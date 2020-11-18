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Денис Шмигаль (2691) COVID-19 (18064)

Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Національна система сповіщатиме громадян, що вони перебували в одному приміщенні з хворим на COVID-19. Уряд запровадить це найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Денис Шмигаль розповів у ході засідання Кабінету міністрів.

За його словами, уряд також запровадить низку додаткових цифрових інструментів, які повинні допомогти в боротьбі з пандемією.

"Це і електронний запис на ПЛР-тест, і додатковий контроль на самоізоляції завдяки програмі "Дій вдома". І Національна система, яка фактично буде сповіщати громадян, що вони були в одному приміщенні з (інфікованою. - Ред.) людиною", - зазначив він.

За словами Шмигаля, Україна буде однією з перших країн світу, яка буде використовувати такі засоби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закупить 6 млн експрес-тестів на COVID-19, - Шмигаль

Нагадаємо, в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразилися 12 496 осіб. Найбільше випадків у Києві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Шмигаль не знає що йому робити та генерує з відчаю різні дурниці та тупі ідеї
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18.11.2020 14:40
+8
В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль

В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2205 И по сигналу оповещения падать на пол, ногами в сторону очага поражения.
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18.11.2020 14:39
+7
Заходишь в маршрутку и тут как завоет сирена на мобиле.))
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18.11.2020 14:43
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за для того потрібно спочатку всіх громадян чіпувати та промити мізки
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18.11.2020 14:38 Відповісти
Шмигаль не знає що йому робити та генерує з відчаю різні дурниці та тупі ідеї
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18.11.2020 14:40 Відповісти
Он знает на чем лично себе заработать. Остальное его не интересует. Ну, кроме его шефа. Ахметова.
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18.11.2020 14:42 Відповісти
Можна просто помітити жовтою шестикутною зіркою
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18.11.2020 15:10 Відповісти
В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль

В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2205 И по сигналу оповещения падать на пол, ногами в сторону очага поражения.
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18.11.2020 14:39 Відповісти
В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3809
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18.11.2020 14:43 Відповісти
Надо снисходительно относиться к больным людям . В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 607
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18.11.2020 14:43 Відповісти
Каким образом? Сиреной МЧС или частыми ударами в рельсу?
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18.11.2020 14:41 Відповісти
дебилы. зачем вы разводите людей ??? зачем тогда тесты если какая то хрень будет определять больных ???
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18.11.2020 14:41 Відповісти
Нью Васюки , однако .
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18.11.2020 14:41 Відповісти
Сказочник
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18.11.2020 14:41 Відповісти
И наступит пандемия диареи.
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18.11.2020 14:42 Відповісти
"введет" "сделает" слова, слолва

