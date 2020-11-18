РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13994 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Создание Поместной Церкви
35 905 151
Филарет (517) ПЦУ (773)

Филарет: ПЦУ больше не признает ни одна церковь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Филарет: ПЦУ больше не признает ни одна церковь

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который не признает этот статус и называет себя предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата и патриархом Киевским и всея Руси-Украины, заявляет, что автокефалию ПЦУ больше не признает ни одна церковь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Филарет сказал на пресс-конференции.

"Православную церковь Украины больше не признает ни одна церковь", - подчеркнул Филарет.

Он считает, что признание предоставления томоса для ПЦУ будет свидетельствовать о признании "верховенства власти Константинопольского патриархата в православии".

"Если какая-либо церковь принимает решение, что Константинопольский патриарх не только первый по чести, а первый и по власти - это уже потеря чистоты православия. И поэтому православные церкви не пойдут на это", - отметил Филарет.

Читайте также: 91-летний Филарет о COVID-19: Две недели лежал в реанимации, ожил

По его словам, томос сейчас не признает подавляющее большинство церквей, кроме трех.

"Почему не признают? А потому, что в этом томосе заложено верховенство власти Константинопольского патриархата, и поэтому признания ПЦУ дальше не будет", - заявил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+95
Філарет самозванець одержимий манією властолюбства і гордині.
показать весь комментарий
18.11.2020 17:12
+72
Филарет пример того как променять почётное место в истории Украины на амбиции и гордыню.
показать весь комментарий
18.11.2020 17:09
+55
та устали все уже от этого рта...жаль,что церковники не предусматривают выхода на пенсию по достижению критического возраста
показать весь комментарий
18.11.2020 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не тринди попяра,ПЦ УКРАЇНИ є і буде навіка.
показать весь комментарий
18.11.2020 20:23 Ответить
За розумінням Філарета ,влада в православії має належати москалям. Москалі від самого початку протиставляли себе Константинополю і намагалися управляти всіма православними церквами .шляхом залякування , підкупів , та вбивствами ієрархів. Нічого нового Філарет не сказав.
показать весь комментарий
18.11.2020 20:30 Ответить
Выходец из гебняво-московского сатаната рассказывает о "чистоте православия" Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 1574
Он либо идиот либо таковыми считает свою немногочисленную паству...
показать весь комментарий
18.11.2020 20:38 Ответить
Філарет правий фактично. Такий компроміс був зроблений аби отримати Томос. Він погодився заради незалежності держави, але з богословської точки зору він правий. Мене дивує що більшість коментаторів, атеїсти, не мають гідності промовчати. Коментуйте свій довбаний атеїзм - то ваше, більшовицьке.
показать весь комментарий
18.11.2020 20:57 Ответить
дядя.., в 92 роки???.!!... Правий тільки Всевишній-Творець.... пора вам розумникам і вгомонитись. Амінь.
показать весь комментарий
18.11.2020 21:17 Ответить
То змовкни і не базікай зайвого. Якщо не має розуму хоча б трохи поцікатись церквним устроєм, краще не виказуй своєї неосвідченності
показать весь комментарий
19.11.2020 16:06 Ответить
Філарет не має правоти з богословської точки зору. А з людської він просто поставив себе вищим не лише першого з рівних - Константинопольського Патріарху, а навіть самого Бога. Бо відмовився визнавати томос Патріарху (а саме рішенням Константинопольського Патріарху і була утворена церква на Русі) і став замість Бога стверджувати що в майбутньому буде.
І все це він зробив лише через власну гординю, власне прагнення влади.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:37 Ответить
По-человечески очень даже понятно, отчего дует бульбы перерукоположенный митрополит - недорукопрложенный патриарх Филарет, ведь он - второй в истории РПЦ местоблюститель Патриаршего престола, который не стал Патриархом и единственный местоблюститель, вместо которого Патриархом РПЦ избрали другого кандидата - немчуру Алексия II (Редигера). В случае с первым местоблюстителем - тогда вообще никто не стал Патриархом в связи с началом 200-летнего Синоидального периода, когда РПЦ возглавлял оберпрокурор Святейшего Синода.
Прокатили Фила, как есть по всем статьям прокатили - любой бы возбух.
показать весь комментарий
18.11.2020 21:14 Ответить
немчуру Алексия II (Редигера)

