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Новини Політика України
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КС (1154) фінансування (995) НАЗК (1167) Шарій Анатолій (215)

НАЗК не може перевірити фінансування Партії Шарія через рішення КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК не може перевірити фінансування Партії Шарія через рішення КС

Через рішення Конституційного суду Національне агентство із запобігання корупції не може перевірити інформацію про фінансування партії проросійського блогера Анатолія Шарія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це НАЗК повідомило у відповідь на запит "Радіо Свобода".

Так, 13 жовтня агентство отримало заяву від проєкту журналістських розслідувань "Віснику державних закупівель" про те, що Партія Шарія може порушувати закон у частині її фінансування. За день до цього журналісти повідомили, що політсилу фінансує мережа автозаправок БРСМ-Нафта.

"Висвітлені факти та обставини, а також прикріплені матеріали планувалося об'єктивно і всебічно врахувати в межах компетенції при здійсненні аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за другий квартал 2020 після його надходження до Національного агентства", - розповіли в НАЗК.

Однак після того, як Конституційний суд визнав деякі повноваження НАЗК неконституційними, агентство не може витребувати у Партії Шарія необхідну інформацію, а отже і перевірити фінансовий звіт партії.

Згідно з українським законодавством, відображення у звіті свідомо недостовірних відомостей є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченої частиною 1 статті 159-1 Кримінального кодексу України.

Також у разі незазначення всіх відомостей, які повинні відображатися політичною партією у звіті, інформація вважається неповною і є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте також: СБУ відкрила провадження проти Шарія. ДОКУМЕНТ
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Топ коментарі
+11
А до решения КС могли проверить? Нафига мы содержим эту толпу идиотов, кто то мне скажет?
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12.11.2020 16:36
+8
какое хорошее и нужное решение.
И для шария, и для МВФ, и для ворья, - и бубочка нивчом невиновата а даже потерпеашая...
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12.11.2020 16:38
+3
А що було б якби КС визнав вихід України з СРСР неконституційним і зобов,язав вступити в Росію на правах федеративного округу. Впевнений що наша влада це рішення виконала б. Причому з задоволенням.
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12.11.2020 16:46
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А до решения КС могли проверить? Нафига мы содержим эту толпу идиотов, кто то мне скажет?
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12.11.2020 16:36 Відповісти
проверяют депутатов и меров, которые выиграли выборы. сравни дату выборови дату решения КС. много времени было на проверки?
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12.11.2020 16:50 Відповісти
А как партии допускались к выборам, времени было мало? Хорошо хоть Единая Расися не участвовала, хотя участвовала, в виде жопоблокоцев, шариевцев и прочих.
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12.11.2020 19:10 Відповісти
только хотел это написать... животные все сидят до последнего .всех отпустили. в разные стороны сепаров и убийц и корупционеров а потом верещат и подают их в розыск..это было и при предыдущем президенте...портнова кто впустил в страну? правильно кум порошенка луценко. заявив что на него нет ничего...вэлкам ту юкрейн! и что...((?кто на БАЙДЕНА (маляву) накатал-завёл дело про его сына корупционера в УКРАИНЕ? правильно! друг и соратник и кажется даже кум экс президента ШОКИН! ну как вот это всё называется..... друг порошенко. завёл дело на (друга ) порошенко БАЙДЭНА получается.... странно как то. я промню как не давал экс президент его с прокуратуры увольнять...елее ели под давлением евросоюза избавились от него...а теперь как ужи на сковороде все заёрзали...повсирались....так со стороны смешно всё....
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12.11.2020 17:56 Відповісти
А нужен ли Украине такой президент шут со своей командой в ВР????????
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12.11.2020 19:56 Відповісти
Видать нужен, если по хорошему не доходит...
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12.11.2020 22:03 Відповісти
какое хорошее и нужное решение.
И для шария, и для МВФ, и для ворья, - и бубочка нивчом невиновата а даже потерпеашая...
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12.11.2020 16:38 Відповісти
Партия петушария, по видимому, появилась как раз в день решения КС!
До этого, ее не было!
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12.11.2020 16:40 Відповісти
А вот это уже фигня на постном масле.

