НАЗК не може перевірити фінансування Партії Шарія через рішення КС
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Через рішення Конституційного суду Національне агентство із запобігання корупції не може перевірити інформацію про фінансування партії проросійського блогера Анатолія Шарія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це НАЗК повідомило у відповідь на запит "Радіо Свобода".
Так, 13 жовтня агентство отримало заяву від проєкту журналістських розслідувань "Віснику державних закупівель" про те, що Партія Шарія може порушувати закон у частині її фінансування. За день до цього журналісти повідомили, що політсилу фінансує мережа автозаправок БРСМ-Нафта.
"Висвітлені факти та обставини, а також прикріплені матеріали планувалося об'єктивно і всебічно врахувати в межах компетенції при здійсненні аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за другий квартал 2020 після його надходження до Національного агентства", - розповіли в НАЗК.
Однак після того, як Конституційний суд визнав деякі повноваження НАЗК неконституційними, агентство не може витребувати у Партії Шарія необхідну інформацію, а отже і перевірити фінансовий звіт партії.
Згідно з українським законодавством, відображення у звіті свідомо недостовірних відомостей є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченої частиною 1 статті 159-1 Кримінального кодексу України.
Також у разі незазначення всіх відомостей, які повинні відображатися політичною партією у звіті, інформація вважається неповною і є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Будь ласка, зачекайте...
И для шария, и для МВФ, и для ворья, - и бубочка нивчом невиновата а даже потерпеашая...
До этого, ее не было!
В принципе любой может это сделать, заплатив символические деньги, независимо от решения любого суда в Украине.
Конечно, КС, как и все наши суды, не без больших недостатков. Но хитрые зеленые мрази несравнимо хуже.
Они хотят распустить КС и собрать его снова с "юристов" Коломойского. В данный момент КС надо поддержать.