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Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет, який не визнає цей статус і називає себе предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату та патріархом Київським і всієї Руси-України, заявляє, що автокефалію ПЦУ більше не визнає жодна церква.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Філарет сказав на пресконференції.

"Православну церкву України більше не визнає жодна церква", - підкреслив Філарет.

Він вважає, що визнання надання томосу для ПЦУ буде свідчити про визнання "верховенства влади Константинопольського патріархату в православ'ї".

"Якщо будь-яка церква приймає рішення, що Константинопольський патріарх не тільки перший по честі, а перший і по владі - це вже втрата чистоти православ'я. І тому православні церкви не підуть на це", - зазначив Філарет.

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За його словами, томос зараз не визнає переважна більшість церков, окрім трьох.

"Чому не визнають? А тому, що в цьому томосі закладено верховенство влади Константинопольського патріархату, і тому визнання ПЦУ далі не буде", - заявив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+95
Філарет самозванець одержимий манією властолюбства і гордині.
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18.11.2020 17:12
+72
Филарет пример того как променять почётное место в истории Украины на амбиции и гордыню.
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18.11.2020 17:09
+55
та устали все уже от этого рта...жаль,что церковники не предусматривают выхода на пенсию по достижению критического возраста
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18.11.2020 17:07
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Не тринди попяра,ПЦ УКРАЇНИ є і буде навіка.
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18.11.2020 20:23 Відповісти
За розумінням Філарета ,влада в православії має належати москалям. Москалі від самого початку протиставляли себе Константинополю і намагалися управляти всіма православними церквами .шляхом залякування , підкупів , та вбивствами ієрархів. Нічого нового Філарет не сказав.
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18.11.2020 20:30 Відповісти
Выходец из гебняво-московского сатаната рассказывает о "чистоте православия" Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 1574
Он либо идиот либо таковыми считает свою немногочисленную паству...
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18.11.2020 20:38 Відповісти
Філарет правий фактично. Такий компроміс був зроблений аби отримати Томос. Він погодився заради незалежності держави, але з богословської точки зору він правий. Мене дивує що більшість коментаторів, атеїсти, не мають гідності промовчати. Коментуйте свій довбаний атеїзм - то ваше, більшовицьке.
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18.11.2020 20:57 Відповісти
дядя.., в 92 роки???.!!... Правий тільки Всевишній-Творець.... пора вам розумникам і вгомонитись. Амінь.
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18.11.2020 21:17 Відповісти
То змовкни і не базікай зайвого. Якщо не має розуму хоча б трохи поцікатись церквним устроєм, краще не виказуй своєї неосвідченності
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19.11.2020 16:06 Відповісти
Філарет не має правоти з богословської точки зору. А з людської він просто поставив себе вищим не лише першого з рівних - Константинопольського Патріарху, а навіть самого Бога. Бо відмовився визнавати томос Патріарху (а саме рішенням Константинопольського Патріарху і була утворена церква на Русі) і став замість Бога стверджувати що в майбутньому буде.
І все це він зробив лише через власну гординю, власне прагнення влади.
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19.11.2020 17:37 Відповісти
По-человечески очень даже понятно, отчего дует бульбы перерукоположенный митрополит - недорукопрложенный патриарх Филарет, ведь он - второй в истории РПЦ местоблюститель Патриаршего престола, который не стал Патриархом и единственный местоблюститель, вместо которого Патриархом РПЦ избрали другого кандидата - немчуру Алексия II (Редигера). В случае с первым местоблюстителем - тогда вообще никто не стал Патриархом в связи с началом 200-летнего Синоидального периода, когда РПЦ возглавлял оберпрокурор Святейшего Синода.
Прокатили Фила, как есть по всем статьям прокатили - любой бы возбух.
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18.11.2020 21:14 Відповісти
немчуру Алексия II (Редигера)

