Філарет: ПЦУ більше не визнає жодна церква
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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет, який не визнає цей статус і називає себе предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату та патріархом Київським і всієї Руси-України, заявляє, що автокефалію ПЦУ більше не визнає жодна церква.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Філарет сказав на пресконференції.
"Православну церкву України більше не визнає жодна церква", - підкреслив Філарет.
Він вважає, що визнання надання томосу для ПЦУ буде свідчити про визнання "верховенства влади Константинопольського патріархату в православ'ї".
"Якщо будь-яка церква приймає рішення, що Константинопольський патріарх не тільки перший по честі, а перший і по владі - це вже втрата чистоти православ'я. І тому православні церкви не підуть на це", - зазначив Філарет.
За його словами, томос зараз не визнає переважна більшість церков, окрім трьох.
"Чому не визнають? А тому, що в цьому томосі закладено верховенство влади Константинопольського патріархату, і тому визнання ПЦУ далі не буде", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Он либо идиот либо таковыми считает свою немногочисленную паству...
І все це він зробив лише через власну гординю, власне прагнення влади.
Прокатили Фила, как есть по всем статьям прокатили - любой бы возбух.
он шведом был...
У Филарета была договоренность с Порошенко, но тот его предал и сделал все по своему.
Договор был в следующем, что новая церковь получит томос, с полной независимостью и тогда КПУ (единственная независимая православная церковь Украины на сегодня) сливается с новой церковью, имеющей томос.
Томос выдан СЦУ (Святейшей Церкви Украины), Порошенко создает вместо СЦУ - ПЦУ. ПЦУ не имеет право на томос и не имеет независимость! (это очевидно всем, кто читал томос!)
В итоге, Порошенко был послан Филаретом туда, откель тот был рожден и поделом.
Вот его полное название:
Πατριαρχικοσ Και Συνοδικοσ Τομοσ χορηγησεωσ αυτοκεφαλου εκκλησιαστικου καθεστωτοσ εισ την εν Ουκρανιαι Ορθοδοξον Εκκλησιαν
А вот - перевод с греческого:
Патриарший и Синодальный Томос предоставления автокефального церковного устройства Православной Церкви Украины.
"цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України»"
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"Отже, на всiх цих умовах наша Свята Христова Велика Церква благословляє та проголошує Православну Церкву в Україні Автокефальною та щедро закликає на Ієрархію на Українській землі..."
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вручений в точнiй і ідентичнiй копії Блаженнішому Предстоятелю Святішої Церкви України, кір Епіфанію
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Здесь говориться о том что это СВЯТЕЙШАЯ ЦЕРКОВЬ В УКРАИНЕ, что значит ДРУГОЙ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Посмотрите заглавие документа.
"Пресвята Церква України" (ПЦУ)
Филарет всю свою жизнь создавал независимую церковь Украины. И создал церковь Киевского патриархата. Достоинство этой церкви - ее независимость!
Это достойно уважения!
Петро Сагайдачный, когда воссоздал православную церковь в Украине, тоже на Патриархат претендовал?
Нет. Исторически у нас была Митрополия. Автокефальная и поместная.
Возможно, когда ПЦУ станет самой крупной православной церковью в мире, а это вполне возможно, то она получит статус Патриархата. Но к этому времени много воды утечёт ещё...
То ж вам, неосвіченим дебілам, і пишу
ООО "рога и копыта" столько же томосов сколько у его работодателей в
РПЦ. Ноль.