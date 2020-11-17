Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Виктор Шарий требует, чтобы Министерство юстиции запретило деятельность политической партии "Партия Шария" из-за незаконного использования его фамилии.
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете деятельности политической партии "Партия Шария". Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Виктора Шария к Министерству юстиции Украины", - сказано в сообщении.
Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста относительно непринятия решения об обращении в суд с иском о запрете деятельности политической партии "Партия Шария". Среди других требований иска - обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии.
Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ открыла производство против Шария. ДОКУМЕНТ
Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии, и считает, "что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия", говорится в заметке.
Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.
Также на Цензор.НЕТ: НАПК не может проверить финансирование Партии Шария из-за решения КС
Пожалуйста, подождите...
що ще не з"явились
"партія справжнього Шарія"..."партія істинного Шарія" ,"партія Шарія-профФесіонала" ...))
====================================================
А потім Печерський суд зобов"яже того клоуна змінити прізвище
Адже для адекватної людини це дійсно борошна сорому - жити з прізвищем Шарій...
Товаріщ Гітлєр навіть медаль "За отвагу" отримав.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гитлер,_Семён_Константинович
Значит вполне правомерное требование..
Задето достоинство другого шария...
Так что тот первый пусть инициалы добавляет...😃
Пусть тот шарий инициалы добавляет..😃
Пусть "Партия Шария" переименовывается в "Партию Анатолия Анатольевича Шария, видеоблогера из Нидерландов", например, или "Партию Шары от Толи", или "Партию проплаченных российских пропагандистов" и т.п.
или так, захапал себе без разрешения, нарушив авторство других шариев на фамилию?
Адже ніякого відношення ні до ЄС ні до солідарності з Європою вона не має.
Ви з цим згодні?
Шедеврально! Треба запам'ятати: провокуватиму палання дуп вічним вогнем в одній доволі ватній тусовці.
Но тут, скорее запретят чуваку пользоваться фамилией Шарий!
ибо зарегистрировать это одно, а потом вышвырнуть истца, это по закону. и кто там судовой сбор платит то? значит "тролль" не от балды это сделал.
но это выглядит как сам Петушарий так типо "прорекламировался". Ибо конкуренты говнопартии, даже бы не дали 25коп., шоб Петушария в новостях упоминали в ущерб им.
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…