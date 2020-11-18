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Член ДВК на Черкащині примушувала громадян голосувати за свого сина, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Член ДВК на Черкащині примушувала громадян голосувати за свого сина, - прокуратура

Повідомлено про підозру жительці Христинівського району за перешкоджання вільному здійсненню виборцем свого виборчого права, поєднане з примусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

За версією слідства, жителька одного з сіл на Христинівщині 19.10.2020, будучи членом дільничної виборчої комісії на місцевих виборах 25.10.2020, напередодні виборів, навмисне, в інтересах свого сина, який висував свою кандидатуру на депутата, під час рознесення запрошень на вибори жителям села, зробила рукописний текст на зворотному боці запрошень, вказавши конкретно свого сина, як особу, за яку потрібно проголосувати на місцевих виборах. Своїми діями підозрювана перешкоджала вільному здійсненню громадянами свого виборчого права шляхом примусу.

Жінці повідомлено про підозру за ч.1 ст. 157 КК України.

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Член он и в африке член... И в УИК...
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18.11.2020 17:59 Відповісти
на гречку денег не накосила, так принуждала бесплатно..
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18.11.2020 17:59 Відповісти
Поближе к корыту сыну хотела пристроить.
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18.11.2020 18:02 Відповісти
ненадо быть как Полтава хитросделаным! дай шонибудь и будеш в почете! бесплатно тока птички поют
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18.11.2020 18:06 Відповісти
И сколько стоит ваш голос?)
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18.11.2020 20:29 Відповісти
мой голос стоит 150 + пиво...и вы щасливы
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19.11.2020 14:07 Відповісти
Член УИК на Черкасщине принуждала граждан голосовать за своего сына, - прокуратура

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хоть не к сексу принуждала и то хорошо Член УИК на Черкасщине принуждала граждан голосовать за своего сына, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6277
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18.11.2020 19:05 Відповісти
А вдруг там и принуждать к сексу уже некого? Член УИК на Черкасщине принуждала граждан голосовать за своего сына, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1526
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18.11.2020 21:19 Відповісти
Вот мразь, так её надо за жопу и на нары стерву, вместе со своим отпрыском. Член ДВК на Черкащині примушувала громадян голосувати за свого сина, - прокуратура - Цензор.НЕТ 925
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18.11.2020 22:58 Відповісти
 
 