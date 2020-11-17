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Новини Політика України
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позов (368) Шарій Анатолій (215) Окружний адмінсуд Києва (377)

Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Позивач на прізвище Шарій просить заборонити

Віктор Шарій вимагає, щоб Міністерство юстиції заборонило діяльність політичної партії "Партія Шарія" через незаконне використання його прізвища.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія". Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Віктора Шарія до Міністерства юстиції України", - сказано в повідомленні.

Позивач просить суд визнати протиправним бездіяльність Мін'юсту щодо неприйняття рішення про звернення до суду з позовом про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія". Серед інших вимог позову - зобов'язати відповідача звернутися до суду з позовом про заборону зазначеної партії.

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Позивач зазначив, що він не є членом партії, не працює в ній і не входить до складу керівних органів партії, і вважає, "що використання його прізвища в назві партії не може відбуватися без його згоди", сказано в замітці.

Суд ухвалив рішення розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.
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Топ коментарі
+26
И толика подделку арестовать,судить и повесить.
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17.11.2020 17:30
+19
обосрали чуваку фамилию - пошел в суд)
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17.11.2020 17:33
+18
Живёшь такой законопослушнный, а тут бац - какой-то педофил называет твоей фамилией свою говнопартию. Непорядок. Призываю всех граждан с фамилией шарий запретить испанскому педофилу называть свою секту в Украине их фамилией.
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17.11.2020 17:42
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Прікольно, чьо... Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 6384
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17.11.2020 17:27 Відповісти
ибо на всякого пету-Шария найдется другой Шарий Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 4718
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17.11.2020 17:56 Відповісти
дивно..

що ще не з"явились
"партія справжнього Шарія"..."партія істинного Шарія" ,"партія Шарія-профФесіонала" ...))
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17.11.2020 18:14 Відповісти
... шарового шарія, шарія на шару і шарія розшареного
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17.11.2020 21:41 Відповісти
И толика подделку арестовать,судить и повесить.
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17.11.2020 17:30 Відповісти
Желательно за ноги
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17.11.2020 19:13 Відповісти
Он же педофил, а потому - за яйца или за з@лупу...
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17.11.2020 20:01 Відповісти
не за подделку, а за яйца его повесить)))
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18.11.2020 10:36 Відповісти
"мочит" он тока дебилам в глазки)
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17.11.2020 17:32 Відповісти
записывайся к нему в партию, это возможность сосального лифта для тебя
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17.11.2020 17:34 Відповісти
Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария"

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А потім Печерський суд зобов"яже того клоуна змінити прізвище Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 4326
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17.11.2020 17:31 Відповісти
Еще бы иск на несколько лимонов Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 972
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17.11.2020 17:32 Відповісти
И фамилию - Лимонов ему впаять))
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18.11.2020 10:31 Відповісти
Жертва второй ступени. Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 5382
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17.11.2020 17:32 Відповісти
обосрали чуваку фамилию - пошел в суд)
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17.11.2020 17:33 Відповісти
Я б навіть сказав, зашкварили прізвище.
Адже для адекватної людини це дійсно борошна сорому - жити з прізвищем Шарій...
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17.11.2020 17:42 Відповісти
А з прізвищем Гітлєр служить під час WW2 в Красній армії? )))
Товаріщ Гітлєр навіть медаль "За отвагу" отримав.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гитлер,_Семён_Константинович

Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 304
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17.11.2020 17:57 Відповісти
Епічно Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 4243
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17.11.2020 19:25 Відповісти
Так Красная Армия в союзе с гитлеровским Вермахтом на Польшу и напала, развязав WWII
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17.11.2020 19:51 Відповісти
Сьома Гітлєр в Красній армії з 1940 року, тобто, в окупації Польщі разом з нацистами участі не брав. Загинув у 1942 під час оборони Севастополя.

Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 9581
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17.11.2020 20:13 Відповісти
Логично...разрешения у него никто не спрашивал...значит правомерное требование...
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17.11.2020 17:35 Відповісти
Шарик нанял какого-то левого додика (возможно даже втёмную) и пиарится, раздувая это заведомо отказное дело. И, судя по каментам в фейсбуке, даже многие патриоты и антишариевцы реально на это ведутся.
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17.11.2020 17:36 Відповісти
Почему отказное? Фамилия его? Его... Ее используют без его разрешения? Используют..
Значит вполне правомерное требование..
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17.11.2020 17:38 Відповісти
Фамилия не является объектом авторского права.
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17.11.2020 17:39 Відповісти
Ну и что? Ведь тот шарий против которого иск тоже не имеет права ее распоряжаться...так ведь??
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17.11.2020 17:41 Відповісти
Если этот Виктор Шарий в суде докажет, что в названии "Партия Шария" имелась в виду именно его личность, то шансы есть.
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17.11.2020 17:44 Відповісти
Ему доказать как два пальца об асфальт...у него эта фамилия в паспорте написана...
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17.11.2020 17:45 Відповісти
Шарий скажет, что он, называя партию, имел в виду именно себя. Как тот будет опровергать?
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17.11.2020 17:46 Відповісти
Никого не волнует что там имел ввиду тот шарий...
Задето достоинство другого шария...
Так что тот первый пусть инициалы добавляет...😃
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17.11.2020 17:47 Відповісти
Не совсем. Это тот второй Шарий обязан доказать, что задето именно его достоинство, а не чьё другое. Burden of proof, ****.
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17.11.2020 17:49 Відповісти
Он имеет такую фамилию....значит задето его достоинство...
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17.11.2020 17:50 Відповісти
Нет. Таким же макаром любой житель Украины или даже РФ по имени Пётр Порошенко мог бы подать иск к Пороху на основании того, что его Блок Петра Порошенко (в период его существования) задевает его достоинство и потребовать компенсации. Сам понимаешь, что это бред.
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17.11.2020 17:53 Відповісти
Уася, идите лесом. Если бы было "партия онотоле шмария" - это бренд. В вышенаписанном случае - все верно. И онотоле шмарий идет по 3.14зде.
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17.11.2020 21:10 Відповісти
да. Також подумав, що то якийсь піар.
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17.11.2020 17:43 Відповісти
Он сумасшедший может, этот истец? Он думает, что фамилия "Шарий" принадлежит исключительно ему? По-моему Суд, приняв такой иск, просто пробил дно...
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17.11.2020 17:37 Відповісти
принять обязаны. Лещенко говорил за дело про Байдена - принять то приняли, но.... это типо ты заявишь шо Трамп у тя украл чебурек - дело зарегают, но потом.... Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 7201
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17.11.2020 17:40 Відповісти
Но он имеет такую фамилию...и в праве требовать что бы ее не использовали...
Пусть тот шарий инициалы добавляет..😃
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17.11.2020 17:40 Відповісти
У суда выбора не было. Иначе была бы зрада.
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17.11.2020 17:40 Відповісти
Наоборот, все правильно. Никто не может использовать чужую фамилию без разрешения. Вам понравилась бы "Партия Цыбы", не имеющая к вам никакого отношения?
Пусть "Партия Шария" переименовывается в "Партию Анатолия Анатольевича Шария, видеоблогера из Нидерландов", например, или "Партию Шары от Толи", или "Партию проплаченных российских пропагандистов" и т.п.
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17.11.2020 17:43 Відповісти
Фамилия не является объектом авторских прав.
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17.11.2020 17:47 Відповісти
И?? Надо патентовать грамотно. На данном этапе педофила смачно мокнули.
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17.11.2020 21:14 Відповісти
Патентовать что? Фамилию?
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17.11.2020 22:58 Відповісти
Хаха, никто не может использовать фамилию без разрешения. Вы представляете сколько всего названо с использованием фамилии, это что всем однофамильцам иски подавать что у них разрешения не спросили.))
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17.11.2020 18:03 Відповісти
когда он рождался, то разрешение взять эту фамилию он у всех шариев спросил?
или так, захапал себе без разрешения, нарушив авторство других шариев на фамилию?
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17.11.2020 18:24 Відповісти
любой Шарий может послать онотоле на йух.
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17.11.2020 21:16 Відповісти
Судячи з ваших слів, можна прийти до висновку, що партію "ЄС" також слід заборонити.
Адже ніякого відношення ні до ЄС ні до солідарності з Європою вона не має.
Ви з цим згодні?
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17.11.2020 19:00 Відповісти
Все нормально. Будь-які юридичні та інші дії, спрямовані проти покидька Півенькулі (Петушарія), апріорі є доброю справою. Тож давайте не будемо заглиблюватись в зайві деталі.
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17.11.2020 17:47 Відповісти
Півенькуля...
Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 9 Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 3195