он шведом был...
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19.11.2020 11:07 Відповісти
а перед этим так вообще - евреем ...
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19.11.2020 15:09 Відповісти
німець, тобто "німий" (аналогічно "варвар") - це слов'янське позначення всіх германських племен. Дойчі, Датчі, Австрійці, Шведи - це все німці.
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19.11.2020 17:39 Відповісти
Лично я не против шведа, но Википедия пишет: "Российский дворянский род фон Ридигеров, или Рюдигеров (возможное расхождение в старо-немецком написании: von Ruediger, Rüdiger, Ruedinger, Redigeer), имел курляндское (балтийско-немецкое) происхождение; Патриарх принадлежит к ветви немецкого рода, принявшей православие в XVIII веке"©️
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19.11.2020 17:46 Відповісти
Заберіть в придурка фломастери . Одне дурне пише , друге дурне - конспектує і розповсюджує цей брєд.
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18.11.2020 22:03 Відповісти
Уважаю Филарета за его принципиальную позицию.
У Филарета была договоренность с Порошенко, но тот его предал и сделал все по своему.
Договор был в следующем, что новая церковь получит томос, с полной независимостью и тогда КПУ (единственная независимая православная церковь Украины на сегодня) сливается с новой церковью, имеющей томос.
Томос выдан СЦУ (Святейшей Церкви Украины), Порошенко создает вместо СЦУ - ПЦУ. Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 1446ПЦУ не имеет право на томос и не имеет независимость! (это очевидно всем, кто читал томос!)
В итоге, Порошенко был послан Филаретом туда, откель тот был рожден и поделом.
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18.11.2020 22:28 Відповісти
Томос выдан Православной церкви Украины (ПЦУ).
Вот его полное название:
Πατριαρχικοσ Και Συνοδικοσ Τομοσ χορηγησεωσ αυτοκεφαλου εκκλησιαστικου καθεστωτοσ εισ την εν Ουκρανιαι Ορθοδοξον Εκκλησιαν
А вот - перевод с греческого:
Патриарший и Синодальный Томос предоставления автокефального церковного устройства Православной Церкви Украины.
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18.11.2020 22:36 Відповісти
Ты врешь! Вот прямая ссылка на Томос с переводом на несколько языков!
"цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України»"
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18.11.2020 22:41 Відповісти
Не *зди казламордая скотина!
*************************************************************************
"Отже, на всiх цих умовах наша Свята Христова Велика Церква благословляє та проголошує Православну Церкву в Україні Автокефальною та щедро закликає на Ієрархію на Українській землі..."
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18.11.2020 23:58 Відповісти
Ты дебил если не знаешь словооборотов в украинском языке то лучше засунь свой язык себе в жопу и помалкивая
***************************************
вручений в точнiй і ідентичнiй копії Блаженнішому Предстоятелю Святішої Церкви України, кір Епіфанію
*****************************************
Здесь говориться о том что это СВЯТЕЙШАЯ ЦЕРКОВЬ В УКРАИНЕ, что значит ДРУГОЙ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
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19.11.2020 00:00 Відповісти
Вы кликали по ссылке?
Посмотрите заглавие документа.
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19.11.2020 03:28 Відповісти
Для тебе, неруського, перекладемо на руську мову:
"Пресвята Церква України" (ПЦУ)
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19.11.2020 12:20 Відповісти
одне прізвище говорить,що ти лапотний балалаєшник.
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18.11.2020 22:37 Відповісти
одне прізвище говорить,що ти лапотний балалаєшник.
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18.11.2020 22:42 Відповісти
в общем, Петя Филю киданул. Но от Пети никто другого и не ожидал, а вот Епифания Филарет вроде как "любимым внуком" называл. Вот и верь после этого людям...
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19.11.2020 10:59 Відповісти
Бандара был против любых врагов независимой Украины! Его все уважают в Украине.
Филарет всю свою жизнь создавал независимую церковь Украины. И создал церковь Киевского патриархата. Достоинство этой церкви - ее независимость!
Это достойно уважения!
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18.11.2020 22:37 Відповісти
Стара мразота! Тьху!!!
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18.11.2020 23:55 Відповісти
Диктат амнезийных амбиций, не более. Хоть бы подумал старый остатком своего сознания, шо тянуть то недолго. Вместо раскольничества, поддержал бы молодого патриота, пусть закрепится. Так нет же, да за такую позицию гундяевский сатанат медальку может пожаловать... Дiду, ех, дiду...
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19.11.2020 03:58 Відповісти
...медальку, как сподвижнику.
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19.11.2020 04:00 Відповісти
А що там з Богом? Хтось питав його думку? Схоже на те що, православних вона взагалі не цікавить.
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19.11.2020 09:07 Відповісти
Тоді в мене питання до Філарета? Яка церква має першість, якщо не Константинопольська? Якщо ця церква давала і дає всім Томоси, то виходить вона.Кирилко їздив до них і просив не давати Томос ПЦУ. То Філарет знову на боці РПЦ? Чи він цього не розуміє, чи робить навмисно.
