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Новости Политика Украины
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КС (2131) финансирование (1702) НАПК (1164) Шарий Анатолий (220)

НАПК не может проверить финансирование Партии Шария из-за решения КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК не может проверить финансирование Партии Шария из-за решения КС

Из-за решения Конституционного суда Национальное агентство по предупреждению коррупции не может проверить информацию о финансировании партии пророссийского блогера Анатолия Шария.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом НАПК сообщило в ответ на запрос "Радіо Свобода".

Так, 13 октября агентство получило заявление от проекта журналистских расследований "Наші Гроші" о том, что Партия Шария может нарушать закон в части ее финансирования. За день до этого журналисты сообщили, что политсилу финансирует сеть автозаправок БРСМ-Нафта.

"Освещенные факты и обстоятельства, а также прикрепленные материалы планировалось объективно и всесторонне учесть в пределах компетенции при осуществлении анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2020 после его поступления в Национальное агентство", - рассказали в НАПК.

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Однако после того, как Конституционный суд признал некоторые полномочия НАПК неконституционными, агентство не может истребовать у Партии Шария необходимую информацию, а следовательно и проверить финансовый отчет партии.

Согласно украинскому законодательству, отражение в отчете заведомо недостоверных сведений является основанием для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 159-1 Уголовного кодекса Украины.

Также в случае неуказания всех сведений, которые должны отражаться политической партией в отчете, информация считается неполной и является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Топ комментарии
+11
А до решения КС могли проверить? Нафига мы содержим эту толпу идиотов, кто то мне скажет?
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12.11.2020 16:36
+8
какое хорошее и нужное решение.
И для шария, и для МВФ, и для ворья, - и бубочка нивчом невиновата а даже потерпеашая...
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12.11.2020 16:38
+3
А що було б якби КС визнав вихід України з СРСР неконституційним і зобов,язав вступити в Росію на правах федеративного округу. Впевнений що наша влада це рішення виконала б. Причому з задоволенням.
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12.11.2020 16:46
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А до решения КС могли проверить? Нафига мы содержим эту толпу идиотов, кто то мне скажет?
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12.11.2020 16:36 Ответить
проверяют депутатов и меров, которые выиграли выборы. сравни дату выборови дату решения КС. много времени было на проверки?
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12.11.2020 16:50 Ответить
А как партии допускались к выборам, времени было мало? Хорошо хоть Единая Расися не участвовала, хотя участвовала, в виде жопоблокоцев, шариевцев и прочих.
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12.11.2020 19:10 Ответить
только хотел это написать... животные все сидят до последнего .всех отпустили. в разные стороны сепаров и убийц и корупционеров а потом верещат и подают их в розыск..это было и при предыдущем президенте...портнова кто впустил в страну? правильно кум порошенка луценко. заявив что на него нет ничего...вэлкам ту юкрейн! и что...((?кто на БАЙДЕНА (маляву) накатал-завёл дело про его сына корупционера в УКРАИНЕ? правильно! друг и соратник и кажется даже кум экс президента ШОКИН! ну как вот это всё называется..... друг порошенко. завёл дело на (друга ) порошенко БАЙДЭНА получается.... странно как то. я промню как не давал экс президент его с прокуратуры увольнять...елее ели под давлением евросоюза избавились от него...а теперь как ужи на сковороде все заёрзали...повсирались....так со стороны смешно всё....
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12.11.2020 17:56 Ответить
А нужен ли Украине такой президент шут со своей командой в ВР????????
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12.11.2020 19:56 Ответить
Видать нужен, если по хорошему не доходит...
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12.11.2020 22:03 Ответить
какое хорошее и нужное решение.
И для шария, и для МВФ, и для ворья, - и бубочка нивчом невиновата а даже потерпеашая...
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12.11.2020 16:38 Ответить
Партия петушария, по видимому, появилась как раз в день решения КС!
До этого, ее не было!
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12.11.2020 16:40 Ответить
А вот это уже фигня на постном масле.

