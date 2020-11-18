Филарет: ПЦУ больше не признает ни одна церковь

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который не признает этот статус и называет себя предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата и патриархом Киевским и всея Руси-Украины, заявляет, что автокефалию ПЦУ больше не признает ни одна церковь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Филарет сказал на пресс-конференции.

"Православную церковь Украины больше не признает ни одна церковь", - подчеркнул Филарет.

Он считает, что признание предоставления томоса для ПЦУ будет свидетельствовать о признании "верховенства власти Константинопольского патриархата в православии".

"Если какая-либо церковь принимает решение, что Константинопольский патриарх не только первый по чести, а первый и по власти - это уже потеря чистоты православия. И поэтому православные церкви не пойдут на это", - отметил Филарет.

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По его словам, томос сейчас не признает подавляющее большинство церквей, кроме трех.

"Почему не признают? А потому, что в этом томосе заложено верховенство власти Константинопольского патриархата, и поэтому признания ПЦУ дальше не будет", - заявил он.