В Украине коронавирусом могли переболеть до 15% населения, - врач-иммунолог Волянский

Врач-иммунолог Андрей Волянский считает, что в Украине коронавирусом могли переболеть до 15% населения.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день я предполагаю, что в Украине уже переболело более 10% населения, возможно, до 15%. Хотя по официальным данным мы видим, что где-то 1,5%", - отметил врач.

Также он заявил, что коронавирус может принести десятки тысяч смертей, но количество жертв можно снизить.

Для этого, по словам иммунолога, необходимо защитить людей из групп риска.

"Это неоднородная группа, это люди и старшего возраста - 65 лет и старше, и люди с заболеваниями разных систем разного возраста - это могут быть и дети, и взрослые, и пожилые. В первую очередь это хронические заболевания в стадии обострения, например, сахарный диабет, астма, заболевания сердца. Это те категории, где летальность на порядок, на два порядка выше, чем в остальных категориях, их нужно защищать. Их нужно хотя бы выделить, обследовать, оценить их сегодняшнее состояние", - сказал Волянский.

Также иммунолог порекомендовал вакцинироваться против гриппа.

"В Украине не применяются живые вакцины против гриппа, в целом вакцинация безопасна, я в любом случае рекомендую вакцинировать людей в здоровом состоянии. Может ли это помочь? Да, потому что наслоение вирусных инфекций в случае заражения коронавирусом будет протекать тяжелее", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис