Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет, який не визнає цей статус і називає себе предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату та патріархом Київським і всієї Руси-України, заявляє, що автокефалію ПЦУ більше не визнає жодна церква.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Філарет сказав на пресконференції.

"Православну церкву України більше не визнає жодна церква", - підкреслив Філарет.

Він вважає, що визнання надання томосу для ПЦУ буде свідчити про визнання "верховенства влади Константинопольського патріархату в православ'ї".

"Якщо будь-яка церква приймає рішення, що Константинопольський патріарх не тільки перший по честі, а перший і по владі - це вже втрата чистоти православ'я. І тому православні церкви не підуть на це", - зазначив Філарет.

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За його словами, томос зараз не визнає переважна більшість церков, окрім трьох.

"Чому не визнають? А тому, що в цьому томосі закладено верховенство влади Константинопольського патріархату, і тому визнання ПЦУ далі не буде", - заявив він.