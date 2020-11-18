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Карантин выходного дня - это альтернатива полному локдауну, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Карантин выходного дня - это альтернатива полному локдауну, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что карантин выходного дня - это взвешенная альтернатива полному локдауну. Пока полный локдаун вводить не будут.

Об этом он заявил на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Карантин выходного дня - это взвешенная альтернатива полному локдауну. И, если мы все будем соблюдать правила, то сможем увидеть результат через две-три недели", - заявил он.

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Результатом он называет выход на плато в количестве больных - 12-15 тысяч случаев за сутки.

"Результат – это выход на плато при количестве больных 12-15 тысяч случаев в сутки. Там мы сможем несколько разгрузить медицинскую систему и поддержать наших медиков. Это человеческий ресурс, и он не бесконечен", - сказал премьер.
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Он слишком много сегодня сказал . Надо от него отдохнуть .
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18.11.2020 14:50 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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18.11.2020 18:46 Ответить
Шмигаль-даун - альтернатива повному локдауну.
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18.11.2020 14:50 Ответить
когда полный тогда понятны действия сторон - а когда частичный - бизнес платить по полной программе - вот же вы сволочи
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18.11.2020 15:04 Ответить
Резиновая женщина тоже альтернатива - для зебилов
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18.11.2020 15:07 Ответить
Помойму вчера было тожесамое. Апокашо, в сравнении с предыдущей средой даже вырвались вперёд больше среднего.
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18.11.2020 15:16 Ответить
На самом деле, дурантин выходного дня - это уничтожение мелких предпринимателей у которых сб-вск единственные загруженные дни в неделю. Почему в сб и вск работают заводы пинчуков-каломойш, а парикмахерская тети клавы или массажный салон дяди сережи не могут работать? Почему на выходных закрыты сельхоз рынки, а ашаны и атб торгуют во всю? Почему в карантин эпицентры продавали стройматериалы офлайн, а строймагазин в подвальчике нашего дома - обязали закрыться?!! Где справедливость?! Где логика?! Если вы вводите свой дурантин выходного дня, то вводите для всех! Останавливайте метро и маршрутки. Пускай люди сидят дома и не ходят в гости!
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18.11.2020 15:58 Ответить
альтернатива?!! альтернатива??? ти повний придурок, чи просто брехун????!!!
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18.11.2020 20:10 Ответить
Навіщо ти вчителів на роботу ганяєш, там же дітей не має? Навіщо їм індивідуальні графіки? Вони ж там один одного заражають.
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07.01.2021 19:05 Ответить
 
 