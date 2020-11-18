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В Украине коронавирусом могли переболеть до 15% населения, - врач-иммунолог Волянский

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине коронавирусом могли переболеть до 15% населения, - врач-иммунолог Волянский

Врач-иммунолог Андрей Волянский считает, что в Украине коронавирусом могли переболеть до 15% населения.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день я предполагаю, что в Украине уже переболело более 10% населения, возможно, до 15%. Хотя по официальным данным мы видим, что где-то 1,5%", - отметил врач.

Также он заявил, что коронавирус может принести десятки тысяч смертей, но количество жертв можно снизить.

Для этого, по словам иммунолога, необходимо защитить людей из групп риска.

"Это неоднородная группа, это люди и старшего возраста - 65 лет и старше, и люди с заболеваниями разных систем разного возраста - это могут быть и дети, и взрослые, и пожилые. В первую очередь это хронические заболевания в стадии обострения, например, сахарный диабет, астма, заболевания сердца. Это те категории, где летальность на порядок, на два порядка выше, чем в остальных категориях, их нужно защищать. Их нужно хотя бы выделить, обследовать, оценить их сегодняшнее состояние", - сказал Волянский.

Также иммунолог порекомендовал вакцинироваться против гриппа.

"В Украине не применяются живые вакцины против гриппа, в целом вакцинация безопасна, я в любом случае рекомендую вакцинировать людей в здоровом состоянии. Может ли это помочь? Да, потому что наслоение вирусных инфекций в случае заражения коронавирусом будет протекать тяжелее", - добавил он.

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Топ комментарии
+2
"могли переболеть" - мастерство заголовка. А могли не переболеть. А могли на Марс слетать и вернуться. Или не могли... Под это можно нести любую чушь.
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18.11.2020 15:19
+2
да и переболели, у нас из 7 заразившимся с одинаковыми симптомами поставили ковид одному пациенту, осталиные бронхиты и х.з шо , и эти все ходили ездили на приемы, никто им тесты не делал и самоизоляцию не назначал. итого 1,5 процента умножаем на 7 получаем нормальную реальную цифру.
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18.11.2020 15:39
+2
небось ещё из-дому не выходишь, так может газ взорваться или пожар просто.
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18.11.2020 15:44
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"могли переболеть" - мастерство заголовка. А могли не переболеть. А могли на Марс слетать и вернуться. Или не могли... Под это можно нести любую чушь.
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18.11.2020 15:19 Ответить
чертовски боюсь заболеть этим вирусом! даже сплю в маске один черт...боязно
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18.11.2020 15:22 Ответить
небось ещё из-дому не выходишь, так может газ взорваться или пожар просто.
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18.11.2020 15:44 Ответить
да и переболели, у нас из 7 заразившимся с одинаковыми симптомами поставили ковид одному пациенту, осталиные бронхиты и х.з шо , и эти все ходили ездили на приемы, никто им тесты не делал и самоизоляцию не назначал. итого 1,5 процента умножаем на 7 получаем нормальную реальную цифру.
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18.11.2020 15:39 Ответить
Дети в школах наверно уже переболели . Или болеют.
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18.11.2020 15:43 Ответить
и люди с заболеваниями разных систем разного возраста - это могут быть и дети, и взрослые, и пожилые. Источник: https://censor.net/ru/n3231829\\\\\\\\\

я как механик: В вашей машине может как не гореть сигнад хажнего обрызгтвателя, так и шаровая могла пойти по ..."Собчак", но не правая, а нижняя. а еще ты лох, на котором я щас наварюсь на ... переводим, ждите..... 153 евро. В Україні на коронавірус могли перехворіти до 15% населення, - лікар-імунолог Волянський - Цензор.НЕТ 7773
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18.11.2020 15:57 Ответить
Це приблизно 6 мільйонів людей і за нинішньої "середньоарифметичної ефективності" коронавірусу - двісті тисяч жертв...
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18.11.2020 16:02 Ответить
Карантин для здоровых,а остальные от какого то вируса умрут в 10 раз или в сто раз быстрее. Смысл этого изложения.
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18.11.2020 16:09 Ответить
цей чоловік озвучив по суті ту стартегію, яка з весни 2020, з самого початку ковідної епопеї була прийнята за основу українською владою у боротьбі з ковідом: швидко проскочити ковід шляхом набуття населенням "колективного імунітету", тобто щоб переболіли майже всі, хтось у легкій формі, хтось інакше. Посприяло сьогоднішньому стану "готовності" країни до другої хвилі і несерйозне, "жартівливе" ставлення до вірусу і самих очільників країни. Ви ж пам,ятаєте як сам Зєлємойській ще влітку з,являвся без маски на публіці, нарадах тощо. Тим самим демонструючи поверхневу зневагу до короновірусу, він був як приклад поведінки з вірусом для населення, та підсвідомо розслабляв і спонукав пересічних наслідувати такий приклад поводження з вірусною небезпекою. Для повноти картини не вистачало лише одного приколу від блазня для населення на кшалт "ніякого ковіду не існує" чи то "небезпека корони перебільшена". Дерибан ковідного фонду також свідчить про те, що скоріш за все влада сподівалась проскочити корону за рахунок колективного імунітету (який до того ж, за висновками деяких вчених, - під сумнівом, бо набутий після хвороби імунітет через декілька місяців зникає).
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18.11.2020 17:07 Ответить
Зелень і стратегія???
Ну Ви і сказанули!
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18.11.2020 19:05 Ответить
а могли й не переболіти.... навіщо плескати? Є докази? корона давить? хочеться стати відомим? маячня...
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18.11.2020 20:05 Ответить
еще одного слабоумного выпустили
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18.11.2020 21:28 Ответить
 
 