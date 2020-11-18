Мэр Кременчуга Малецкий заболел коронавирусом
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В Полтавской области городской голова Кременчуга Виталий Малецкий заболел коронавирусом.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"У меня не очень приятная новость: получил положительный тест на Covid-19", - написал он.
Малецкий добавил, что он находится на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача.
По словам мэра, он продолжает дистанционно работать над подготовкой первой сессии Кременчугского горсовета VIII созыва.
Малецкий заявил, что знает, что болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета.
"Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату", - написал он.
Топ комментарии
+1 Тарас Резниченко
показать весь комментарий18.11.2020 18:14
+1 Тарас Резниченко
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+1 Аскольд 2e5a2009
показать весь комментарий18.11.2020 19:01
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- Кто там?
- Это смерть.
- Ну и что?
- Ну и все
в фейсбук обично секретарша по связям ведет
специально на твоем поРашенском язике пишу для таких как ти другого ти же непонимаеш
Он заболел и теперь об этом должны знать ВСЕ!?
Лучше бы каждый из них так рапортовал о том, сколько стырил денег и какого черта.
К слову... Трезвонить о своих болячках неприлично. Особенно мужчинам.
Они еще бы ..ми померялись.
Раньше... мужики подвигами хвастались, а щас... Хлипкие какие-то пошли мужики... еще и молчать не умеют, как бабки на лавочке о болячках тырындят...