Шедеврально! Треба запам'ятати: провокуватиму палання дуп вічним вогнем в одній доволі ватній тусовці.
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17.11.2020 20:23 Відповісти
Новый депутат дэтэктэд!))
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17.11.2020 17:38 Відповісти
Живёшь такой законопослушнный, а тут бац - какой-то педофил называет твоей фамилией свою говнопартию. Непорядок. Призываю всех граждан с фамилией шарий запретить испанскому педофилу называть свою секту в Украине их фамилией.
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17.11.2020 17:42 Відповісти
Знаю лично одного свободовца с такой фамилией. Ну переименуют в партию Анатолия Шмария, делов то... Хотя в любом случае создавать проблемы им необходимо для сдерживания их активности.
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18.11.2020 08:06 Відповісти
Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 29
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17.11.2020 17:45 Відповісти
Бред, этак любой человек потребует запрета партии с его фамилией в названии, а таких партий хватает.
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17.11.2020 17:47 Відповісти
БПП на очереди?
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17.11.2020 17:47 Відповісти
Ви впевнені, що десь в Україні живе людина з прізвищем Бпп?
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17.11.2020 17:50 Відповісти
Андрюха, БПП давно немає. Ти звідки сюди прийшов?
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17.11.2020 17:51 Відповісти
Точно, есть ещё партия ляшка.
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17.11.2020 17:54 Відповісти
Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 523 Ви на що натякаєте?.. Головний санітарний лікар зробить "топ ногою" на одного Блакитного Слимака? Це було б кумедно. Особливо, враховуючи рейтинг і перспективи означеної партії.
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17.11.2020 20:27 Відповісти
БПП уже нет, есть «Європейська Солідарність», а вот БЮТ, "Победа Пальчевского" и др. типа на очереди, но нет, это заведомо проигрышное дело.
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17.11.2020 17:55 Відповісти
Це ж логічно: якщо БПП вже не існує, то "Європейська Солідарність" повинна послідувати його прикладу Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 3455
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17.11.2020 19:07 Відповісти
Вот для такой казуистики и ей подобной и нежен Окружной админ суд в лице Вовка...а вы требуете у власти распустить.... Шас)
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17.11.2020 17:49 Відповісти
Ну обратись с таким иском однофамилец и тезка Порошенко, то запретили бы как пить дать.
Но тут, скорее запретят чуваку пользоваться фамилией Шарий!
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17.11.2020 17:51 Відповісти
Меня просто удивляет, что люди реально ведутся на этот разводняк от Шарика. Напомню, что он обитает на ютубе, где ради хайпа устраивать подставные избиения и уголовные дела -- в порядке вещей, это самые хайповые темы. Липовые нападения и избиения своих сторонников он уже устраивал, теперь настала очередь липовых судов. Это же элементарно как дважды два для любого человека, имеющего представления о том что такое блогосфера.
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17.11.2020 17:55 Відповісти
просто пару роликов Шапошникова(пропал.....) посм. про Петушария и уважаемого Арсена Борисовича, вот и складывается впечатление...(тов. майор убирает ствол)
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17.11.2020 18:04 Відповісти
Мозгов нет и ведутся.
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17.11.2020 18:05 Відповісти
Юлька и Ляшко напряглись. Блок Юлии Тимошенко, Радикальная партия Олега Ляшко.
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17.11.2020 17:55 Відповісти
Ну у них ситуация попроще, они имя и фамилию использовали, а тот только фамилию... Хотя сейчас поменять ФИО труда не составляет, чего стоит история с Седьмой Айфон... Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 5646
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17.11.2020 18:28 Відповісти
троль 80 левела )))) ну а че ? красаучик ! пусть платят отчисления за использование фамилии )))
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17.11.2020 17:57 Відповісти
ну тролль то толстоват.
ибо зарегистрировать это одно, а потом вышвырнуть истца, это по закону. и кто там судовой сбор платит то? значит "тролль" не от балды это сделал.
но это выглядит как сам Петушарий так типо "прорекламировался". Ибо конкуренты говнопартии, даже бы не дали 25коп., шоб Петушария в новостях упоминали в ущерб им.
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17.11.2020 18:02 Відповісти
я просто куею от местной публики, неужели не понятно что это пиар акция самого шмария!?
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17.11.2020 17:59 Відповісти
Осталось найти некоего Зеленского, который подаст в суд и запретит ЗЕ занимать должность Президента
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17.11.2020 18:26 Відповісти
Вкінець збараніле наше суспільство не догоняє,що отой весь шум тільки зробить шарію рекламу...Коли реєструється партія,там крім назви маса всякого,що доводить її автентичність...І всі,крім Свободи,партіі лідерського типу і асоціюються з конкретним лідером...
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17.11.2020 18:46 Відповісти
Шарий здорового человека
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17.11.2020 18:56 Відповісти
Не всі Шарії підараси а лише один
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17.11.2020 19:00 Відповісти
Два Петушария в одном курятнике не уживутся:
Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 6200
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17.11.2020 19:20 Відповісти
Когда иск дебильнее лжи петушария.
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17.11.2020 19:39 Відповісти
ход конем..ракировка..умно..правильно...ладно бы гитлер..а то шарий гнать шмария в попку сапогом
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17.11.2020 20:39 Відповісти
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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02.02.2021 19:16 Відповісти
 
 