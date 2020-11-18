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Оккупанты с начала суток не нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты с начала суток не нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС

Российско-оккупационный войска с начала суток огневой активности не проявляли, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, информирует Цензор.НЕТ.

В течение этих суток, 18 ноября, нарушеня режима прекращения огня не зафиксированы. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 13 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 147 взрывоопасных предметов.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Это же просто русофобия какая-то затевается..Биндеры специально не стреляют, чтобы усыпить бдительность, склонить сепаров к предпраздничному пьянству, а потом расстреливать подпитых рузскоязычныхъ!
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18.11.2020 17:43 Ответить
Україна - перша в світ країна,

що під час війни сплачує її захисникам
гроші

за те щоб її вороги не гинули.
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18.11.2020 18:17 Ответить
 
 