В принципе любой может это сделать, заплатив символические деньги, независимо от решения любого суда в Украине.
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12.11.2020 16:45 Відповісти
А що було б якби КС визнав вихід України з СРСР неконституційним і зобов,язав вступити в Росію на правах федеративного округу. Впевнений що наша влада це рішення виконала б. Причому з задоволенням.
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12.11.2020 16:46 Відповісти
Из за чего )))))) порошенко и зеленый вы шо ОБЕДЕНИЛИС ))))
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12.11.2020 17:09 Відповісти
НАЗК може тільки зарплату брати.Звичайні паразити на шиї в людей.
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12.11.2020 17:21 Відповісти
А вот меня "гложут смутные сомнения"(с), не вешают-ли нам лапшу, ведь этот курятник под названием КС не выносит приговоров, он указывает на несоответствие конституции и не может ничего отменить, отменить или исправить может только законодатель, возникает вопрос, кто спешит впереди паровоза отменять, запрещать и уничтожать? НАЗК не може перевірити фінансування Партії Шарія через рішення КС - Цензор.НЕТ 7205
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12.11.2020 17:40 Відповісти
Ещё раз читаем текст: "после того, как Конституционный суд признал некоторые полномочия НАПК неконституционными, агентство не может истребовать у Партии Шария необходимую информацию, а следовательно и проверить финансовый отчет партии"
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12.11.2020 18:33 Відповісти
Ещё раз повторяю, КС не может ничего отменить, а признать он может что угодно .... отменять не его функция ...
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12.11.2020 18:42 Відповісти
Ты, прежде чем высраться, штаны сними. Признание недействительным закона означает его отмену.
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12.11.2020 19:36 Відповісти
КС может признать закон недействительным, и по какому праву? ... и признание неконституционным не означает отмену, это функция законодателя
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12.11.2020 20:01 Відповісти
Это называется кризис власти. Решение суда любого уровня обязательно к исполнению, так как он - орган власти. Кому ты подашь апеляцию на КС? Решение КС можно игнорировать и тому есть примеры, но любой адвокат подозреваемых в коррупции будет ссылаться на решение КС и будет прав. Нужно перерабатывать закон, менять состав КС, потому что его члены утратили моральное право занимать свои должности, предать КС общественному порицанию в конце концов.
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13.11.2020 14:09 Відповісти
вся ця петрушка тому,що в законі є слова---''свідомо недостовірних відомостей''---і це ніякий суд не взмозі довести----що відомості були внесені чи не внесені свідомо.Саме тому з 1000 відкритих справ засуджено за 5 років тільки четверо.Он і бубочка сказав,що він не свідомо а просто забув внести в декларацію такий дріб'язок---5000000 гр.
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12.11.2020 20:10 Відповісти
Всё правильно, закон нужно исправлять а рукодельники по быстрому начали закрывать дела
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12.11.2020 20:19 Відповісти
Ахахаха! А заодно ещё и БиБигуса на предмет приватизации грантовых денег с целью улучшения личного благосостояния, путём инвестирования оных в ценные бумаги гарантированного государственного долга Украины))) НАЗК не може перевірити фінансування Партії Шарія через рішення КС - Цензор.НЕТ 8813
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12.11.2020 18:20 Відповісти
А заробітну плату отримують за добрі очі? Якщо є таке рішкення то чому те НАЗК існує? А я можу тупо створити загін гайдамаків і відловлювати 17 олігархів чи ні?
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12.11.2020 18:29 Відповісти
Шлюха сделала свою работу, шлюха может быть свободна, и развлекать своих клиентов дальше
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12.11.2020 18:35 Відповісти
Истерика зеленого дерьма началась тогда, когда на подходе стало решение КС о неконституционности закона о дерибане земли. А такое недопустимо для олигархов, что стоят за зелеными, которые хотят с землей провести АФЕРУ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. Но они хитро стали цепляться за другие вещи. Запад четко сказал, что разгон КС недопустим.
Конечно, КС, как и все наши суды, не без больших недостатков. Но хитрые зеленые мрази несравнимо хуже.
Они хотят распустить КС и собрать его снова с "юристов" Коломойского. В данный момент КС надо поддержать.
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12.11.2020 20:49 Відповісти
ТАК КОЛИ Ж ТА "трудяга " РАДА ПРИЙМЕ НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН
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12.11.2020 20:56 Відповісти
 
 