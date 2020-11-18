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Член УИК на Черкасщине принуждала граждан голосовать за своего сына, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Член УИК на Черкасщине принуждала граждан голосовать за своего сына, - прокуратура

Сообщено о подозрении жительнице Христиновского района за препятствование свободному осуществлению избирателем своего избирательного права, соединенное с принуждением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

По версии следствия, жительница одного из сел на Христиновщине 19.10.2020, являясь членом участковой избирательной комиссии на местных выборах 25.10.2020, накануне выборов, умышленно, в интересах своего сына, который выдвигал свою кандидатуру на депутата, во время разнесения приглашений на выборы жителям села, сделала рукописный текст на обратной стороне приглашений, указав конкретно своего сына, как лицо за которое нужно проголосовать на местных выборах. Своими действиями подозреваемая препятствовала свободному осуществлению гражданами своего избирательного права путем принуждения.

Женщине сообщено о подозрении по ч.1 ст. 157 УК Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Член он и в африке член... И в УИК...
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18.11.2020 17:59 Ответить
на гречку денег не накосила, так принуждала бесплатно..
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18.11.2020 17:59 Ответить
Поближе к корыту сыну хотела пристроить.
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18.11.2020 18:02 Ответить
ненадо быть как Полтава хитросделаным! дай шонибудь и будеш в почете! бесплатно тока птички поют
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18.11.2020 18:06 Ответить
И сколько стоит ваш голос?)
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18.11.2020 20:29 Ответить
мой голос стоит 150 + пиво...и вы щасливы
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19.11.2020 14:07 Ответить
Член УИК на Черкасщине принуждала граждан голосовать за своего сына, - прокуратура

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хоть не к сексу принуждала и то хорошо Член УИК на Черкасщине принуждала граждан голосовать за своего сына, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6277
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18.11.2020 19:05 Ответить
А вдруг там и принуждать к сексу уже некого? Член УИК на Черкасщине принуждала граждан голосовать за своего сына, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1526
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18.11.2020 21:19 Ответить
Вот мразь, так её надо за жопу и на нары стерву, вместе со своим отпрыском. Член ДВК на Черкащині примушувала громадян голосувати за свого сина, - прокуратура - Цензор.НЕТ 925
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18.11.2020 22:58 Ответить
 
 