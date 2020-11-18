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Карантин вихідного дня - це альтернатива повному локдауну, - Шмигаль

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Карантин вихідного дня - це альтернатива повному локдауну, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що карантин вихідного дня - це зважена альтернатива повному локдауну. Поки повний локдаун не запроваджуватимуть.

Про це він заявив на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Карантин вихідного дня - це виважена альтернатива повному локдауну. І, якщо ми всі будемо дотримуватися правил, то зможемо побачити результат за два-три тижні", - заявив він.

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Результатом він називає вихід на плато в кількості хворих - 12-15 тисяч випадків на добу.

"Результат - це вихід на плато за кількості хворих 12-15 тисяч випадків на добу. Там ми зможемо дещо розвантажити медичну систему і підтримати наших медиків. Це людський ресурс, і він не є нескінченним", - сказав прем'єр.

Автор: Наталя Джума
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Он слишком много сегодня сказал . Надо от него отдохнуть .
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18.11.2020 14:50 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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18.11.2020 18:46 Відповісти
Шмигаль-даун - альтернатива повному локдауну.
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18.11.2020 14:50 Відповісти
когда полный тогда понятны действия сторон - а когда частичный - бизнес платить по полной программе - вот же вы сволочи
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18.11.2020 15:04 Відповісти
Резиновая женщина тоже альтернатива - для зебилов
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18.11.2020 15:07 Відповісти
Помойму вчера было тожесамое. Апокашо, в сравнении с предыдущей средой даже вырвались вперёд больше среднего.
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18.11.2020 15:16 Відповісти
На самом деле, дурантин выходного дня - это уничтожение мелких предпринимателей у которых сб-вск единственные загруженные дни в неделю. Почему в сб и вск работают заводы пинчуков-каломойш, а парикмахерская тети клавы или массажный салон дяди сережи не могут работать? Почему на выходных закрыты сельхоз рынки, а ашаны и атб торгуют во всю? Почему в карантин эпицентры продавали стройматериалы офлайн, а строймагазин в подвальчике нашего дома - обязали закрыться?!! Где справедливость?! Где логика?! Если вы вводите свой дурантин выходного дня, то вводите для всех! Останавливайте метро и маршрутки. Пускай люди сидят дома и не ходят в гости!
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18.11.2020 15:58 Відповісти
альтернатива?!! альтернатива??? ти повний придурок, чи просто брехун????!!!
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18.11.2020 20:10 Відповісти
Навіщо ти вчителів на роботу ганяєш, там же дітей не має? Навіщо їм індивідуальні графіки? Вони ж там один одного заражають.
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07.01.2021 19:05 Відповісти
 
 