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Новости Политика Украины
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иск (635) Шарий Анатолий (220) Окружной админсуд Киева (390)

Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Истец по фамилии Шарий просит запретить

Виктор Шарий требует, чтобы Министерство юстиции запретило деятельность политической партии "Партия Шария" из-за незаконного использования его фамилии.

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете деятельности политической партии "Партия Шария". Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Виктора Шария к Министерству юстиции Украины", - сказано в сообщении.

Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста относительно непринятия решения об обращении в суд с иском о запрете деятельности политической партии "Партия Шария". Среди других требований иска - обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ открыла производство против Шария. ДОКУМЕНТ

Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии, и считает, "что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия", говорится в заметке.

Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Также на Цензор.НЕТ: НАПК не может проверить финансирование Партии Шария из-за решения КС

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
И толика подделку арестовать,судить и повесить.
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17.11.2020 17:30
+19
обосрали чуваку фамилию - пошел в суд)
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17.11.2020 17:33
+18
Живёшь такой законопослушнный, а тут бац - какой-то педофил называет твоей фамилией свою говнопартию. Непорядок. Призываю всех граждан с фамилией шарий запретить испанскому педофилу называть свою секту в Украине их фамилией.
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17.11.2020 17:42
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Прікольно, чьо... Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 6384
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17.11.2020 17:27 Ответить
ибо на всякого пету-Шария найдется другой Шарий Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 4718
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17.11.2020 17:56 Ответить
дивно..

що ще не з"явились
"партія справжнього Шарія"..."партія істинного Шарія" ,"партія Шарія-профФесіонала" ...))
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17.11.2020 18:14 Ответить
... шарового шарія, шарія на шару і шарія розшареного
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17.11.2020 21:41 Ответить
И толика подделку арестовать,судить и повесить.
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17.11.2020 17:30 Ответить
Желательно за ноги
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17.11.2020 19:13 Ответить
Он же педофил, а потому - за яйца или за з@лупу...
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17.11.2020 20:01 Ответить
не за подделку, а за яйца его повесить)))
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18.11.2020 10:36 Ответить
"мочит" он тока дебилам в глазки)
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17.11.2020 17:32 Ответить
записывайся к нему в партию, это возможность сосального лифта для тебя
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17.11.2020 17:34 Ответить
Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария"

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А потім Печерський суд зобов"яже того клоуна змінити прізвище Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 4326
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17.11.2020 17:31 Ответить
Еще бы иск на несколько лимонов Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 972
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17.11.2020 17:32 Ответить
И фамилию - Лимонов ему впаять))
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18.11.2020 10:31 Ответить
Жертва второй ступени. Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 5382
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17.11.2020 17:32 Ответить
обосрали чуваку фамилию - пошел в суд)
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17.11.2020 17:33 Ответить
Я б навіть сказав, зашкварили прізвище.
Адже для адекватної людини це дійсно борошна сорому - жити з прізвищем Шарій...
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17.11.2020 17:42 Ответить
А з прізвищем Гітлєр служить під час WW2 в Красній армії? )))
Товаріщ Гітлєр навіть медаль "За отвагу" отримав.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гитлер,_Семён_Константинович

Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 304
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17.11.2020 17:57 Ответить
Епічно Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 4243
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17.11.2020 19:25 Ответить
Так Красная Армия в союзе с гитлеровским Вермахтом на Польшу и напала, развязав WWII
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17.11.2020 19:51 Ответить
Сьома Гітлєр в Красній армії з 1940 року, тобто, в окупації Польщі разом з нацистами участі не брав. Загинув у 1942 під час оборони Севастополя.

Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 9581
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17.11.2020 20:13 Ответить
Логично...разрешения у него никто не спрашивал...значит правомерное требование...
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17.11.2020 17:35 Ответить
Шарик нанял какого-то левого додика (возможно даже втёмную) и пиарится, раздувая это заведомо отказное дело. И, судя по каментам в фейсбуке, даже многие патриоты и антишариевцы реально на это ведутся.
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17.11.2020 17:36 Ответить
Почему отказное? Фамилия его? Его... Ее используют без его разрешения? Используют..
Значит вполне правомерное требование..
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17.11.2020 17:38 Ответить
Фамилия не является объектом авторского права.
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17.11.2020 17:39 Ответить
Ну и что? Ведь тот шарий против которого иск тоже не имеет права ее распоряжаться...так ведь??
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17.11.2020 17:41 Ответить
Если этот Виктор Шарий в суде докажет, что в названии "Партия Шария" имелась в виду именно его личность, то шансы есть.
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17.11.2020 17:44 Ответить
Ему доказать как два пальца об асфальт...у него эта фамилия в паспорте написана...
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17.11.2020 17:45 Ответить
Шарий скажет, что он, называя партию, имел в виду именно себя. Как тот будет опровергать?
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17.11.2020 17:46 Ответить
Никого не волнует что там имел ввиду тот шарий...
Задето достоинство другого шария...
Так что тот первый пусть инициалы добавляет...😃
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17.11.2020 17:47 Ответить
Не совсем. Это тот второй Шарий обязан доказать, что задето именно его достоинство, а не чьё другое. Burden of proof, ****.
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17.11.2020 17:49 Ответить
Он имеет такую фамилию....значит задето его достоинство...
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17.11.2020 17:50 Ответить
Нет. Таким же макаром любой житель Украины или даже РФ по имени Пётр Порошенко мог бы подать иск к Пороху на основании того, что его Блок Петра Порошенко (в период его существования) задевает его достоинство и потребовать компенсации. Сам понимаешь, что это бред.
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17.11.2020 17:53 Ответить
Уася, идите лесом. Если бы было "партия онотоле шмария" - это бренд. В вышенаписанном случае - все верно. И онотоле шмарий идет по 3.14зде.
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17.11.2020 21:10 Ответить
да. Також подумав, що то якийсь піар.
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17.11.2020 17:43 Ответить
Он сумасшедший может, этот истец? Он думает, что фамилия "Шарий" принадлежит исключительно ему? По-моему Суд, приняв такой иск, просто пробил дно...
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17.11.2020 17:37 Ответить
принять обязаны. Лещенко говорил за дело про Байдена - принять то приняли, но.... это типо ты заявишь шо Трамп у тя украл чебурек - дело зарегают, но потом.... Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 7201
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17.11.2020 17:40 Ответить
Но он имеет такую фамилию...и в праве требовать что бы ее не использовали...
Пусть тот шарий инициалы добавляет..😃
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17.11.2020 17:40 Ответить
У суда выбора не было. Иначе была бы зрада.
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17.11.2020 17:40 Ответить
Наоборот, все правильно. Никто не может использовать чужую фамилию без разрешения. Вам понравилась бы "Партия Цыбы", не имеющая к вам никакого отношения?
Пусть "Партия Шария" переименовывается в "Партию Анатолия Анатольевича Шария, видеоблогера из Нидерландов", например, или "Партию Шары от Толи", или "Партию проплаченных российских пропагандистов" и т.п.
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17.11.2020 17:43 Ответить
Фамилия не является объектом авторских прав.
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17.11.2020 17:47 Ответить
И?? Надо патентовать грамотно. На данном этапе педофила смачно мокнули.
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17.11.2020 21:14 Ответить
Патентовать что? Фамилию?
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17.11.2020 22:58 Ответить
Хаха, никто не может использовать фамилию без разрешения. Вы представляете сколько всего названо с использованием фамилии, это что всем однофамильцам иски подавать что у них разрешения не спросили.))
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17.11.2020 18:03 Ответить
когда он рождался, то разрешение взять эту фамилию он у всех шариев спросил?
или так, захапал себе без разрешения, нарушив авторство других шариев на фамилию?
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17.11.2020 18:24 Ответить
любой Шарий может послать онотоле на йух.
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17.11.2020 21:16 Ответить
Судячи з ваших слів, можна прийти до висновку, що партію "ЄС" також слід заборонити.
Адже ніякого відношення ні до ЄС ні до солідарності з Європою вона не має.
Ви з цим згодні?
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17.11.2020 19:00 Ответить
Все нормально. Будь-які юридичні та інші дії, спрямовані проти покидька Півенькулі (Петушарія), апріорі є доброю справою. Тож давайте не будемо заглиблюватись в зайві деталі.
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17.11.2020 17:47 Ответить
Півенькуля...
Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 9 Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 3195

