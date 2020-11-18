Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Національна система сповіщатиме громадян, що вони перебували в одному приміщенні з хворим на COVID-19. Уряд запровадить це найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Денис Шмигаль розповів у ході засідання Кабінету міністрів.
За його словами, уряд також запровадить низку додаткових цифрових інструментів, які повинні допомогти в боротьбі з пандемією.
"Це і електронний запис на ПЛР-тест, і додатковий контроль на самоізоляції завдяки програмі "Дій вдома". І Національна система, яка фактично буде сповіщати громадян, що вони були в одному приміщенні з (інфікованою. - Ред.) людиною", - зазначив він.
За словами Шмигаля, Україна буде однією з перших країн світу, яка буде використовувати такі засоби.
Нагадаємо, в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразилися 12 496 осіб. Найбільше випадків у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
И по сигналу оповещения падать на пол, ногами в сторону очага поражения.
лето красное пропела(с)
а ковид-фонд раздерибанили
апокалипсис )))
Потенційному хворому прийде смска, що він знаходився в зоні ураження вірусом ?
Але ж ще не всі хворі здали тест плр.
Потяг Київ - Чернівці наближається до кінцевої станції. І тут на телефони пасажирів надходять смс-ки: "Киівстр вітаї вас у Молдові!"
по моему мачеха у золушки поизобретательнее была,когда заставия ее зернышки пшена пересчитывать
шмыгалем хорошего человека не нарекут.
Тотальное слежение за каждым.
Ведь это противозаконно! А зе-гниды срать хотели и на закон и на баранов-быдлоэлекторат.
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А где оппозиция - где уголовные дела на вопиющие нарушения?
Это дебилизм - но им, явно, просто нужно тестировать систему глобального слежения.
И эти "карантины выходного дня" и прочая херня со штрафами - идёт отработка жёсткого тоталитаризма.