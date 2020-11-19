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Самолет Зеленского оборудуют интернетом за 32 миллиона гривен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Самолет Зеленского оборудуют интернетом за 32 миллиона гривен

Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи 16 ноября по результатам тендера сообщил о намерении заключить соглашение с компанией "Etihad Airways Engineering LLC" (ОАЭ) о модернизации связи в президентском самолете за 32,4 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші Гроші", об этом свидетельствуют данные Prozorro.

"До декабря 2021 года, то есть в течение года компания должна будет модернизировать станцию спутниковой связи, которая установлена на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA", - говорится в сообщении.

Это один из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.

Модернизированная станция Honeywell JetWave (США) обеспечивать доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с. Срок гарантийного обслуживания составляет два года.

Стоимость договора на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн.

Закупку провели с третьей попытки. Ранее открытые торги с ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн. и 35млн грн. не состоялось из-за представления менее двух тендерных предложений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+61
В самолете Зеленского улучшат спутниковый интернет за 32,4 млн грн, - "Наші Гроші" - Цензор.НЕТ 5392
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18.11.2020 16:20
+60
чтоб видосики быстро грузились, это самое важное щас...
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18.11.2020 16:10
+54
У літаку Зеленського поліпшать супутниковий інтернет за 32,4 млн грн, - "Наші Гроші" - Цензор.НЕТ 2772
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18.11.2020 16:25
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В игры наверное не сильно хорошо. Там задержка по пол секунды. В пасьянс разве что.
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18.11.2020 18:53 Ответить
Видно ТАНЧИКИ не тягнуть
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18.11.2020 18:43 Ответить
А після танчиків розповідати, що неодноразово побував на передовій
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18.11.2020 18:57 Ответить
Все те дуры-истерички под новостью, что какую-то тётку в больницу не положили, вы почему тут не истеричите? Между этими двумя событиями самая прямая взаимосвязь.
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18.11.2020 18:54 Ответить
Це шо б вонО відосики з літака швидко заливало в інет? У літаку Зеленського поліпшать супутниковий інтернет за 32,4 млн грн, - "Наші Гроші" - Цензор.НЕТ 8042
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18.11.2020 18:54 Ответить
В авіакомпанію "Україна" яка возить перших осіб держави приймаються пілоти. Досвід роботи, квіліфікація та попередня прфесія не важливі. Основні вимого наступні:
1. Довести що голосував за зе
2. Збацати на піаніно без рук
3. Повторити тричі на співбесіді "хужинібудіт", "абинепорох", "какая разніца". У літаку Зеленського поліпшать супутниковий інтернет за 32,4 млн грн, - "Наші Гроші" - Цензор.НЕТ 9271
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18.11.2020 19:10 Ответить
А другое население будет пользоваться интернетом от Илона?
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18.11.2020 19:51 Ответить
яка радість... і задешево... блдь....
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18.11.2020 19:56 Ответить
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 1868
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19.11.2020 17:01 Ответить
Отец с COVID-19 отдал суточную дозу кислорода сыну и умер

Трагедия произошла на Киевщине

Об этом случае на своей странице в Facebook сообщила киевская волонтёр Дана Яровая.
По её словам, в больнице инфицированным коронавирусом только на 15 минут дают кислородные концентраторы, из-за нехватки аппаратов.
«В районном центре отец и сын попали в больницу. 15 минут в сутки им давали кислород. Отец отказался от своих минут в пользу сына. И умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаем, за погибшего отца дают ему ещё 15 минут или уже нет», - написала Яровая.
Она продолжила: «Кто не задыхался, тот не поймет. У меня был концентратор, но в голове все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты не сможешь вдохнуть. Я задыхалась так, что не могла говорить. И ещё раз: я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается, и всего на 15 минут ему дают подышать кислородом».
В комментариях под постом пользователи подтверждают информацию об ограниченном использовании кислородных аппаратов. Отмечая, что во время лечения разрешали подышать по 30 минут в сутки.

