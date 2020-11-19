Літак Зеленського обладнають інтернетом за 32 мільйони гривень
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Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку 16 листопада за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з компанією "Etihad Airways Engineering LLC" (ОАЕ) про модернізацію зв’язку в президентському літаку за 32,40 млн грн.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші", про це свідчать дані Prozorro.
"До грудня 2021 року, тобто протягом року компанія повинна буде модернізувати станцію супутникового зв’язку, котру встановлено на літаку Аirbus 319-115 із заводським номером 3260 та державним і реєстраційним знаками UR-ABA", - сказано в повідомленні.
Це один із літаків Державного авіаційного підприємства "Україна" Державного управління справами, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави, зокрема президента Володимира Зеленського.
Модернізована станція Honeywell JetWave (США) забезпечуватиме доступ в інтернет із використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service з максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с. Строк гарантійного обслуговування складає два роки.
Вартість договору на 15% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 38,01 млн грн.
Закупівлю провели з третьої спроби. Раніше відкриті торги з очікуваною вартістю 38,01 млн грн. і 35,00 млн грн. не відбулись через подання менше двох тендерних пропозицій.
Будь ласка, зачекайте...
1. Довести що голосував за зе
2. Збацати на піаніно без рук
3. Повторити тричі на співбесіді "хужинібудіт", "абинепорох", "какая разніца".
Трагедия произошла на Киевщине
Об этом случае на своей странице в Facebook сообщила киевская волонтёр Дана Яровая.
По её словам, в больнице инфицированным коронавирусом только на 15 минут дают кислородные концентраторы, из-за нехватки аппаратов.
«В районном центре отец и сын попали в больницу. 15 минут в сутки им давали кислород. Отец отказался от своих минут в пользу сына. И умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаем, за погибшего отца дают ему ещё 15 минут или уже нет», - написала Яровая.
Она продолжила: «Кто не задыхался, тот не поймет. У меня был концентратор, но в голове все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты не сможешь вдохнуть. Я задыхалась так, что не могла говорить. И ещё раз: я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается, и всего на 15 минут ему дают подышать кислородом».
В комментариях под постом пользователи подтверждают информацию об ограниченном использовании кислородных аппаратов. Отмечая, что во время лечения разрешали подышать по 30 минут в сутки.
https://www.facebook.com/dana.yarovaya/posts/3537685656326013
Так... для роздумів...
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Согласно обнародованным в четверг данным, Зеленскому доверяют 46% опрошенных, 51% - не доверяют.Источник: https://censor.net/ru/n3232022
Судя по всему, 46% прочитали новость про 1 миллион евро для самолета величайшего и с облегчением проголосовали: доверяем!
А чё? Педали крутить до Омана -- замахаешься.
Страна должна позаботиться о комфорте своего пЕрзидента!
на самолёт преЗЕдента его навели
в высь улетела ракета визжа
не промахнулись.кричат все УРА!
Фонд Порошенко заключил договор с США о поставках в Украину кислородных концентраторов.
А Зеленский заключил договор с ОАЭ о поставке новой системы связи на свой президентский самолёт.
Daniel Tchikin
Дальше идут трейдеры (они покупают у производителей и продают потребителям). И там много разных трейдеров и все они равны.... НО ЕСТЬ ТЕ КТО "РОВНЕЕ" ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ.
Например - "Юнайтед энерджи" Коломойского и "Д. трейдинг" Ахметова. Что у Коломойского есть СВОИ предприятия которые потребляют кучу энергии, что у Ахметова.
Они купили энергию (там большой кусок, около 2/3 всего что продавал Энергоатом в том лоте). Эти два трейдера умудрились купить энергию по цене на 40% ниже чем остальные трейдеры (которые купили 1/3 лота. это ТА ЖЕ самая энергия, на тех же условиях, в то же время).
Как видите, что бы не случилось, олигархи все в плюсах.
"Метод" заработка мы уже описывали не раз - "национализация убытков" (энергоатом продает слишком дешево энергию) и "приватизация" прибылей (частные трейдеры получают товар ниже чем остальные игроки рынка).
Mark Savchuk
2014-2015 год.
- Примерно 20% экспортных мощностей в оккупации;
- Открытая фаза войны, которая ложится на плечи бюджета диким грузом;
- Закрытые экспортные рынки в роиссю;
- Опустошенный казначейский счёт и минимальные ЗВР;
- Проседающая гривна;
При этом печатный станок не включали, программу с МВФ подписали, ЗВР нарастили, банковский сектор вычистили, экспортные рынки переориентировали (большей частью в сторону ЕС), экономику поднимали, минималку увеличивали, армию реформировали и накачивали деньгами, кредитные рейтинги нам повышали.
2020 год.
Прoe_aли всё.
Это как Кацапия неблагодарно гавкала в сторону США после войны , после предоставления 45 млрд. долл (в нынешнем исчислении х 20 .= 900 млрд. долл. не говоря уже о помощи во время войны)
Что, не счастье?.... Что, даже систематических видосиков не будет?...
Це - мізофонія, або нетерпимість до звуків.
Ну, не до всіх звуків, звичайно, а лише до того вкрадливого пердіння, яке виходить з вашого смердючого рота.
Ви б не могли нарешті заткнутись? Чисто з медичних міркувань прошу 😊