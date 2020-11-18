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Кабмін дозволив кандидатам на посади держслужби складати тести дистанційно

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін дозволив кандидатам на посади держслужби складати тести дистанційно

Кабінет Міністрів України схвалив можливість дистанційного проходження тестування для кандидатів на посади державної служби категорії "Б" і "В".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, встановлено, що кандидати на посади категорії "А" і фахівці з питань реформ мають обов'язково проходити тестування в Центрі оцінювання кандидатів, тоді як кандидатам на посади категорій "Б" і "В" надана можливість проходити тестування на знання законодавства в дистанційному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року Рада має відновити конкурси на держслужбу: за час карантину за спрощеною процедурою призначено понад 10 тис. чиновників, - "слуга народу" Корнієнко

Також у дистанційному режимі може відбуватися тестування на знання спеціального законодавства для кандидатів на зайняття посад дипломатичної служби.

Серед іншого регламентовано проведення співбесід з кандидатами всіх категорій дистанційно в режимі відеоконференції.

Крім того, встановлено, що перевірка володіння іноземними мовами кандидатів на посади категорії "А" буде проводитися після проведення тестування, що дозволить зменшити навантаження на Комісію з питань вищого корпусу держслужби і Центру оцінювання.

Також читайте: Щоб збільшувати фонд оплати праці на держслужбі, доведеться скорочувати працівників. Іншого шляху немає, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: Наталя Джума
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Читайте новость так: "Получено разрешение перечислять деньги безналом, на занося чемоданы с банкнотами, которые могут оказаться попеченными".

XXI век, цифровые технологии, ****!
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18.11.2020 15:07 Відповісти
теперича и бакшиш можно будет давать только дистанционно - открыл чемодан по телевизору, показал гроши, закрыл и уже властелин троещины
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18.11.2020 15:09 Відповісти
Ээ. А чем кандидаты таким заняты, что не могут на время сдачи теста приехать в "Центр оценивания кандидатов"?
Или в центре на всех один пожилой экзаменатор и ему тяжело?
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18.11.2020 15:12 Відповісти
Если не справится, тестеров посадят в тюрьму?
Принять закон об ответственности за взятые обязательства!
Например, пишу заявление "Хочу быть директором ... подниму прибыльность предприятия на 20%". Не нужно никаких тестов! Не выполнил - три года в тюрьме. Загнал в убытки - на зону, пока честным трудом не возместит все убытки.
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18.11.2020 15:13 Відповісти
Кабмин разрешил кандидатам на должности госслужбы сдавать тесты дистанционно - Цензор.НЕТ 3753
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18.11.2020 15:14 Відповісти
А школьникам можно дистанционно?
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18.11.2020 15:46 Відповісти
Имеется ввиду про тесты на коронавирис? Кабмин разрешил кандидатам на должности госслужбы сдавать тесты дистанционно - Цензор.НЕТ 7967
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18.11.2020 15:53 Відповісти
у нас уже есть один мамин и папин йурыст-дистанционщик.. вражеский и свой преступный мир не нарадуется на жлоба, преза-дебила-наркошу..
до сраки дистанционные тесты
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18.11.2020 17:28 Відповісти
Скоро дистанционно госворюг сажать начнут
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18.11.2020 21:34 Відповісти
 
 