаты объединения "Barristers" сообщают об угрозах убийством после видео Шария - Цензор.НЕТ 9909
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18.11.2020 14:23
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Адвокаты объединения "Barristers" сообщают об угрозах убийством после видео Шария - Цензор.НЕТ 6229
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18.11.2020 14:23 Ответить
Адвокаты объединения "Barristers" сообщают об угрозах убийством после видео Шария - Цензор.НЕТ 9909
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18.11.2020 14:23 Ответить
а при чому тут зелений? петушарії мають жовтогарячий колір, червоний на худий конець.
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18.11.2020 14:36 Ответить
Какая разница Адвокаты объединения "Barristers" сообщают об угрозах убийством после видео Шария - Цензор.НЕТ 4136
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18.11.2020 14:39 Ответить
а, ти з них. а в загалі-то велика: два різні види узькомозглості.
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18.11.2020 14:48 Ответить
А Шарий успел сам заповит составить.... Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія - Цензор.НЕТ 2947
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18.11.2020 15:05 Ответить
А ти подивись, які ЗМІ отримували акредитацію на заходи за участі зеленого, а які ні. Петушарії і зебіли закохані одні в одного, за рідкісним винятком.
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18.11.2020 15:29 Ответить
Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія - Цензор.НЕТ 7491
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18.11.2020 15:18 Ответить
Что , кроме как кудахтать в интернете, могут умственно отсталые петухи из секты петушария?
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18.11.2020 14:27 Ответить
Думаю они будут не только кудахкать. Если не получат сейчас достойный ответ по морде. Кацапский тухлый мир постами в нете не испугаешь...
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18.11.2020 14:59 Ответить
Вот еще незадачка... А услышать на камеру от товариСЧА чистосердечное раскаянье слабо?
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18.11.2020 14:27 Ответить
напомните, какая партия была у педофила петушария при порошенко?
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18.11.2020 14:33 Ответить
Никто не знает, был ли пожилой палаточный агитатор "членом партии Шария" или же простым наемным шабашником из бедных слоев населения, как все агитаторы всех партий в предвыборную пору. Конфликта с хулиганами у пожилого дядьки не было, они его дважды избили просто за то, что он работал на Шария. Главное, что хулиганы залили полицию газом и оказывали физическое сопротивление, вот это - основной состав преступления. Вообще непристойно, когда в помощь полиции в КМДА нанимают диких хулиганов, которые сами совершают преступления против граждан и самой полиции.
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18.11.2020 14:34 Ответить
Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія - Цензор.НЕТ 8932
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18.11.2020 14:57 Ответить
Как жеш не повезло чуваку с народом - и раньше чота знал, а теперь еще и убедился... Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія - Цензор.НЕТ 5533
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18.11.2020 15:57 Ответить
О, Півенькуля готовий звірствувати!
А каки йому вистачить? Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія - Цензор.НЕТ 6419
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18.11.2020 15:06 Ответить
Толян петуШарій не може бути у партії так як не проживає на території України. Як що воно там є то це порушення законодавства.
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18.11.2020 15:17 Ответить
шариевщину, его гнусную шоблу и самого врага - шария нужно размазать по асфальту и забыть про существование этой мрази.
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18.11.2020 16:31 Ответить
Взагалі то це, справа якою має займатися МВД і можливо оголосити Шарія і компанію терористичною організацією.
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18.11.2020 16:33 Ответить
Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія - Цензор.НЕТ 5469 Шаріков "погрожував вбийством"??? Що за чушь!

ПиСи..."боєць - вартовик" накинувся з арматурою на жінку, а коли почав тікати - накинувся з арматурою на поліціянта...
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18.11.2020 16:36 Ответить
 
 