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Зеленський (17406) інтернет (656) літак (1981) Prozorro (217)

Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень

Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку 16 листопада за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з компанією "Etihad Airways Engineering LLC" (ОАЕ) про модернізацію зв’язку в президентському літаку за 32,40 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші", про це свідчать дані Prozorro.

"До грудня 2021 року, тобто протягом року компанія повинна буде модернізувати станцію супутникового зв’язку, котру встановлено на літаку Аirbus 319-115 із заводським номером 3260 та державним і реєстраційним знаками UR-ABA", - сказано в повідомленні.

Це один із літаків Державного авіаційного підприємства "Україна" Державного управління справами, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави, зокрема президента Володимира Зеленського.

Модернізована станція Honeywell JetWave (США) забезпечуватиме доступ в інтернет із використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service з максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с. Строк гарантійного обслуговування складає два роки.

Вартість договору на 15% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 38,01 млн грн.

Закупівлю провели з третьої спроби. Раніше відкриті торги з очікуваною вартістю 38,01 млн грн. і 35,00 млн грн. не відбулись через подання менше двох тендерних пропозицій.

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Топ коментарі
+61
В самолете Зеленского улучшат спутниковый интернет за 32,4 млн грн, - "Наші Гроші" - Цензор.НЕТ 5392
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18.11.2020 16:20
+60
чтоб видосики быстро грузились, это самое важное щас...
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18.11.2020 16:10
+54
У літаку Зеленського поліпшать супутниковий інтернет за 32,4 млн грн, - "Наші Гроші" - Цензор.НЕТ 2772
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18.11.2020 16:25
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В игры наверное не сильно хорошо. Там задержка по пол секунды. В пасьянс разве что.
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18.11.2020 18:53 Відповісти
Видно ТАНЧИКИ не тягнуть
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18.11.2020 18:43 Відповісти
А після танчиків розповідати, що неодноразово побував на передовій
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18.11.2020 18:57 Відповісти
Все те дуры-истерички под новостью, что какую-то тётку в больницу не положили, вы почему тут не истеричите? Между этими двумя событиями самая прямая взаимосвязь.
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18.11.2020 18:54 Відповісти
Це шо б вонО відосики з літака швидко заливало в інет? У літаку Зеленського поліпшать супутниковий інтернет за 32,4 млн грн, - "Наші Гроші" - Цензор.НЕТ 8042
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18.11.2020 18:54 Відповісти
В авіакомпанію "Україна" яка возить перших осіб держави приймаються пілоти. Досвід роботи, квіліфікація та попередня прфесія не важливі. Основні вимого наступні:
1. Довести що голосував за зе
2. Збацати на піаніно без рук
3. Повторити тричі на співбесіді "хужинібудіт", "абинепорох", "какая разніца". У літаку Зеленського поліпшать супутниковий інтернет за 32,4 млн грн, - "Наші Гроші" - Цензор.НЕТ 9271
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18.11.2020 19:10 Відповісти
А другое население будет пользоваться интернетом от Илона?
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18.11.2020 19:51 Відповісти
яка радість... і задешево... блдь....
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18.11.2020 19:56 Відповісти
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 1868
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19.11.2020 17:01 Відповісти
Отец с COVID-19 отдал суточную дозу кислорода сыну и умер

Трагедия произошла на Киевщине

Об этом случае на своей странице в Facebook сообщила киевская волонтёр Дана Яровая.
По её словам, в больнице инфицированным коронавирусом только на 15 минут дают кислородные концентраторы, из-за нехватки аппаратов.
«В районном центре отец и сын попали в больницу. 15 минут в сутки им давали кислород. Отец отказался от своих минут в пользу сына. И умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаем, за погибшего отца дают ему ещё 15 минут или уже нет», - написала Яровая.
Она продолжила: «Кто не задыхался, тот не поймет. У меня был концентратор, но в голове все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты не сможешь вдохнуть. Я задыхалась так, что не могла говорить. И ещё раз: я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается, и всего на 15 минут ему дают подышать кислородом».
В комментариях под постом пользователи подтверждают информацию об ограниченном использовании кислородных аппаратов. Отмечая, что во время лечения разрешали подышать по 30 минут в сутки.