https://www.facebook.com/dana.yarovaya/posts/3537685656326013
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18.11.2020 20:03 Ответить
У літаку Зеленського поліпшать супутниковий інтернет за 32,4 млн грн, - "Наші Гроші" - Цензор.НЕТ 8084
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18.11.2020 20:06 Ответить
хорошо и правильно.
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18.11.2020 20:56 Ответить
а может ему в самолёт еще и позолоченные унитазы будет как у *****.....
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18.11.2020 22:28 Ответить
Маю в Торонто інтернет від компанії Bell. Швидкість: download 1,5 Гігабіт/сек, upload 940 Mегабіт/сек, unlimited (без обмежень, користуйся скільки завгодно). Коштує 129 канадських доларів у місяць.
Так... для роздумів...
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19.11.2020 05:07 Ответить
Ми усі президенти сказав син Зеленського, ось тільки вам могили, а таткові дорогу цяцьку.
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 4010
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19.11.2020 14:25 Ответить
Я вам шо, Голоборотько? Ви пробували на літаку в онлайн ігри грати? Підвісають нах.рен, не дають жити президенту нормально...
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 1554
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19.11.2020 14:28 Ответить
Ок! Тыльки порно відключити))
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19.11.2020 19:00 Ответить
Президент страны Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к украинским политикам.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Согласно обнародованным в четверг данным, Зеленскому доверяют 46% опрошенных, 51% - не доверяют.Источник: https://censor.net/ru/n3232022
Судя по всему, 46% прочитали новость про 1 миллион евро для самолета величайшего и с облегчением проголосовали: доверяем!
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19.11.2020 14:35 Ответить
В больницах умирают больные из-за отсутствия кислорода, а президент в это время тратит десятки миллионов гривен себе на интернет.
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19.11.2020 14:38 Ответить
а його господар краде мільярди на дорогах
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19.11.2020 14:56 Ответить
и имеет рейтинг 46 % за это
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19.11.2020 21:28 Ответить
я не расслышал, а как же велосипед ЗЕбилы бл...дь!!!!!
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19.11.2020 14:39 Ответить
Велосипед теперь будет оборудован тырнетом за 32 миллиона гривен и помещен в самолёт.
А чё? Педали крутить до Омана -- замахаешься.
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19.11.2020 15:24 Ответить
на эти день могли бы купить 2тыс кислородных концентраторов для больниц и спасти тысячи жизней!
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19.11.2020 14:43 Ответить
Нах.ра йому тисячі? Він, Лєнчік, діти, папа і мама Ріма, а решті він нічого не должен...
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19.11.2020 14:57 Ответить
50 мбит/с - это какой-то тормознутый
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19.11.2020 14:43 Ответить
Так этот тырнет тоже видимл Зебнутый, для янелоха.
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19.11.2020 15:58 Ответить
У зеленого мудака интернет медленный и одноклассники медленно открываются?
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19.11.2020 14:54 Ответить
Представляете -- лажа какая?!
Страна должна позаботиться о комфорте своего пЕрзидента!
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19.11.2020 15:21 Ответить
а почему ОАЭ, почему не Оман?
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19.11.2020 15:10 Ответить
Оборудуйте его самолет так, чтоб он улетел на Северный полюс и больше оттуда не возвращался
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19.11.2020 15:16 Ответить
Дети на свалке стингер нашли
на самолёт преЗЕдента его навели
в высь улетела ракета визжа
не промахнулись.кричат все УРА!
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19.11.2020 16:10 Ответить
Почувствуй разницу...
Фонд Порошенко заключил договор с США о поставках в Украину кислородных концентраторов.
А Зеленский заключил договор с ОАЭ о поставке новой системы связи на свой президентский самолёт.
Daniel Tchikin

Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 7134


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19.11.2020 15:20 Ответить
А у зеЛЕНКИ рот зачётный...
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19.11.2020 16:12 Ответить
Не буду писать длинных постов,просто твари!!!!!!!
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19.11.2020 15:22 Ответить
За лаконичность и правильную оценку -- Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 3259
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19.11.2020 15:25 Ответить
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 8195
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19.11.2020 15:30 Ответить
Есть такой производитель электроэнергии - Энергоатом. Он производит половину энергии в Украине. Он государственный.
Дальше идут трейдеры (они покупают у производителей и продают потребителям). И там много разных трейдеров и все они равны.... НО ЕСТЬ ТЕ КТО "РОВНЕЕ" ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ.

Например - "Юнайтед энерджи" Коломойского и "Д. трейдинг" Ахметова. Что у Коломойского есть СВОИ предприятия которые потребляют кучу энергии, что у Ахметова.

Они купили энергию (там большой кусок, около 2/3 всего что продавал Энергоатом в том лоте). Эти два трейдера умудрились купить энергию по цене на 40% ниже чем остальные трейдеры (которые купили 1/3 лота. это ТА ЖЕ самая энергия, на тех же условиях, в то же время).

Как видите, что бы не случилось, олигархи все в плюсах.

