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Мер Кременчука Малецький захворів на коронавірус

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Мер Кременчука Малецький захворів на коронавірус

У Полтавській області міський голова Кременчука Віталій Малецький захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У мене не дуже приємна новина: отримав позитивний тест на Covid-19", - написав він.

Малецький додав, що він перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря.

За словами мера, він продовжує дистанційно працювати над підготовкою першої сесії Кременчуцької міськради VIII скликання.

Малецький заявив, що знає, що хворіють ще кілька новообраних депутатів міської ради.

"Однак я працюю дистанційно і зроблю все, щоб сесія відбулася відповідно до закону в заплановану дату", - написав він.

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Топ коментарі
+1
Стук в дверь
- Кто там?
- Это смерть.
- Ну и что?
- Ну и все
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18.11.2020 18:14
+1
Теперь ясно, где Трамп лечился.
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18.11.2020 18:15
+1
Да мы хлипкие и шо? У нас же есть Вы (женщины), Вы всегда защитите нас от зла. Мер Кременчука Малецький захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9469
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18.11.2020 19:01
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Ну малецки заболел... И шо?
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18.11.2020 18:06 Відповісти
И всё
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18.11.2020 18:11 Відповісти
Стук в дверь
- Кто там?
- Это смерть.
- Ну и что?
- Ну и все
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18.11.2020 18:14 Відповісти
Почему только меры ? Берите выше
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18.11.2020 18:21 Відповісти
Выше - то как раз ниже. Оно даже х-йла ниже...
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18.11.2020 18:22 Відповісти
Зато в Николаеве медицина ваще супер - позавчера их мэр Сенкевич лежал в реанимации при смерти под капельницами, а уже вчера сидел в фейсбуке, а завтра будет участвовать в передаче оборудования от частной фирмы в больницу. Учитесь, как надо лечить людей!
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18.11.2020 18:10 Відповісти
Теперь ясно, где Трамп лечился.
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18.11.2020 18:15 Відповісти
ето тебе приснилось ?
в фейсбук обично секретарша по связям ведет
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18.11.2020 18:16 Відповісти
я даже не знаю, как тебя назвать. Будешь дурачОк. Так вот, дурачОк, у них есть сайт, называется "Новости-Н". Сходи туда и сам прочитай, конечно, если ты умеешь читать, дурачОк.
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18.11.2020 18:30 Відповісти
ето тебе шарий расказал что на сайте новости-н правду пишут ? Мер Кременчука Малецький захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 5739
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18.11.2020 19:48 Відповісти
ДурачОк, не позорься. У них есть и другие ресурсы, которые это подтверждают. Слушай, а ты не свинарюзьге случайно? Похож очень сильно, потому что такой же тупой.
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18.11.2020 19:59 Відповісти
хватит представлятся я и так понял что ти дурачек Мер Кременчука Малецький захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9299 ,
специально на твоем поРашенском язике пишу для таких как ти другого ти же непонимаеш
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18.11.2020 21:29 Відповісти
Покажите откуда он дистанционно работает, по слухам он находился на отдыхе за границей. Коронавирусное тунеядство властьимущих.
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18.11.2020 18:16 Відповісти
Такое ощущение, что каждый ИЗ НИХ болеет в первый раз в жизни!
Он заболел и теперь об этом должны знать ВСЕ!?
Лучше бы каждый из них так рапортовал о том, сколько стырил денег и какого черта.

К слову... Трезвонить о своих болячках неприлично. Особенно мужчинам.
Они еще бы ..ми померялись.
Раньше... мужики подвигами хвастались, а щас... Хлипкие какие-то пошли мужики... еще и молчать не умеют, как бабки на лавочке о болячках тырындят...
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18.11.2020 18:38 Відповісти
Да мы хлипкие и шо? У нас же есть Вы (женщины), Вы всегда защитите нас от зла. Мер Кременчука Малецький захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9469
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18.11.2020 19:01 Відповісти
зараза заразу не убъет
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18.11.2020 19:34 Відповісти
Юлька надо запатентовать эту фишку - "заболеть COVID", вот уж умная баба👍. Теперь целая олимпиада получилась, осталось медалей на штамповать " Участник эпидемии covid-19-...? ".На что только не пойдешь ради родной страны. Клоуны рождают клоунов-вот эта эпидемия намного серьезней.
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18.11.2020 19:50 Відповісти
 
 