В принципе любой может это сделать, заплатив символические деньги, независимо от решения любого суда в Украине.
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12.11.2020 16:45 Ответить
А що було б якби КС визнав вихід України з СРСР неконституційним і зобов,язав вступити в Росію на правах федеративного округу. Впевнений що наша влада це рішення виконала б. Причому з задоволенням.
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12.11.2020 16:46 Ответить
Из за чего )))))) порошенко и зеленый вы шо ОБЕДЕНИЛИС ))))
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12.11.2020 17:09 Ответить
НАЗК може тільки зарплату брати.Звичайні паразити на шиї в людей.
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12.11.2020 17:21 Ответить
А вот меня "гложут смутные сомнения"(с), не вешают-ли нам лапшу, ведь этот курятник под названием КС не выносит приговоров, он указывает на несоответствие конституции и не может ничего отменить, отменить или исправить может только законодатель, возникает вопрос, кто спешит впереди паровоза отменять, запрещать и уничтожать? НАЗК не може перевірити фінансування Партії Шарія через рішення КС - Цензор.НЕТ 7205
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12.11.2020 17:40 Ответить
Ещё раз читаем текст: "после того, как Конституционный суд признал некоторые полномочия НАПК неконституционными, агентство не может истребовать у Партии Шария необходимую информацию, а следовательно и проверить финансовый отчет партии"
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12.11.2020 18:33 Ответить
Ещё раз повторяю, КС не может ничего отменить, а признать он может что угодно .... отменять не его функция ...
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12.11.2020 18:42 Ответить
Ты, прежде чем высраться, штаны сними. Признание недействительным закона означает его отмену.
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12.11.2020 19:36 Ответить
КС может признать закон недействительным, и по какому праву? ... и признание неконституционным не означает отмену, это функция законодателя
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12.11.2020 20:01 Ответить
Это называется кризис власти. Решение суда любого уровня обязательно к исполнению, так как он - орган власти. Кому ты подашь апеляцию на КС? Решение КС можно игнорировать и тому есть примеры, но любой адвокат подозреваемых в коррупции будет ссылаться на решение КС и будет прав. Нужно перерабатывать закон, менять состав КС, потому что его члены утратили моральное право занимать свои должности, предать КС общественному порицанию в конце концов.
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13.11.2020 14:09 Ответить
вся ця петрушка тому,що в законі є слова---''свідомо недостовірних відомостей''---і це ніякий суд не взмозі довести----що відомості були внесені чи не внесені свідомо.Саме тому з 1000 відкритих справ засуджено за 5 років тільки четверо.Он і бубочка сказав,що він не свідомо а просто забув внести в декларацію такий дріб'язок---5000000 гр.
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12.11.2020 20:10 Ответить
Всё правильно, закон нужно исправлять а рукодельники по быстрому начали закрывать дела
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12.11.2020 20:19 Ответить
Ахахаха! А заодно ещё и БиБигуса на предмет приватизации грантовых денег с целью улучшения личного благосостояния, путём инвестирования оных в ценные бумаги гарантированного государственного долга Украины))) НАЗК не може перевірити фінансування Партії Шарія через рішення КС - Цензор.НЕТ 8813
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12.11.2020 18:20 Ответить
А заробітну плату отримують за добрі очі? Якщо є таке рішкення то чому те НАЗК існує? А я можу тупо створити загін гайдамаків і відловлювати 17 олігархів чи ні?
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12.11.2020 18:29 Ответить
Шлюха сделала свою работу, шлюха может быть свободна, и развлекать своих клиентов дальше
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12.11.2020 18:35 Ответить
Истерика зеленого дерьма началась тогда, когда на подходе стало решение КС о неконституционности закона о дерибане земли. А такое недопустимо для олигархов, что стоят за зелеными, которые хотят с землей провести АФЕРУ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. Но они хитро стали цепляться за другие вещи. Запад четко сказал, что разгон КС недопустим.
Конечно, КС, как и все наши суды, не без больших недостатков. Но хитрые зеленые мрази несравнимо хуже.
Они хотят распустить КС и собрать его снова с "юристов" Коломойского. В данный момент КС надо поддержать.
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12.11.2020 20:49 Ответить
ТАК КОЛИ Ж ТА "трудяга " РАДА ПРИЙМЕ НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН
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12.11.2020 20:56 Ответить
 
 