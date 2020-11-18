Член УИК на Черкасщине принуждала граждан голосовать за своего сына, - прокуратура

Сообщено о подозрении жительнице Христиновского района за препятствование свободному осуществлению избирателем своего избирательного права, соединенное с принуждением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

По версии следствия, жительница одного из сел на Христиновщине 19.10.2020, являясь членом участковой избирательной комиссии на местных выборах 25.10.2020, накануне выборов, умышленно, в интересах своего сына, который выдвигал свою кандидатуру на депутата, во время разнесения приглашений на выборы жителям села, сделала рукописный текст на обратной стороне приглашений, указав конкретно своего сына, как лицо за которое нужно проголосовать на местных выборах. Своими действиями подозреваемая препятствовала свободному осуществлению гражданами своего избирательного права путем принуждения.

Женщине сообщено о подозрении по ч.1 ст. 157 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На организатора митинга рестораторов в Запорожье составили админпротокол, - Нацполиция