"Наші гроші" оприлюднили схему фінансування партії Шарія компанією "БРСМ-Нафта": "Заглиблюватися в деталі і чому бензин БРСМ - нікого не має #бати". ВIДЕО
Українська компанія "БРСМ-Нафта" є головним нелегальним джерелом фінансування партії проросійського блогера Анатолія Шарія. "Заглиблюватися в деталі і чому бензин БРСМ - нікого не має #бати", - "Наші гроші" оприлюднили схему фінансування партії Шарія українською компанією "БРСМ-Нафта".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні проєкту "Наші гроші".
Журналісти проєкту отримали доступ до кількох фінансових телеграм-чатів партії, в яких фігурують мільйони неврахованої готівки і близько двадцяти осіб. Серед яких сам Шарій, його дружина Ольга, офіційний представник партії Олександр В’юник, координатор проплачених експертів і офіційний спонсор партії Іван Мамчур і така собі Анжела. Саме Анжела затверджує всі фінансові рішення. Як вдалося з'ясувати в процесі розслідування, Анжела - це одна з топменеджерів "БРСМ-Нафта" Анжела Ларкіна. У розмові з журналістами Ларкіна заперечує свою причетність до фінансування партії Шарія.
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І так, вибіркове у вас ставлення до голандського правосуддя. Якщо на вашу користь, то ок, а якщо трибунал по Боінгу - то нє і це все неправда
Ставицкий владеет долей в БРСМ-Нафте. В 2011 году владельцем 50% БРСМ-Нафты стала Валентина Ушакова - теща Ставицкого.
Короче: ватного петуха-украинофоба Шария и его тупорылую потаскуху финансируют люди Януковича, за которыми стоят спецслужбы россии (параши).
Уверен без РФ тут не обошлось!! Было интересно!!!
так ты кто,гоша, говноед или дебил-ЗеБил?
петуШарiй бреше та перекручує весь час, а ще живе на краденi грошi i грошi гебнi, обслуговуючи та працюючи на ворогiв України.
а за рашистськi наративи - майданутi, херої, ти,свинособако, вiдправляєшся в спам.
там ти, гоша-гiвноїд, будеш гавкати i далi жерти лайно разом з мордатим гiвноїдом петуШарiєм.)
Это как? Как это можно пришить к делу? На заборах тоже пишут.
2. Якщо навіть обшук з цього приводу, то де вони раніше були? Це їхня робота, а не ЗМІ. Преса повинна тільки повідомити коли Шарія повісили і де і чи гарно висить.
Нам Европка не разрешает , говорит шо це нарушение всяких свобод
Пусть покрутятся без покупателей.
А покупатели поберегут моторы от этой бодяги.
подойти к заправке БРСМ и гвоздем тихонько царапнуть забор, пукнув от возбуждения.
А потом - можно смело горлать: "Україна - понад усе!", "Смерть ворогам!"
подойти к заправке БРСМ и гвоздем тихонько царапнуть забор, пукнув от возбуждения.
А потом - можно смело горлать: "Україна - понад усе!", "Смерть ворогам!"
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…