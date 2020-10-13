"Наші гроші" оприлюднили схему фінансування партії Шарія компанією "БРСМ-Нафта": "Заглиблюватися в деталі і чому бензин БРСМ - нікого не має #бати". ВIДЕО

Українська компанія "БРСМ-Нафта" є головним нелегальним джерелом фінансування партії проросійського блогера Анатолія Шарія. "Заглиблюватися в деталі і чому бензин БРСМ - нікого не має #бати", - "Наші гроші" оприлюднили схему фінансування партії Шарія українською компанією "БРСМ-Нафта".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні проєкту "Наші гроші".

Журналісти проєкту отримали доступ до кількох фінансових телеграм-чатів партії, в яких фігурують мільйони неврахованої готівки і близько двадцяти осіб. Серед яких сам Шарій, його дружина Ольга, офіційний представник партії Олександр В’юник, координатор проплачених експертів і офіційний спонсор партії Іван Мамчур і така собі Анжела. Саме Анжела затверджує всі фінансові рішення. Як вдалося з'ясувати в процесі розслідування, Анжела - це одна з топменеджерів "БРСМ-Нафта" Анжела Ларкіна. У розмові з журналістами Ларкіна заперечує свою причетність до фінансування партії Шарія.

Читайте також: Ветерани біля вілли Шарія в Іспанії попередили сусідів, що господар підозрюється в педофілії, а в будинку проводять "підпільний збір аналізів і фекалій". ФОТО