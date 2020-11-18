РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14256 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Коронавирус и карантин
1 431 17
карантин (16730) Кременчуг (332) мэр (1631) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) Малецкий (4)

Мэр Кременчуга Малецкий заболел коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Мэр Кременчуга Малецкий заболел коронавирусом

В Полтавской области городской голова Кременчуга Виталий Малецкий заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У меня не очень приятная новость: получил положительный тест на Covid-19", - написал он.

Малецкий добавил, что он находится на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача.

По словам мэра, он продолжает дистанционно работать над подготовкой первой сессии Кременчугского горсовета VIII созыва.

Малецкий заявил, что знает, что болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета.

"Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Стук в дверь
- Кто там?
- Это смерть.
- Ну и что?
- Ну и все
показать весь комментарий
18.11.2020 18:14
+1
Теперь ясно, где Трамп лечился.
показать весь комментарий
18.11.2020 18:15
+1
Да мы хлипкие и шо? У нас же есть Вы (женщины), Вы всегда защитите нас от зла. Мер Кременчука Малецький захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9469
показать весь комментарий
18.11.2020 19:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну малецки заболел... И шо?
показать весь комментарий
18.11.2020 18:06 Ответить
И всё
показать весь комментарий
18.11.2020 18:11 Ответить
Стук в дверь
- Кто там?
- Это смерть.
- Ну и что?
- Ну и все
показать весь комментарий
18.11.2020 18:14 Ответить
Почему только меры ? Берите выше
показать весь комментарий
18.11.2020 18:21 Ответить
Выше - то как раз ниже. Оно даже х-йла ниже...
показать весь комментарий
18.11.2020 18:22 Ответить
Зато в Николаеве медицина ваще супер - позавчера их мэр Сенкевич лежал в реанимации при смерти под капельницами, а уже вчера сидел в фейсбуке, а завтра будет участвовать в передаче оборудования от частной фирмы в больницу. Учитесь, как надо лечить людей!
показать весь комментарий
18.11.2020 18:10 Ответить
Теперь ясно, где Трамп лечился.
показать весь комментарий
18.11.2020 18:15 Ответить
ето тебе приснилось ?
в фейсбук обично секретарша по связям ведет
показать весь комментарий
18.11.2020 18:16 Ответить
я даже не знаю, как тебя назвать. Будешь дурачОк. Так вот, дурачОк, у них есть сайт, называется "Новости-Н". Сходи туда и сам прочитай, конечно, если ты умеешь читать, дурачОк.
показать весь комментарий
18.11.2020 18:30 Ответить
ето тебе шарий расказал что на сайте новости-н правду пишут ? Мер Кременчука Малецький захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 5739
показать весь комментарий
18.11.2020 19:48 Ответить
ДурачОк, не позорься. У них есть и другие ресурсы, которые это подтверждают. Слушай, а ты не свинарюзьге случайно? Похож очень сильно, потому что такой же тупой.
показать весь комментарий
18.11.2020 19:59 Ответить
хватит представлятся я и так понял что ти дурачек Мер Кременчука Малецький захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9299 ,
специально на твоем поРашенском язике пишу для таких как ти другого ти же непонимаеш
показать весь комментарий
18.11.2020 21:29 Ответить
Покажите откуда он дистанционно работает, по слухам он находился на отдыхе за границей. Коронавирусное тунеядство властьимущих.
показать весь комментарий
18.11.2020 18:16 Ответить
Такое ощущение, что каждый ИЗ НИХ болеет в первый раз в жизни!
Он заболел и теперь об этом должны знать ВСЕ!?
Лучше бы каждый из них так рапортовал о том, сколько стырил денег и какого черта.

К слову... Трезвонить о своих болячках неприлично. Особенно мужчинам.
Они еще бы ..ми померялись.
Раньше... мужики подвигами хвастались, а щас... Хлипкие какие-то пошли мужики... еще и молчать не умеют, как бабки на лавочке о болячках тырындят...
показать весь комментарий
18.11.2020 18:38 Ответить
Да мы хлипкие и шо? У нас же есть Вы (женщины), Вы всегда защитите нас от зла. Мер Кременчука Малецький захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9469
показать весь комментарий
18.11.2020 19:01 Ответить
зараза заразу не убъет
показать весь комментарий
18.11.2020 19:34 Ответить
Юлька надо запатентовать эту фишку - "заболеть COVID", вот уж умная баба👍. Теперь целая олимпиада получилась, осталось медалей на штамповать " Участник эпидемии covid-19-...? ".На что только не пойдешь ради родной страны. Клоуны рождают клоунов-вот эта эпидемия намного серьезней.
показать весь комментарий
18.11.2020 19:50 Ответить
 
 