https://www.facebook.com/dana.yarovaya/posts/3537685656326013
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18.11.2020 20:03 Відповісти
У літаку Зеленського поліпшать супутниковий інтернет за 32,4 млн грн, - "Наші Гроші" - Цензор.НЕТ 8084
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18.11.2020 20:06 Відповісти
хорошо и правильно.
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18.11.2020 20:56 Відповісти
а может ему в самолёт еще и позолоченные унитазы будет как у *****.....
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18.11.2020 22:28 Відповісти
Маю в Торонто інтернет від компанії Bell. Швидкість: download 1,5 Гігабіт/сек, upload 940 Mегабіт/сек, unlimited (без обмежень, користуйся скільки завгодно). Коштує 129 канадських доларів у місяць.
Так... для роздумів...
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19.11.2020 05:07 Відповісти
Ми усі президенти сказав син Зеленського, ось тільки вам могили, а таткові дорогу цяцьку.
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 4010
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19.11.2020 14:25 Відповісти
Я вам шо, Голоборотько? Ви пробували на літаку в онлайн ігри грати? Підвісають нах.рен, не дають жити президенту нормально...
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 1554
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19.11.2020 14:28 Відповісти
Ок! Тыльки порно відключити))
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19.11.2020 19:00 Відповісти
Президент страны Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к украинским политикам.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Согласно обнародованным в четверг данным, Зеленскому доверяют 46% опрошенных, 51% - не доверяют.Источник: https://censor.net/ru/n3232022
Судя по всему, 46% прочитали новость про 1 миллион евро для самолета величайшего и с облегчением проголосовали: доверяем!
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19.11.2020 14:35 Відповісти
В больницах умирают больные из-за отсутствия кислорода, а президент в это время тратит десятки миллионов гривен себе на интернет.
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19.11.2020 14:38 Відповісти
а його господар краде мільярди на дорогах
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19.11.2020 14:56 Відповісти
и имеет рейтинг 46 % за это
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19.11.2020 21:28 Відповісти
я не расслышал, а как же велосипед ЗЕбилы бл...дь!!!!!
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19.11.2020 14:39 Відповісти
Велосипед теперь будет оборудован тырнетом за 32 миллиона гривен и помещен в самолёт.
А чё? Педали крутить до Омана -- замахаешься.
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19.11.2020 15:24 Відповісти
на эти день могли бы купить 2тыс кислородных концентраторов для больниц и спасти тысячи жизней!
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19.11.2020 14:43 Відповісти
Нах.ра йому тисячі? Він, Лєнчік, діти, папа і мама Ріма, а решті він нічого не должен...
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19.11.2020 14:57 Відповісти
50 мбит/с - это какой-то тормознутый
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19.11.2020 14:43 Відповісти
Так этот тырнет тоже видимл Зебнутый, для янелоха.
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19.11.2020 15:58 Відповісти
У зеленого мудака интернет медленный и одноклассники медленно открываются?
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19.11.2020 14:54 Відповісти
Представляете -- лажа какая?!
Страна должна позаботиться о комфорте своего пЕрзидента!
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19.11.2020 15:21 Відповісти
а почему ОАЭ, почему не Оман?
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19.11.2020 15:10 Відповісти
Оборудуйте его самолет так, чтоб он улетел на Северный полюс и больше оттуда не возвращался
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19.11.2020 15:16 Відповісти
Дети на свалке стингер нашли
на самолёт преЗЕдента его навели
в высь улетела ракета визжа
не промахнулись.кричат все УРА!
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19.11.2020 16:10 Відповісти
Почувствуй разницу...
Фонд Порошенко заключил договор с США о поставках в Украину кислородных концентраторов.
А Зеленский заключил договор с ОАЭ о поставке новой системы связи на свой президентский самолёт.
Daniel Tchikin

Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 7134


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19.11.2020 15:20 Відповісти
А у зеЛЕНКИ рот зачётный...
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19.11.2020 16:12 Відповісти
Не буду писать длинных постов,просто твари!!!!!!!
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19.11.2020 15:22 Відповісти
За лаконичность и правильную оценку -- Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 3259
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19.11.2020 15:25 Відповісти
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 8195
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19.11.2020 15:30 Відповісти
Есть такой производитель электроэнергии - Энергоатом. Он производит половину энергии в Украине. Он государственный.
Дальше идут трейдеры (они покупают у производителей и продают потребителям). И там много разных трейдеров и все они равны.... НО ЕСТЬ ТЕ КТО "РОВНЕЕ" ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ.

Например - "Юнайтед энерджи" Коломойского и "Д. трейдинг" Ахметова. Что у Коломойского есть СВОИ предприятия которые потребляют кучу энергии, что у Ахметова.

Они купили энергию (там большой кусок, около 2/3 всего что продавал Энергоатом в том лоте). Эти два трейдера умудрились купить энергию по цене на 40% ниже чем остальные трейдеры (которые купили 1/3 лота. это ТА ЖЕ самая энергия, на тех же условиях, в то же время).

Как видите, что бы не случилось, олигархи все в плюсах.