"Метод" заработка мы уже описывали не раз - "национализация убытков" (энергоатом продает слишком дешево энергию) и "приватизация" прибылей (частные трейдеры получают товар ниже чем остальные игроки рынка).
Mark Savchuk
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19.11.2020 15:31 Ответить
Ярик Матюшин:
2014-2015 год.
- Примерно 20% экспортных мощностей в оккупации;
- Открытая фаза войны, которая ложится на плечи бюджета диким грузом;
- Закрытые экспортные рынки в роиссю;
- Опустошенный казначейский счёт и минимальные ЗВР;
- Проседающая гривна;
При этом печатный станок не включали, программу с МВФ подписали, ЗВР нарастили, банковский сектор вычистили, экспортные рынки переориентировали (большей частью в сторону ЕС), экономику поднимали, минималку увеличивали, армию реформировали и накачивали деньгами, кредитные рейтинги нам повышали.

2020 год.
Прoe_aли всё.

Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 4894
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19.11.2020 15:34 Ответить
и всем этим Зелюки сейчас пользуются и гавкают неблагодарно в сторону бывшего президента и власти.
Это как Кацапия неблагодарно гавкала в сторону США после войны , после предоставления 45 млрд. долл (в нынешнем исчислении х 20 .= 900 млрд. долл. не говоря уже о помощи во время войны)
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19.11.2020 21:25 Ответить
Неблагодарное быдло одного происхождения.
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20.11.2020 09:16 Ответить
Ну разве не счастье для народа отдать 32 миллиона гривен чтобы вождь из народа систематически постил видосики для народа не выходя из самолета?!
Что, не счастье?.... Что, даже систематических видосиков не будет?...
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19.11.2020 15:32 Ответить
А БЕЗ ЦИХ 32 МІЛ. ВІН - НАШ ПРЕЗИДЕНТ- НЕ ЗМОЖЕ "ПРОЖИТИ?"
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19.11.2020 15:34 Ответить
Це -- нагальна необхідність!
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 3249
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19.11.2020 15:35 Ответить
Ох, тяжела ты, шапка ​Мономаха​!
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19.11.2020 15:37 Ответить
всего лиш 500-800 кислородных концентраторов, пустяк... МВФ же обещал еще кредит до конца года дать...
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19.11.2020 15:44 Ответить
Йо...б же ж твою маму Рімму нехай!!!
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19.11.2020 15:49 Ответить
Так и было, только бубочкин папа забыл одеть презерватив, вот и получилось такое у..е..бище, кукарекающее, что он не лох. Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 6931 Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 6931 Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 6931
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19.11.2020 16:02 Ответить
А чому президент літає на Аirbus, а не на Антонові. Хто придбає літака, на якому ми самі не літаємо? А про інтернет взагалі нічого сказати крім матюка!!!
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19.11.2020 15:59 Ответить
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 4471
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19.11.2020 16:02 Ответить
Боюсь, чтобы наш весёлый Зеля по этому интернету не стал вести обмен секретной информацией....
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19.11.2020 16:08 Ответить
Шо це за роутер такий за 32,40 млн грн?!
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19.11.2020 16:24 Ответить
Отэто потужна реформа. Отэто я понимаю. Щас нарид начнет интернет из самолета на хлеб намазывать. и ковид этим же интернетом лечить.
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19.11.2020 16:32 Ответить
літаки летять будуть бомбити українців на 32,5 мл грн
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19.11.2020 17:25 Ответить
смешно! а еще смешней, что больше половины кукарекающих тут с возмущением, голосовало в 2019 за этого пархатого 3,14дора!
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19.11.2020 18:20 Ответить
Пане ********** , , у мене через вас з'явився неврологічний розлад.🤣
Це - мізофонія, або нетерпимість до звуків.
Ну, не до всіх звуків, звичайно, а лише до того вкрадливого пердіння, яке виходить з вашого смердючого рота.
Ви б не могли нарешті заткнутись? Чисто з медичних міркувань прошу 😊
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19.11.2020 18:27 Ответить
Тут явна помилка! Не літак, а велосипед, і не 32 мільйони гривень, а 320 гривень - на Ві-Фі роутер! Порохоботи статью писали!!!
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19.11.2020 18:58 Ответить
а в самолётах разве тырнет не запрещён - на электронику оно не влияет?
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19.11.2020 20:26 Ответить
все, как оно и и обещало.. традиции в бедной Украине и предвыборная брехня - не изменились..
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19.11.2020 21:23 Ответить
Антена ему в зад. С усилителем и утолщением.
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19.11.2020 21:29 Ответить
Хреново, шо в нет физически не засунешь лимонку на адрес хворого, предварительно чеку оставив себе.
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19.11.2020 21:43 Ответить
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 4345
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19.11.2020 23:06 Ответить
И рояль не забудьте туда поставить.
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19.11.2020 23:29 Ответить
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