Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень

Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку 16 листопада за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з компанією "Etihad Airways Engineering LLC" (ОАЕ) про модернізацію зв’язку в президентському літаку за 32,40 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші", про це свідчать дані Prozorro.

"До грудня 2021 року, тобто протягом року компанія повинна буде модернізувати станцію супутникового зв’язку, котру встановлено на літаку Аirbus 319-115 із заводським номером 3260 та державним і реєстраційним знаками UR-ABA", - сказано в повідомленні.

Це один із літаків Державного авіаційного підприємства "Україна" Державного управління справами, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави, зокрема президента Володимира Зеленського.

Модернізована станція Honeywell JetWave (США) забезпечуватиме доступ в інтернет із використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service з максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с. Строк гарантійного обслуговування складає два роки.

Вартість договору на 15% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 38,01 млн грн.

Закупівлю провели з третьої спроби. Раніше відкриті торги з очікуваною вартістю 38,01 млн грн. і 35,00 млн грн. не відбулись через подання менше двох тендерних пропозицій.

Читайте також: Начальника обласного Управління лісового господарства затримано на хабарі 30 тис. грн за перемогу на торгах у Prozzorо, -ДБР. ФОТОрепортаж