Шедеврально! Треба запам'ятати: провокуватиму палання дуп вічним вогнем в одній доволі ватній тусовці.
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17.11.2020 20:23 Ответить
Новый депутат дэтэктэд!))
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17.11.2020 17:38 Ответить
Живёшь такой законопослушнный, а тут бац - какой-то педофил называет твоей фамилией свою говнопартию. Непорядок. Призываю всех граждан с фамилией шарий запретить испанскому педофилу называть свою секту в Украине их фамилией.
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17.11.2020 17:42 Ответить
Знаю лично одного свободовца с такой фамилией. Ну переименуют в партию Анатолия Шмария, делов то... Хотя в любом случае создавать проблемы им необходимо для сдерживания их активности.
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18.11.2020 08:06 Ответить
Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 29
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17.11.2020 17:45 Ответить
Бред, этак любой человек потребует запрета партии с его фамилией в названии, а таких партий хватает.
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17.11.2020 17:47 Ответить
БПП на очереди?
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17.11.2020 17:47 Ответить
Ви впевнені, що десь в Україні живе людина з прізвищем Бпп?
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17.11.2020 17:50 Ответить
Андрюха, БПП давно немає. Ти звідки сюди прийшов?
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17.11.2020 17:51 Ответить
Точно, есть ещё партия ляшка.
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17.11.2020 17:54 Ответить
Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 523 Ви на що натякаєте?.. Головний санітарний лікар зробить "топ ногою" на одного Блакитного Слимака? Це було б кумедно. Особливо, враховуючи рейтинг і перспективи означеної партії.
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17.11.2020 20:27 Ответить
БПП уже нет, есть «Європейська Солідарність», а вот БЮТ, "Победа Пальчевского" и др. типа на очереди, но нет, это заведомо проигрышное дело.
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17.11.2020 17:55 Ответить
Це ж логічно: якщо БПП вже не існує, то "Європейська Солідарність" повинна послідувати його прикладу Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 3455
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17.11.2020 19:07 Ответить
Вот для такой казуистики и ей подобной и нежен Окружной админ суд в лице Вовка...а вы требуете у власти распустить.... Шас)
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17.11.2020 17:49 Ответить
Ну обратись с таким иском однофамилец и тезка Порошенко, то запретили бы как пить дать.
Но тут, скорее запретят чуваку пользоваться фамилией Шарий!
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17.11.2020 17:51 Ответить
Меня просто удивляет, что люди реально ведутся на этот разводняк от Шарика. Напомню, что он обитает на ютубе, где ради хайпа устраивать подставные избиения и уголовные дела -- в порядке вещей, это самые хайповые темы. Липовые нападения и избиения своих сторонников он уже устраивал, теперь настала очередь липовых судов. Это же элементарно как дважды два для любого человека, имеющего представления о том что такое блогосфера.
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17.11.2020 17:55 Ответить
просто пару роликов Шапошникова(пропал.....) посм. про Петушария и уважаемого Арсена Борисовича, вот и складывается впечатление...(тов. майор убирает ствол)
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17.11.2020 18:04 Ответить
Мозгов нет и ведутся.
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17.11.2020 18:05 Ответить
Юлька и Ляшко напряглись. Блок Юлии Тимошенко, Радикальная партия Олега Ляшко.
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17.11.2020 17:55 Ответить
Ну у них ситуация попроще, они имя и фамилию использовали, а тот только фамилию... Хотя сейчас поменять ФИО труда не составляет, чего стоит история с Седьмой Айфон... Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 5646
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17.11.2020 18:28 Ответить
троль 80 левела )))) ну а че ? красаучик ! пусть платят отчисления за использование фамилии )))
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17.11.2020 17:57 Ответить
ну тролль то толстоват.
ибо зарегистрировать это одно, а потом вышвырнуть истца, это по закону. и кто там судовой сбор платит то? значит "тролль" не от балды это сделал.
но это выглядит как сам Петушарий так типо "прорекламировался". Ибо конкуренты говнопартии, даже бы не дали 25коп., шоб Петушария в новостях упоминали в ущерб им.
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17.11.2020 18:02 Ответить
я просто куею от местной публики, неужели не понятно что это пиар акция самого шмария!?
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17.11.2020 17:59 Ответить
Осталось найти некоего Зеленского, который подаст в суд и запретит ЗЕ занимать должность Президента
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17.11.2020 18:26 Ответить
Вкінець збараніле наше суспільство не догоняє,що отой весь шум тільки зробить шарію рекламу...Коли реєструється партія,там крім назви маса всякого,що доводить її автентичність...І всі,крім Свободи,партіі лідерського типу і асоціюються з конкретним лідером...
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17.11.2020 18:46 Ответить
Шарий здорового человека
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17.11.2020 18:56 Ответить
Не всі Шарії підараси а лише один
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17.11.2020 19:00 Ответить
Два Петушария в одном курятнике не уживутся:
Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія" - Цензор.НЕТ 6200
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17.11.2020 19:20 Ответить
Когда иск дебильнее лжи петушария.
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17.11.2020 19:39 Ответить
ход конем..ракировка..умно..правильно...ладно бы гитлер..а то шарий гнать шмария в попку сапогом
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17.11.2020 20:39 Ответить
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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02.02.2021 19:16 Ответить
 
 