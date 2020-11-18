Мер Кременчука Малецький захворів на коронавірус
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У Полтавській області міський голова Кременчука Віталій Малецький захворів на коронавірус.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У мене не дуже приємна новина: отримав позитивний тест на Covid-19", - написав він.
Малецький додав, що він перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря.
За словами мера, він продовжує дистанційно працювати над підготовкою першої сесії Кременчуцької міськради VIII скликання.
Малецький заявив, що знає, що хворіють ще кілька новообраних депутатів міської ради.
"Однак я працюю дистанційно і зроблю все, щоб сесія відбулася відповідно до закону в заплановану дату", - написав він.
Топ коментарі
+1 Тарас Резниченко
показати весь коментар18.11.2020 18:14
+1 Тарас Резниченко
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+1 Аскольд 2e5a2009
показати весь коментар18.11.2020 19:01
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- Кто там?
- Это смерть.
- Ну и что?
- Ну и все
в фейсбук обично секретарша по связям ведет
специально на твоем поРашенском язике пишу для таких как ти другого ти же непонимаеш
Он заболел и теперь об этом должны знать ВСЕ!?
Лучше бы каждый из них так рапортовал о том, сколько стырил денег и какого черта.
К слову... Трезвонить о своих болячках неприлично. Особенно мужчинам.
Они еще бы ..ми померялись.
Раньше... мужики подвигами хвастались, а щас... Хлипкие какие-то пошли мужики... еще и молчать не умеют, как бабки на лавочке о болячках тырындят...