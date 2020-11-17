Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Віктор Шарій вимагає, щоб Міністерство юстиції заборонило діяльність політичної партії "Партія Шарія" через незаконне використання його прізвища.
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія". Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.
"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Віктора Шарія до Міністерства юстиції України", - сказано в повідомленні.
Позивач просить суд визнати протиправним бездіяльність Мін'юсту щодо неприйняття рішення про звернення до суду з позовом про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія". Серед інших вимог позову - зобов'язати відповідача звернутися до суду з позовом про заборону зазначеної партії.
Позивач зазначив, що він не є членом партії, не працює в ній і не входить до складу керівних органів партії, і вважає, "що використання його прізвища в назві партії не може відбуватися без його згоди", сказано в замітці.
Суд ухвалив рішення розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.
Будь ласка, зачекайте...
що ще не з"явились
"партія справжнього Шарія"..."партія істинного Шарія" ,"партія Шарія-профФесіонала" ...))
====================================================
А потім Печерський суд зобов"яже того клоуна змінити прізвище
Адже для адекватної людини це дійсно борошна сорому - жити з прізвищем Шарій...
Товаріщ Гітлєр навіть медаль "За отвагу" отримав.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гитлер,_Семён_Константинович
Значит вполне правомерное требование..
Задето достоинство другого шария...
Так что тот первый пусть инициалы добавляет...😃
Пусть тот шарий инициалы добавляет..😃
Пусть "Партия Шария" переименовывается в "Партию Анатолия Анатольевича Шария, видеоблогера из Нидерландов", например, или "Партию Шары от Толи", или "Партию проплаченных российских пропагандистов" и т.п.
или так, захапал себе без разрешения, нарушив авторство других шариев на фамилию?
Адже ніякого відношення ні до ЄС ні до солідарності з Європою вона не має.
Ви з цим згодні?
Шедеврально! Треба запам'ятати: провокуватиму палання дуп вічним вогнем в одній доволі ватній тусовці.
Но тут, скорее запретят чуваку пользоваться фамилией Шарий!
ибо зарегистрировать это одно, а потом вышвырнуть истца, это по закону. и кто там судовой сбор платит то? значит "тролль" не от балды это сделал.
но это выглядит как сам Петушарий так типо "прорекламировался". Ибо конкуренты говнопартии, даже бы не дали 25коп., шоб Петушария в новостях упоминали в ущерб им.
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…