он шведом был...
показать весь комментарий
19.11.2020 11:07 Ответить
а перед этим так вообще - евреем ...
показать весь комментарий
19.11.2020 15:09 Ответить
німець, тобто "німий" (аналогічно "варвар") - це слов'янське позначення всіх германських племен. Дойчі, Датчі, Австрійці, Шведи - це все німці.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:39 Ответить
Лично я не против шведа, но Википедия пишет: "Российский дворянский род фон Ридигеров, или Рюдигеров (возможное расхождение в старо-немецком написании: von Ruediger, Rüdiger, Ruedinger, Redigeer), имел курляндское (балтийско-немецкое) происхождение; Патриарх принадлежит к ветви немецкого рода, принявшей православие в XVIII веке"©️
показать весь комментарий
19.11.2020 17:46 Ответить
Заберіть в придурка фломастери . Одне дурне пише , друге дурне - конспектує і розповсюджує цей брєд.
показать весь комментарий
18.11.2020 22:03 Ответить
Уважаю Филарета за его принципиальную позицию.
У Филарета была договоренность с Порошенко, но тот его предал и сделал все по своему.
Договор был в следующем, что новая церковь получит томос, с полной независимостью и тогда КПУ (единственная независимая православная церковь Украины на сегодня) сливается с новой церковью, имеющей томос.
Томос выдан СЦУ (Святейшей Церкви Украины), Порошенко создает вместо СЦУ - ПЦУ. Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 1446ПЦУ не имеет право на томос и не имеет независимость! (это очевидно всем, кто читал томос!)
В итоге, Порошенко был послан Филаретом туда, откель тот был рожден и поделом.
показать весь комментарий
18.11.2020 22:28 Ответить
Томос выдан Православной церкви Украины (ПЦУ).
Вот его полное название:
Πατριαρχικοσ Και Συνοδικοσ Τομοσ χορηγησεωσ αυτοκεφαλου εκκλησιαστικου καθεστωτοσ εισ την εν Ουκρανιαι Ορθοδοξον Εκκλησιαν
А вот - перевод с греческого:
Патриарший и Синодальный Томос предоставления автокефального церковного устройства Православной Церкви Украины.
показать весь комментарий
18.11.2020 22:36 Ответить
Ты врешь! Вот прямая ссылка на Томос с переводом на несколько языков!
"цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України»"
показать весь комментарий
18.11.2020 22:41 Ответить
Не *зди казламордая скотина!
*************************************************************************
"Отже, на всiх цих умовах наша Свята Христова Велика Церква благословляє та проголошує Православну Церкву в Україні Автокефальною та щедро закликає на Ієрархію на Українській землі..."
показать весь комментарий
18.11.2020 23:58 Ответить
Ты дебил если не знаешь словооборотов в украинском языке то лучше засунь свой язык себе в жопу и помалкивая
***************************************
вручений в точнiй і ідентичнiй копії Блаженнішому Предстоятелю Святішої Церкви України, кір Епіфанію
*****************************************
Здесь говориться о том что это СВЯТЕЙШАЯ ЦЕРКОВЬ В УКРАИНЕ, что значит ДРУГОЙ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
показать весь комментарий
19.11.2020 00:00 Ответить
Вы кликали по ссылке?
Посмотрите заглавие документа.
показать весь комментарий
19.11.2020 03:28 Ответить
Для тебе, неруського, перекладемо на руську мову:
"Пресвята Церква України" (ПЦУ)
показать весь комментарий
19.11.2020 12:20 Ответить
одне прізвище говорить,що ти лапотний балалаєшник.
показать весь комментарий
18.11.2020 22:37 Ответить
одне прізвище говорить,що ти лапотний балалаєшник.
показать весь комментарий
18.11.2020 22:42 Ответить
в общем, Петя Филю киданул. Но от Пети никто другого и не ожидал, а вот Епифания Филарет вроде как "любимым внуком" называл. Вот и верь после этого людям...
показать весь комментарий
19.11.2020 10:59 Ответить
Бандара был против любых врагов независимой Украины! Его все уважают в Украине.
Филарет всю свою жизнь создавал независимую церковь Украины. И создал церковь Киевского патриархата. Достоинство этой церкви - ее независимость!
Это достойно уважения!
показать весь комментарий
18.11.2020 22:37 Ответить
Стара мразота! Тьху!!!
показать весь комментарий
18.11.2020 23:55 Ответить
Диктат амнезийных амбиций, не более. Хоть бы подумал старый остатком своего сознания, шо тянуть то недолго. Вместо раскольничества, поддержал бы молодого патриота, пусть закрепится. Так нет же, да за такую позицию гундяевский сатанат медальку может пожаловать... Дiду, ех, дiду...
показать весь комментарий
19.11.2020 03:58 Ответить
...медальку, как сподвижнику.
показать весь комментарий
19.11.2020 04:00 Ответить
А що там з Богом? Хтось питав його думку? Схоже на те що, православних вона взагалі не цікавить.
показать весь комментарий
19.11.2020 09:07 Ответить
Тоді в мене питання до Філарета? Яка церква має першість, якщо не Константинопольська? Якщо ця церква давала і дає всім Томоси, то виходить вона.Кирилко їздив до них і просив не давати Томос ПЦУ. То Філарет знову на боці РПЦ? Чи він цього не розуміє, чи робить навмисно.