лето красное пропела(с)
а ковид-фонд раздерибанили
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18.11.2020 14:42 Відповісти
Санжары2 ??
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18.11.2020 14:43 Відповісти
Заходишь в маршрутку и тут как завоет сирена на мобиле.))
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18.11.2020 14:43 Відповісти
В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 485
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18.11.2020 14:54 Відповісти
и не одна завоет )))) едет себе маршрутка и воет сиренами ))) а рядом другие)))
апокалипсис )))
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18.11.2020 14:56 Відповісти
Що це за система така ?
Потенційному хворому прийде смска, що він знаходився в зоні ураження вірусом ?
Але ж ще не всі хворі здали тест плр.
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18.11.2020 14:45 Відповісти
Собаки будут нюхать , а потом выть как сирена . В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4203
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18.11.2020 14:47 Відповісти
по геолокации вычисляют телефоны и если были рядом с телефоном больного то всем смс-ки
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18.11.2020 14:49 Відповісти
Відома ця геолокація. Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7127
Потяг Київ - Чернівці наближається до кінцевої станції. І тут на телефони пасажирів надходять смс-ки: "Киівстр вітаї вас у Молдові!" Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2891
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18.11.2020 16:57 Відповісти
А попробуйте чихните в маршрутке. Система и сработает.
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18.11.2020 14:50 Відповісти
там і без системи носа разом з головою можуть відірвати
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18.11.2020 14:55 Відповісти
система - спиши (читайте - спи**и) деньги под очередной бред-фантазию (а в это время из пустого ковидного фонда будут дулями показывать направление и медикам и людям) и уверенно брехать и про бесплатное лечение и про полное мед.обеспечение всех больничек
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18.11.2020 15:00 Відповісти
Система оповещения стоимостью 2.4 лярда всего лишь, мигающая красная лампочка. Суки, когда вы уже подавитесь клоуновское отродие.
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18.11.2020 14:46 Відповісти
"зевирус" в действии он будет побеждать "корону" не апаратами дыхания ,а оповещением .(совинформ бюро сообщает)
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18.11.2020 14:48 Відповісти
это как прикручивать в запорожец старт по отпечатку пальца. кислородные баллоны лучше купите
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18.11.2020 14:48 Відповісти
Бред, ладно бы еще эта система стояла у всех и все были протестированы за короткий срок, только тогда был бы эффект а так очередной пшик.
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18.11.2020 14:49 Відповісти
национальная система запугивания людей
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18.11.2020 14:50 Відповісти
в Раді вона буде постійно вити та не дасть нікому працювати
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18.11.2020 14:58 Відповісти
Пусть оповещают что рядом зебилы.
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18.11.2020 14:52 Відповісти
а також опзжопа разом з пеціботами, та інші депутати
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18.11.2020 15:00 Відповісти
Очаг поражения надо будет закидывать камнями? Как автобус?
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18.11.2020 14:53 Відповісти
квартиры крестиком отмечать, а людей - ноликом... а зебилов - зеленой точкой меж бровей (как индианок...только зеленой))) и сортировать в толпе легко будет...))))
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18.11.2020 14:54 Відповісти
**** шо воно меле .
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18.11.2020 14:54 Відповісти
Господи, які кончені уроди. Люди в лікарнях помирають без кисню а вони системи сповіщення готують, що в приміщені є хвора людина. Та краще вже відразу сповіщайте - "ВИ ВСІ ПОМРЕТЕ"!
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18.11.2020 14:59 Відповісти
Эти недоумки элементарного сделать не могут, - организовать закупку и своевременную доставку кислорода, зато замахнулись на какие-то высшие технологические материи о которых даже и не думают цивилизованные развитые страны. Кретины, прекратите пилить ковидные деньги на мифические никому не нужные, заведомо неработающие изобретения!!! Боже, спаси Украину от идиотов!
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18.11.2020 14:59 Відповісти
з останньою мольбою цілком згоден
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18.11.2020 15:03 Відповісти
потрібно зранку кожного дня казати "Господи! Захисти Україну від ідіотів, зрадників, жидоумків та олігархів, бариг-гетьманів, хапуг-чиновників, продажних судей та іншої нечистой сили!"
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18.11.2020 15:09 Відповісти
для начала надо идентифицировать всех больных...а у вас даже тестов на всех не хватает.не говоря уже о том,чтоб без ошибок ввести данные в систему оповещения.и затем отслеживать местонахождение всех заболевших. Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 948
по моему мачеха у золушки поизобретательнее была,когда заставия ее зернышки пшена пересчитывать
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18.11.2020 15:07 Відповісти
аж интиресна, оставшихся в фонде Ковид-19 26 миллиардов хватит на эту систему апавищения, чи не?....
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18.11.2020 15:14 Відповісти
если шо астанецца, нада на дароги патратить. а на шо еще? ...
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18.11.2020 15:15 Відповісти
Первые в мире вы по видосикам только и влажным мечтам. Ну и по воровству наверняка не последние
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18.11.2020 15:18 Відповісти
Вимкніть хтось цим дебілам генератор випадкових ідей! Це вже навіть не смішно.
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18.11.2020 15:22 Відповісти
правильно и на лбу им выжигать лилию, пусть все не только знают но и видят...
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18.11.2020 15:29 Відповісти
Больным будут выжигать клеймо на лбу? Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2449
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18.11.2020 15:31 Відповісти
Цифровий концтабір під шумок барановірусу
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18.11.2020 15:34 Відповісти
Видать на карантине фантастики перечитался))((
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18.11.2020 15:43 Відповісти
боже,шо оно несет....
шмыгалем хорошего человека не нарекут.
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18.11.2020 15:50 Відповісти
І наголос на першому складі Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 344
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18.11.2020 17:01 Відповісти
какая система чего ..что прилетит дрон и будет оповещать ..кого ахзаххах
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18.11.2020 15:57 Відповісти
.
Тотальное слежение за каждым.
Ведь это противозаконно! А зе-гниды срать хотели и на закон и на баранов-быдлоэлекторат.
.
А где оппозиция - где уголовные дела на вопиющие нарушения?
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18.11.2020 16:04 Відповісти
Чукчи - всё очень просто - у заболевшего Covid трассируют телефон и всем кто был с ним в одно время в магазине рассылают СМС-ки.

Это дебилизм - но им, явно, просто нужно тестировать систему глобального слежения.

И эти "карантины выходного дня" и прочая херня со штрафами - идёт отработка жёсткого тоталитаризма.
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18.11.2020 16:07 Відповісти
И такие идеи озвучивает премьер, нет слов. Вот это я понимаю человек в отрыве от реальности
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18.11.2020 16:06 Відповісти
ну и что там не так? Он значительно ближе к реальности чем ты.
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18.11.2020 16:08 Відповісти
Наша реальность и первые в мире технологии не сочетается вообще, как определять положение телефонов?. Геолокация не у всех есть или включена, а как с точностью определения, 100 метров или километр?
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18.11.2020 16:58 Відповісти
"Самый надёжный способ поиска местоположения мобильных телефонов сосредоточен в руках телекоммуникационных компаний, данными которых пользуются правоохранительные органы. Речь идёт об установлении точного местоположение мобильного телефона посредством расчета триангуляции, т.е. теперь зона, в которой находится абонент уже ограничивается не дальностью действия базовой станции, а симплексом между несколькими базовыми станциями (зачастую это треугольник, вершины которого заданы координатами базовых станций). При этом точность обнаружения мобильного телефона в городе достигает до 50 метров... "
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18.11.2020 17:09 Відповісти
Что это недоразумение несет? Вот, блин, где последствия Чернобыля отразились на умственных способностях.
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18.11.2020 16:43 Відповісти
Коломойскій сказав би.... дєбіл.
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18.11.2020 21:38 Відповісти
 
 