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адвокат (888) погрози (459) Шарій Анатолій (215)

Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія

Новини Цензор.НЕТ Події

Адвокати об'єднання

Юристи об'єднання "Barristers" захистили бійця муніципальної варти, у якого виник конфлікт із членом "Партії Шарія". Після цього Анатолій Шарій записав про адвокатів відео, і їм почали погрожувати вбивством.

Про це повідомив у фейсбуці партнер в адвокатському об'єднанні "Barristers" Олексій Шевчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, всі знають, що ми захистили бійця муніципальної варти, у якого виник конфлікт з однопартійцем пана Шарія. Боєць вдома, а не в закладі на Лук'янівці. .... Сьогодні пан Шарій зняв відео про нас. І нашим адвокатам посипалися погрози вбивством", - написав він.

Шевчук опублікував скриншоти повідомлень, які отримують адвокати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія"

Адвокати обєднання Barristers повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія 01Адвокати обєднання Barristers повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія 02

"Я думаю, що вже завтра будемо повідомляти про наміри пана Шарія та його однодумців вчинити злочин проти адвокатів. Будемо просити реакції національної асоціації адвокатів України. Будемо просити реакції ради адвокатів. І відразу, як тільки викличуть на допит Шарія, повідомимо його однопартійцю Валентину Рибіну і всім журналістам", - додав Шевчук.


Адвокати обєднання Barristers повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Адвокаты объединения "Barristers" сообщают об угрозах убийством после видео Шария - Цензор.НЕТ 6229
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18.11.2020 14:23
+12
Что , кроме как кудахтать в интернете, могут умственно отсталые петухи из секты петушария?
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18.11.2020 14:27
+10
Адвокаты объединения "Barristers" сообщают об угрозах убийством после видео Шария - Цензор.НЕТ 9909
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18.11.2020 14:23
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Адвокаты объединения "Barristers" сообщают об угрозах убийством после видео Шария - Цензор.НЕТ 6229
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18.11.2020 14:23 Відповісти
Адвокаты объединения "Barristers" сообщают об угрозах убийством после видео Шария - Цензор.НЕТ 9909
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18.11.2020 14:23 Відповісти
а при чому тут зелений? петушарії мають жовтогарячий колір, червоний на худий конець.
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18.11.2020 14:36 Відповісти
Какая разница Адвокаты объединения "Barristers" сообщают об угрозах убийством после видео Шария - Цензор.НЕТ 4136
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18.11.2020 14:39 Відповісти
а, ти з них. а в загалі-то велика: два різні види узькомозглості.
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18.11.2020 14:48 Відповісти
А Шарий успел сам заповит составить.... Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія - Цензор.НЕТ 2947
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18.11.2020 15:05 Відповісти
А ти подивись, які ЗМІ отримували акредитацію на заходи за участі зеленого, а які ні. Петушарії і зебіли закохані одні в одного, за рідкісним винятком.
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18.11.2020 15:29 Відповісти
Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія - Цензор.НЕТ 7491
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18.11.2020 15:18 Відповісти
Что , кроме как кудахтать в интернете, могут умственно отсталые петухи из секты петушария?
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18.11.2020 14:27 Відповісти
Думаю они будут не только кудахкать. Если не получат сейчас достойный ответ по морде. Кацапский тухлый мир постами в нете не испугаешь...
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18.11.2020 14:59 Відповісти
Вот еще незадачка... А услышать на камеру от товариСЧА чистосердечное раскаянье слабо?
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18.11.2020 14:27 Відповісти
напомните, какая партия была у педофила петушария при порошенко?
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18.11.2020 14:33 Відповісти
Никто не знает, был ли пожилой палаточный агитатор "членом партии Шария" или же простым наемным шабашником из бедных слоев населения, как все агитаторы всех партий в предвыборную пору. Конфликта с хулиганами у пожилого дядьки не было, они его дважды избили просто за то, что он работал на Шария. Главное, что хулиганы залили полицию газом и оказывали физическое сопротивление, вот это - основной состав преступления. Вообще непристойно, когда в помощь полиции в КМДА нанимают диких хулиганов, которые сами совершают преступления против граждан и самой полиции.
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18.11.2020 14:34 Відповісти
Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія - Цензор.НЕТ 8932
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18.11.2020 14:57 Відповісти
Как жеш не повезло чуваку с народом - и раньше чота знал, а теперь еще и убедился... Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія - Цензор.НЕТ 5533
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18.11.2020 15:57 Відповісти
О, Півенькуля готовий звірствувати!
А каки йому вистачить? Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія - Цензор.НЕТ 6419
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18.11.2020 15:06 Відповісти
Толян петуШарій не може бути у партії так як не проживає на території України. Як що воно там є то це порушення законодавства.
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18.11.2020 15:17 Відповісти
шариевщину, его гнусную шоблу и самого врага - шария нужно размазать по асфальту и забыть про существование этой мрази.
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18.11.2020 16:31 Відповісти
Взагалі то це, справа якою має займатися МВД і можливо оголосити Шарія і компанію терористичною організацією.
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18.11.2020 16:33 Відповісти
Адвокати об'єднання "Barristers" повідомляють про погрози вбивством після відео Шарія - Цензор.НЕТ 5469 Шаріков "погрожував вбийством"??? Що за чушь!

ПиСи..."боєць - вартовик" накинувся з арматурою на жінку, а коли почав тікати - накинувся з арматурою на поліціянта...
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18.11.2020 16:36 Відповісти
 
 