показать весь комментарий
19.11.2020 10:09 Ответить
старечий маразм і гординя
показать весь комментарий
19.11.2020 10:49 Ответить
в чем-то Филарет прав - нынешнего Константинопольского патриарха никто не уважает...да и как уважать того, кто даже не попытался отстоять свой главный исторический храм, чего бы то ему не могло стоить...зато барыжить томосами тут он первый...
показать весь комментарий
19.11.2020 11:11 Ответить
мнение из за поребрика в этом вопросе бесценно )))))
показать весь комментарий
19.11.2020 11:40 Ответить
Гордыня гордыней, но на сайте Константинопольского патриархата написано: " "До того ж, цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України», як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ, не може ставити єпископів чи засновувати парафiї за межами держави; вже існуючі відтепер підкоряються, згідно з порядком, Вселенському Престолу, який має канонічні повноваження в Діаспорі, бо юрисдикція цієї Церкви обмежується територією Української Держави". То есть Константинополь фактически ограничил действие ПЦУ, и существенно ограничил. Денежки с диаспоры буду идти в Константинополь, потому главой ПЦУ фактически является Варфоломей. А Епифаний - митрополит. Поэтому Петя и бортанул Филю. Константинополь соглашался выдать томос только на выгодных для него условиях. Никакого украинского патриарха. Патриарх только греческий. Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 160 https://www.patriarchate.org/announcements/-/asset_publisher/MF6geT6kmaDE/content/patriarchikos-kai-synodikos-tomos-choregeseos-autokephalou-ekklesiastikou-kathestotos-eis-ten-en-oukraniai-orthodoxon-ekklesian?_101_INSTANCE_MF6geT6kmaDE_languageId=uk_UA
показать весь комментарий
19.11.2020 11:11 Ответить
не "Святіша", а "Пресвята" Церква України, довбні ви неруські
показать весь комментарий
19.11.2020 12:46 Ответить
ну это ты Варфоломею напиши. Там на сайте должны быть контакты. Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 3001
показать весь комментарий
19.11.2020 12:56 Ответить
Владимир, когда крестился, тоже Патриархат требовал?
Петро Сагайдачный, когда воссоздал православную церковь в Украине, тоже на Патриархат претендовал?
Нет. Исторически у нас была Митрополия. Автокефальная и поместная.
Возможно, когда ПЦУ станет самой крупной православной церковью в мире, а это вполне возможно, то она получит статус Патриархата. Но к этому времени много воды утечёт ещё...
показать весь комментарий
19.11.2020 23:20 Ответить
нащо писати Варфоломею коли ви даєте спотворений переклад? Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 6653
То ж вам, неосвіченим дебілам, і пишу Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 663
показать весь комментарий
21.11.2020 11:53 Ответить
это цитата с сайта фанарского. очень жаль, что приходится объяснять такие вещи
показать весь комментарий
21.11.2020 13:06 Ответить
"не може ставити єпископів чи засновувати парафiї за межами держави", бо згідно з канонами православної церкви існує територіальний принцип. Болгарська православна церква в Болгарії, Сербська в Сербії, Румунська в Румунії. Не може бути болгарської церкви у Румунії, а сербської у Польщі, тому Українська православна церква тільки в Україні. А якщо є православні громади поза межами країни (румунська громада в Україні, українська в Канаді...) то вони підпорядковуються Константинопольському патріархату.
показать весь комментарий
19.11.2020 14:47 Ответить
ну да. об этом и речь.
показать весь комментарий
19.11.2020 15:15 Ответить
То що вас не влаштовує? Те що в Україні буде тільки православна церква України і не буде московської, румунської, польської...?
показать весь комментарий
19.11.2020 20:00 Ответить
Уже 4 поместная церковь признала, несмотря на твои козни и противодействие касапов Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 9352
показать весь комментарий
19.11.2020 11:28 Ответить
Всё не уймётся старый маразматик...
показать весь комментарий
19.11.2020 11:59 Ответить
Емм, Філарет каже, що більше трьох церков не признають Томос? На днях четверта церква вже признала - Кіпрська...
показать весь комментарий
19.11.2020 12:06 Ответить
еще один сошел с ума. Как от власти отодвинут, так в маразм и впадают.
показать весь комментарий
19.11.2020 12:15 Ответить
ПЦУ це реальність, а кому не подобається - валіза, вокзал, Московія.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:05 Ответить
Старый ватный клоун в женском платье.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:15 Ответить
Что характерно у зиц- председателя Филарета и его
ООО "рога и копыта" столько же томосов сколько у его работодателей в
РПЦ. Ноль. Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 4412
показать весь комментарий
20.11.2020 15:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 