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19.11.2020 10:09 Відповісти
старечий маразм і гординя
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19.11.2020 10:49 Відповісти
в чем-то Филарет прав - нынешнего Константинопольского патриарха никто не уважает...да и как уважать того, кто даже не попытался отстоять свой главный исторический храм, чего бы то ему не могло стоить...зато барыжить томосами тут он первый...
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19.11.2020 11:11 Відповісти
мнение из за поребрика в этом вопросе бесценно )))))
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19.11.2020 11:40 Відповісти
Гордыня гордыней, но на сайте Константинопольского патриархата написано: " "До того ж, цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України», як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ, не може ставити єпископів чи засновувати парафiї за межами держави; вже існуючі відтепер підкоряються, згідно з порядком, Вселенському Престолу, який має канонічні повноваження в Діаспорі, бо юрисдикція цієї Церкви обмежується територією Української Держави". То есть Константинополь фактически ограничил действие ПЦУ, и существенно ограничил. Денежки с диаспоры буду идти в Константинополь, потому главой ПЦУ фактически является Варфоломей. А Епифаний - митрополит. Поэтому Петя и бортанул Филю. Константинополь соглашался выдать томос только на выгодных для него условиях. Никакого украинского патриарха. Патриарх только греческий. Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 160 https://www.patriarchate.org/announcements/-/asset_publisher/MF6geT6kmaDE/content/patriarchikos-kai-synodikos-tomos-choregeseos-autokephalou-ekklesiastikou-kathestotos-eis-ten-en-oukraniai-orthodoxon-ekklesian?_101_INSTANCE_MF6geT6kmaDE_languageId=uk_UA
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19.11.2020 11:11 Відповісти
не "Святіша", а "Пресвята" Церква України, довбні ви неруські
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19.11.2020 12:46 Відповісти
ну это ты Варфоломею напиши. Там на сайте должны быть контакты. Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 3001
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19.11.2020 12:56 Відповісти
Владимир, когда крестился, тоже Патриархат требовал?
Петро Сагайдачный, когда воссоздал православную церковь в Украине, тоже на Патриархат претендовал?
Нет. Исторически у нас была Митрополия. Автокефальная и поместная.
Возможно, когда ПЦУ станет самой крупной православной церковью в мире, а это вполне возможно, то она получит статус Патриархата. Но к этому времени много воды утечёт ещё...
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19.11.2020 23:20 Відповісти
нащо писати Варфоломею коли ви даєте спотворений переклад? Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 6653
То ж вам, неосвіченим дебілам, і пишу Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 663
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21.11.2020 11:53 Відповісти
это цитата с сайта фанарского. очень жаль, что приходится объяснять такие вещи
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21.11.2020 13:06 Відповісти
"не може ставити єпископів чи засновувати парафiї за межами держави", бо згідно з канонами православної церкви існує територіальний принцип. Болгарська православна церква в Болгарії, Сербська в Сербії, Румунська в Румунії. Не може бути болгарської церкви у Румунії, а сербської у Польщі, тому Українська православна церква тільки в Україні. А якщо є православні громади поза межами країни (румунська громада в Україні, українська в Канаді...) то вони підпорядковуються Константинопольському патріархату.
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19.11.2020 14:47 Відповісти
ну да. об этом и речь.
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19.11.2020 15:15 Відповісти
То що вас не влаштовує? Те що в Україні буде тільки православна церква України і не буде московської, румунської, польської...?
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19.11.2020 20:00 Відповісти
Уже 4 поместная церковь признала, несмотря на твои козни и противодействие касапов Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 9352
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19.11.2020 11:28 Відповісти
Всё не уймётся старый маразматик...
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19.11.2020 11:59 Відповісти
Емм, Філарет каже, що більше трьох церков не признають Томос? На днях четверта церква вже признала - Кіпрська...
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19.11.2020 12:06 Відповісти
еще один сошел с ума. Как от власти отодвинут, так в маразм и впадают.
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19.11.2020 12:15 Відповісти
ПЦУ це реальність, а кому не подобається - валіза, вокзал, Московія.
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19.11.2020 16:05 Відповісти
Старый ватный клоун в женском платье.
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19.11.2020 17:15 Відповісти
Что характерно у зиц- председателя Филарета и его
ООО "рога и копыта" столько же томосов сколько у его работодателей в
РПЦ. Ноль. Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква - Цензор.НЕТ 4412
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20.11.2020 15:22 Відповісти
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