"Метод" заработка мы уже описывали не раз - "национализация убытков" (энергоатом продает слишком дешево энергию) и "приватизация" прибылей (частные трейдеры получают товар ниже чем остальные игроки рынка).
Mark Savchuk
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19.11.2020 15:31 Відповісти
Ярик Матюшин:
2014-2015 год.
- Примерно 20% экспортных мощностей в оккупации;
- Открытая фаза войны, которая ложится на плечи бюджета диким грузом;
- Закрытые экспортные рынки в роиссю;
- Опустошенный казначейский счёт и минимальные ЗВР;
- Проседающая гривна;
При этом печатный станок не включали, программу с МВФ подписали, ЗВР нарастили, банковский сектор вычистили, экспортные рынки переориентировали (большей частью в сторону ЕС), экономику поднимали, минималку увеличивали, армию реформировали и накачивали деньгами, кредитные рейтинги нам повышали.

2020 год.
Прoe_aли всё.

Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 4894
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19.11.2020 15:34 Відповісти
и всем этим Зелюки сейчас пользуются и гавкают неблагодарно в сторону бывшего президента и власти.
Это как Кацапия неблагодарно гавкала в сторону США после войны , после предоставления 45 млрд. долл (в нынешнем исчислении х 20 .= 900 млрд. долл. не говоря уже о помощи во время войны)
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19.11.2020 21:25 Відповісти
Неблагодарное быдло одного происхождения.
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20.11.2020 09:16 Відповісти
Ну разве не счастье для народа отдать 32 миллиона гривен чтобы вождь из народа систематически постил видосики для народа не выходя из самолета?!
Что, не счастье?.... Что, даже систематических видосиков не будет?...
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19.11.2020 15:32 Відповісти
А БЕЗ ЦИХ 32 МІЛ. ВІН - НАШ ПРЕЗИДЕНТ- НЕ ЗМОЖЕ "ПРОЖИТИ?"
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19.11.2020 15:34 Відповісти
Це -- нагальна необхідність!
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 3249
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19.11.2020 15:35 Відповісти
Ох, тяжела ты, шапка ​Мономаха​!
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19.11.2020 15:37 Відповісти
всего лиш 500-800 кислородных концентраторов, пустяк... МВФ же обещал еще кредит до конца года дать...
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19.11.2020 15:44 Відповісти
Йо...б же ж твою маму Рімму нехай!!!
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19.11.2020 15:49 Відповісти
Так и было, только бубочкин папа забыл одеть презерватив, вот и получилось такое у..е..бище, кукарекающее, что он не лох. Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 6931 Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 6931 Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 6931
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19.11.2020 16:02 Відповісти
А чому президент літає на Аirbus, а не на Антонові. Хто придбає літака, на якому ми самі не літаємо? А про інтернет взагалі нічого сказати крім матюка!!!
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19.11.2020 15:59 Відповісти
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 4471
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19.11.2020 16:02 Відповісти
Боюсь, чтобы наш весёлый Зеля по этому интернету не стал вести обмен секретной информацией....
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19.11.2020 16:08 Відповісти
Шо це за роутер такий за 32,40 млн грн?!
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19.11.2020 16:24 Відповісти
Отэто потужна реформа. Отэто я понимаю. Щас нарид начнет интернет из самолета на хлеб намазывать. и ковид этим же интернетом лечить.
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19.11.2020 16:32 Відповісти
літаки летять будуть бомбити українців на 32,5 мл грн
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19.11.2020 17:25 Відповісти
смешно! а еще смешней, что больше половины кукарекающих тут с возмущением, голосовало в 2019 за этого пархатого 3,14дора!
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19.11.2020 18:20 Відповісти
Пане ********** , , у мене через вас з'явився неврологічний розлад.🤣
Це - мізофонія, або нетерпимість до звуків.
Ну, не до всіх звуків, звичайно, а лише до того вкрадливого пердіння, яке виходить з вашого смердючого рота.
Ви б не могли нарешті заткнутись? Чисто з медичних міркувань прошу 😊
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19.11.2020 18:27 Відповісти
Тут явна помилка! Не літак, а велосипед, і не 32 мільйони гривень, а 320 гривень - на Ві-Фі роутер! Порохоботи статью писали!!!
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19.11.2020 18:58 Відповісти
а в самолётах разве тырнет не запрещён - на электронику оно не влияет?
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19.11.2020 20:26 Відповісти
все, как оно и и обещало.. традиции в бедной Украине и предвыборная брехня - не изменились..
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19.11.2020 21:23 Відповісти
Антена ему в зад. С усилителем и утолщением.
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19.11.2020 21:29 Відповісти
Хреново, шо в нет физически не засунешь лимонку на адрес хворого, предварительно чеку оставив себе.
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19.11.2020 21:43 Відповісти
Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень - Цензор.НЕТ 4345
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19.11.2020 23:06 Відповісти
И рояль не забудьте туда поставить.
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19.11.2020 23:29 Відповісти
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