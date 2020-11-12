НАЗК не може перевірити фінансування Партії Шарія через рішення КС

Через рішення Конституційного суду Національне агентство із запобігання корупції не може перевірити інформацію про фінансування партії проросійського блогера Анатолія Шарія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це НАЗК повідомило у відповідь на запит "Радіо Свобода".

Так, 13 жовтня агентство отримало заяву від проєкту журналістських розслідувань "Віснику державних закупівель" про те, що Партія Шарія може порушувати закон у частині її фінансування. За день до цього журналісти повідомили, що політсилу фінансує мережа автозаправок БРСМ-Нафта.

"Висвітлені факти та обставини, а також прикріплені матеріали планувалося об'єктивно і всебічно врахувати в межах компетенції при здійсненні аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за другий квартал 2020 після його надходження до Національного агентства", - розповіли в НАЗК.

Однак після того, як Конституційний суд визнав деякі повноваження НАЗК неконституційними, агентство не може витребувати у Партії Шарія необхідну інформацію, а отже і перевірити фінансовий звіт партії.

Згідно з українським законодавством, відображення у звіті свідомо недостовірних відомостей є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченої частиною 1 статті 159-1 Кримінального кодексу України.

Також у разі незазначення всіх відомостей, які повинні відображатися політичною партією у звіті, інформація вважається неповною і є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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