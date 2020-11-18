Справка о составе семьи в Украине отменена, - глава Минцифры Федоров
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В Украине отменили такой документ как справка о составе семьи.
Об этом в Facebook сообщил вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Справка о составе семьи отныне не нужна: при назначении пособия в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих; во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны; при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнении из Госспецсвязи; при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за наем (наем, аренду) жилья; во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины; при получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для получения жилое помещение", - написал Федоров.
По его словам, действующим законодательством вообще не предусмотрено получение такой справки, а также не определен орган, который выдает такую справку.
По данным Минцифры, справка о составе семьи потеряла силу по приказу Министерства социальной политики в июле прошлого года.
Пожалуйста, подождите...
так же как и прописку (но с ID-карткой нужно носить дополнительный папирець с "пропиской")))
Кто помнит, то, что выдавали под этим названием !?
В ней указывали ВСЕХ прописанных за адресом, а не членов семьи !
Это был БРЕД, а не справка !
И при этом, получить её можно было только по заявлению лишь ВЛАДЕЛЬЦА жилья , и никем более - с предоставлением кучи документов в том числе и права собственности на жильё...!!!
Так что ЗДОРОВО, что отменили это ЛАЙНО...
Но её до сих пор усердно требуют разные конторы...