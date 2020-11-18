Филарет: ПЦУ больше не признает ни одна церковь
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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который не признает этот статус и называет себя предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата и патриархом Киевским и всея Руси-Украины, заявляет, что автокефалию ПЦУ больше не признает ни одна церковь.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Филарет сказал на пресс-конференции.
"Православную церковь Украины больше не признает ни одна церковь", - подчеркнул Филарет.
Он считает, что признание предоставления томоса для ПЦУ будет свидетельствовать о признании "верховенства власти Константинопольского патриархата в православии".
"Если какая-либо церковь принимает решение, что Константинопольский патриарх не только первый по чести, а первый и по власти - это уже потеря чистоты православия. И поэтому православные церкви не пойдут на это", - отметил Филарет.
По его словам, томос сейчас не признает подавляющее большинство церквей, кроме трех.
"Почему не признают? А потому, что в этом томосе заложено верховенство власти Константинопольского патриархата, и поэтому признания ПЦУ дальше не будет", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Он либо идиот либо таковыми считает свою немногочисленную паству...
І все це він зробив лише через власну гординю, власне прагнення влади.
Прокатили Фила, как есть по всем статьям прокатили - любой бы возбух.
он шведом был...
У Филарета была договоренность с Порошенко, но тот его предал и сделал все по своему.
Договор был в следующем, что новая церковь получит томос, с полной независимостью и тогда КПУ (единственная независимая православная церковь Украины на сегодня) сливается с новой церковью, имеющей томос.
Томос выдан СЦУ (Святейшей Церкви Украины), Порошенко создает вместо СЦУ - ПЦУ. ПЦУ не имеет право на томос и не имеет независимость! (это очевидно всем, кто читал томос!)
В итоге, Порошенко был послан Филаретом туда, откель тот был рожден и поделом.
Вот его полное название:
Πατριαρχικοσ Και Συνοδικοσ Τομοσ χορηγησεωσ αυτοκεφαλου εκκλησιαστικου καθεστωτοσ εισ την εν Ουκρανιαι Ορθοδοξον Εκκλησιαν
А вот - перевод с греческого:
Патриарший и Синодальный Томос предоставления автокефального церковного устройства Православной Церкви Украины.
"цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України»"
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"Отже, на всiх цих умовах наша Свята Христова Велика Церква благословляє та проголошує Православну Церкву в Україні Автокефальною та щедро закликає на Ієрархію на Українській землі..."
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вручений в точнiй і ідентичнiй копії Блаженнішому Предстоятелю Святішої Церкви України, кір Епіфанію
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Здесь говориться о том что это СВЯТЕЙШАЯ ЦЕРКОВЬ В УКРАИНЕ, что значит ДРУГОЙ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Посмотрите заглавие документа.
"Пресвята Церква України" (ПЦУ)
Филарет всю свою жизнь создавал независимую церковь Украины. И создал церковь Киевского патриархата. Достоинство этой церкви - ее независимость!
Это достойно уважения!
Петро Сагайдачный, когда воссоздал православную церковь в Украине, тоже на Патриархат претендовал?
Нет. Исторически у нас была Митрополия. Автокефальная и поместная.
Возможно, когда ПЦУ станет самой крупной православной церковью в мире, а это вполне возможно, то она получит статус Патриархата. Но к этому времени много воды утечёт ещё...
То ж вам, неосвіченим дебілам, і пишу
ООО "рога и копыта" столько же томосов сколько у его работодателей в
РПЦ. Ноль.