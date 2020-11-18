РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12407 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 137 9
Кабмин (13798) конкурс (1128) назначение (2047) чиновник (1551) госслужащие (331)

Кабмин разрешил кандидатам на должности госслужбы сдавать тесты дистанционно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин разрешил кандидатам на должности госслужбы сдавать тесты дистанционно

Кабинет Министров Украины одобрил возможность дистанционного прохождения тестирования для кандидатов на должности государственной службы категории "Б" и "В".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, установлено, что кандидаты на должности категории "А" и специалисты по вопросам реформ должны обязательно проходить тестирование в Центре оценивания кандидатов, в то время как кандидатам на должности категорий "Б" и "В" предоставлена возможность проходить тестирование на знание законодательства в дистанционном режиме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До конца года Рада должна возобновить конкурсы на госслужбу: за время карантина по упрощенной процедуре назначены более 10 тыс. чиновников, - "слуга народа" Корниенко

Также в дистанционном режиме может проходить тестирование на знание специального законодательства для кандидатов на занятие должностей дипломатической службы.

Среди прочего регламентировано проведение собеседований с кандидатами всех категорий дистанционно в режиме видеоконференции.

Кроме того, установлено, что проверка владения иностранными языками кандидатов на должности категории "А" будет проводиться после проведения тестирования, что позволит уменьшить нагрузку на Комиссию по вопросам высшего корпуса госслужбы и Центра оценивания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, - "слуга народа" Корниенко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Читайте новость так: "Получено разрешение перечислять деньги безналом, на занося чемоданы с банкнотами, которые могут оказаться попеченными".

XXI век, цифровые технологии, ****!
показать весь комментарий
18.11.2020 15:07 Ответить
теперича и бакшиш можно будет давать только дистанционно - открыл чемодан по телевизору, показал гроши, закрыл и уже властелин троещины
показать весь комментарий
18.11.2020 15:09 Ответить
Ээ. А чем кандидаты таким заняты, что не могут на время сдачи теста приехать в "Центр оценивания кандидатов"?
Или в центре на всех один пожилой экзаменатор и ему тяжело?
показать весь комментарий
18.11.2020 15:12 Ответить
Если не справится, тестеров посадят в тюрьму?
Принять закон об ответственности за взятые обязательства!
Например, пишу заявление "Хочу быть директором ... подниму прибыльность предприятия на 20%". Не нужно никаких тестов! Не выполнил - три года в тюрьме. Загнал в убытки - на зону, пока честным трудом не возместит все убытки.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:13 Ответить
Кабмин разрешил кандидатам на должности госслужбы сдавать тесты дистанционно - Цензор.НЕТ 3753
показать весь комментарий
18.11.2020 15:14 Ответить
А школьникам можно дистанционно?
показать весь комментарий
18.11.2020 15:46 Ответить
Имеется ввиду про тесты на коронавирис? Кабмин разрешил кандидатам на должности госслужбы сдавать тесты дистанционно - Цензор.НЕТ 7967
показать весь комментарий
18.11.2020 15:53 Ответить
у нас уже есть один мамин и папин йурыст-дистанционщик.. вражеский и свой преступный мир не нарадуется на жлоба, преза-дебила-наркошу..
до сраки дистанционные тесты
показать весь комментарий
18.11.2020 17:28 Ответить
Скоро дистанционно госворюг сажать начнут
показать весь комментарий
18.11.2020 21:34 Ответить
 
 