Кабмін дозволив кандидатам на посади держслужби складати тести дистанційно
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів України схвалив можливість дистанційного проходження тестування для кандидатів на посади державної служби категорії "Б" і "В".
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, встановлено, що кандидати на посади категорії "А" і фахівці з питань реформ мають обов'язково проходити тестування в Центрі оцінювання кандидатів, тоді як кандидатам на посади категорій "Б" і "В" надана можливість проходити тестування на знання законодавства в дистанційному режимі.
Також у дистанційному режимі може відбуватися тестування на знання спеціального законодавства для кандидатів на зайняття посад дипломатичної служби.
Серед іншого регламентовано проведення співбесід з кандидатами всіх категорій дистанційно в режимі відеоконференції.
Крім того, встановлено, що перевірка володіння іноземними мовами кандидатів на посади категорії "А" буде проводитися після проведення тестування, що дозволить зменшити навантаження на Комісію з питань вищого корпусу держслужби і Центру оцінювання.
Будь ласка, зачекайте...
XXI век, цифровые технологии, ****!
Или в центре на всех один пожилой экзаменатор и ему тяжело?
Принять закон об ответственности за взятые обязательства!
Например, пишу заявление "Хочу быть директором ... подниму прибыльность предприятия на 20%". Не нужно никаких тестов! Не выполнил - три года в тюрьме. Загнал в убытки - на зону, пока честным трудом не возместит все убытки.
до сраки дистанционные тесты