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Справка о составе семьи в Украине отменена, - глава Минцифры Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Справка о составе семьи в Украине отменена, - глава Минцифры Федоров

В Украине отменили такой документ как справка о составе семьи.

Об этом в Facebook сообщил вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Справка о составе семьи отныне не нужна: при назначении пособия в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих; во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны; при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнении из Госспецсвязи; при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за наем (наем, аренду) жилья; во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины; при получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для получения жилое помещение", - написал Федоров.

По его словам, действующим законодательством вообще не предусмотрено получение такой справки, а также не определен орган, который выдает такую ​​справку.

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По данным Минцифры, справка о составе семьи потеряла силу по приказу Министерства социальной политики в июле прошлого года.

Справка о составе семьи в Украине отменена, - глава Минцифры Федоров 01

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Но брать её необходимо. Прописку уже десять раз отменяли.
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18.11.2020 20:18
+13
це за для того, щоб родичів в деклараціях не вказувать?
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18.11.2020 20:16
+11
це що вона відмінена, зовсім не означає, що її не вимагатимуть
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18.11.2020 20:24
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це за для того, щоб родичів в деклараціях не вказувать?
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18.11.2020 20:16 Ответить
То тільки для військовослужбовців і інвалідів відмінили, решта може не розслаблятись.
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18.11.2020 21:50 Ответить
значит и в деклациях не надо членов семей указывать? у меня подозрение что именно для этого отменили эти справки. типа -на нет и суда нет. все накизженное на жену или дочу записал и спи спокойно.....
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18.11.2020 20:17 Ответить
Но брать её необходимо. Прописку уже десять раз отменяли.
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18.11.2020 20:18 Ответить
так самое смешное что ее еще в прошлом году отменили...но требовали
так же как и прописку (но с ID-карткой нужно носить дополнительный папирець с "пропиской")))
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18.11.2020 21:41 Ответить
Так ее и сейчас не всем отменили, люди просто невнимательно прочитали. Так что с ID-карточкой нужно не только справки носить но и старый бумажный паспорт... Довідку про склад сім'ї в Україні скасовано, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 9212
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18.11.2020 21:56 Ответить
это итесть то самое достижение которое эта самая минцифра за 2 года наработала? клава я куею......
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18.11.2020 20:20 Ответить
а "справки" про розмір та колір трусів ще діють ?
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18.11.2020 20:23 Ответить
А вас і це заставили заповняти ?
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18.11.2020 20:25 Ответить
хто в армії служив у цирку не сміється ...(старе армійське прислів'я)
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18.11.2020 20:33 Ответить
та я і не сміюся. Довідку про склад сім'ї в Україні скасовано, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 2263
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18.11.2020 20:38 Ответить
це що вона відмінена, зовсім не означає, що її не вимагатимуть
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18.11.2020 20:24 Ответить
реально бестолковая справка...особенно если у тебя есть квартира в которой никто не прописан, а в водоканале и газовой службе, даже при наличии счетчиков, дай им єту справку и всё!
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18.11.2020 20:27 Ответить
Не нужна военным, служащим и инвалидам в некоторых жизненных ситуациях. Так бы и сказали, а то по заголовку выходит, что отменили всем и насовсем.
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18.11.2020 20:38 Ответить
всем остальным нужна
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18.11.2020 20:43 Ответить
Действительно, чуть не "купился", так уж заголовок "красиво" оформлен, пришлось перечитывать.
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18.11.2020 20:48 Ответить
Хорошо хоть семью ещё не оменили..
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18.11.2020 21:30 Ответить
А какой дурак придумал требовать у людей справку о судимости? А за неё надо заплатить минимум 500 гр.
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18.11.2020 21:35 Ответить
А чего это Аваков сразу дурак? 500 грн что, на дороге валяются?..
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18.11.2020 21:46 Ответить
если кто не знает: пластиковый ID паспорт недействителен без бумажной справки о приписке. это всё, что нужно знать о зеленой диджитализации
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18.11.2020 22:16 Ответить
ПРОПИСКЕ (РЕГИСТРАЦИИ)
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18.11.2020 22:17 Ответить
Эта справка не нужна даже по своей сути !
Кто помнит, то, что выдавали под этим названием !?
В ней указывали ВСЕХ прописанных за адресом, а не членов семьи !
Это был БРЕД, а не справка !
И при этом, получить её можно было только по заявлению лишь ВЛАДЕЛЬЦА жилья , и никем более - с предоставлением кучи документов в том числе и права собственности на жильё...!!!

Так что ЗДОРОВО, что отменили это ЛАЙНО...
Но её до сих пор усердно требуют разные конторы...
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18.11.2020 23:25 Ответить
...действующим законодательством вообще не предусмотрено получение такой справки, а также не определен орган, который выдает такую ​​справку...
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19.11.2020 02:48 Ответить
хоть на одну ненужную бамажку станет меньше
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19.11.2020 10:16 Ответить
 
 