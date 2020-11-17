Истец по фамилии Шарий просит запретить "Партию Шария"

Виктор Шарий требует, чтобы Министерство юстиции запретило деятельность политической партии "Партия Шария" из-за незаконного использования его фамилии.

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете деятельности политической партии "Партия Шария". Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Виктора Шария к Министерству юстиции Украины", - сказано в сообщении.

Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста относительно непринятия решения об обращении в суд с иском о запрете деятельности политической партии "Партия Шария". Среди других требований иска - обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии.

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Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии, и считает, "что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия", говорится в заметке.

Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

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