Кабмін дозволив кандидатам на посади держслужби складати тести дистанційно

Кабінет Міністрів України схвалив можливість дистанційного проходження тестування для кандидатів на посади державної служби категорії "Б" і "В".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, встановлено, що кандидати на посади категорії "А" і фахівці з питань реформ мають обов'язково проходити тестування в Центрі оцінювання кандидатів, тоді як кандидатам на посади категорій "Б" і "В" надана можливість проходити тестування на знання законодавства в дистанційному режимі.

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Також у дистанційному режимі може відбуватися тестування на знання спеціального законодавства для кандидатів на зайняття посад дипломатичної служби.

Серед іншого регламентовано проведення співбесід з кандидатами всіх категорій дистанційно в режимі відеоконференції.

Крім того, встановлено, що перевірка володіння іноземними мовами кандидатів на посади категорії "А" буде проводитися після проведення тестування, що дозволить зменшити навантаження на Комісію з питань вищого корпусу держслужби і Центру оцінювання.

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