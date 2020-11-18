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Довідку про склад сім'ї в Україні скасовано, - глава Мінцифри Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Довідку про склад сім'ї в Україні скасовано, - глава Мінцифри Федоров

В Україні скасували такий документ як довідка про склад сім'ї.

Про це у Facebook повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Довідка про склад сім’ї від сьогодні не потрібна: під час призначення грошової допомоги у разі загибелі або смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців; під час процедури оформлення відшкодування витрат, пов’язаних з доглядом ветеранів війни; під час оформлення виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення або інвалідності працівника або його звільнення з Держспецзв’язку; під час виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) житла; під час процедури продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України; під час отримання військовослужбовцями житлових приміщень або грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення", - написав Федоров.

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За його словами, чинним законодавством взагалі не передбачено отримання такої довідки, а також не визначено орган, який видає таку довідку.

За даними Мінцифри, довідка про склад сім'ї втратила силу за наказом Міністерства соціальної політики в липні минулого року.

Довідку про склад сімї в Україні скасовано, - глава Мінцифри Федоров 01

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Топ коментарі
+14
Но брать её необходимо. Прописку уже десять раз отменяли.
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18.11.2020 20:18
+13
це за для того, щоб родичів в деклараціях не вказувать?
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18.11.2020 20:16
+11
це що вона відмінена, зовсім не означає, що її не вимагатимуть
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18.11.2020 20:24
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це за для того, щоб родичів в деклараціях не вказувать?
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18.11.2020 20:16 Відповісти
То тільки для військовослужбовців і інвалідів відмінили, решта може не розслаблятись.
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18.11.2020 21:50 Відповісти
значит и в деклациях не надо членов семей указывать? у меня подозрение что именно для этого отменили эти справки. типа -на нет и суда нет. все накизженное на жену или дочу записал и спи спокойно.....
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18.11.2020 20:17 Відповісти
Но брать её необходимо. Прописку уже десять раз отменяли.
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18.11.2020 20:18 Відповісти
так самое смешное что ее еще в прошлом году отменили...но требовали
так же как и прописку (но с ID-карткой нужно носить дополнительный папирець с "пропиской")))
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18.11.2020 21:41 Відповісти
Так ее и сейчас не всем отменили, люди просто невнимательно прочитали. Так что с ID-карточкой нужно не только справки носить но и старый бумажный паспорт... Довідку про склад сім'ї в Україні скасовано, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 9212
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18.11.2020 21:56 Відповісти
это итесть то самое достижение которое эта самая минцифра за 2 года наработала? клава я куею......
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18.11.2020 20:20 Відповісти
а "справки" про розмір та колір трусів ще діють ?
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18.11.2020 20:23 Відповісти
А вас і це заставили заповняти ?
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18.11.2020 20:25 Відповісти
хто в армії служив у цирку не сміється ...(старе армійське прислів'я)
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18.11.2020 20:33 Відповісти
та я і не сміюся. Довідку про склад сім'ї в Україні скасовано, - глава Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 2263
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18.11.2020 20:38 Відповісти
це що вона відмінена, зовсім не означає, що її не вимагатимуть
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18.11.2020 20:24 Відповісти
реально бестолковая справка...особенно если у тебя есть квартира в которой никто не прописан, а в водоканале и газовой службе, даже при наличии счетчиков, дай им єту справку и всё!
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18.11.2020 20:27 Відповісти
Не нужна военным, служащим и инвалидам в некоторых жизненных ситуациях. Так бы и сказали, а то по заголовку выходит, что отменили всем и насовсем.
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18.11.2020 20:38 Відповісти
всем остальным нужна
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18.11.2020 20:43 Відповісти
Действительно, чуть не "купился", так уж заголовок "красиво" оформлен, пришлось перечитывать.
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18.11.2020 20:48 Відповісти
Хорошо хоть семью ещё не оменили..
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18.11.2020 21:30 Відповісти
А какой дурак придумал требовать у людей справку о судимости? А за неё надо заплатить минимум 500 гр.
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18.11.2020 21:35 Відповісти
А чего это Аваков сразу дурак? 500 грн что, на дороге валяются?..
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18.11.2020 21:46 Відповісти
если кто не знает: пластиковый ID паспорт недействителен без бумажной справки о приписке. это всё, что нужно знать о зеленой диджитализации
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18.11.2020 22:16 Відповісти
ПРОПИСКЕ (РЕГИСТРАЦИИ)
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18.11.2020 22:17 Відповісти
Эта справка не нужна даже по своей сути !
Кто помнит, то, что выдавали под этим названием !?
В ней указывали ВСЕХ прописанных за адресом, а не членов семьи !
Это был БРЕД, а не справка !
И при этом, получить её можно было только по заявлению лишь ВЛАДЕЛЬЦА жилья , и никем более - с предоставлением кучи документов в том числе и права собственности на жильё...!!!

Так что ЗДОРОВО, что отменили это ЛАЙНО...
Но её до сих пор усердно требуют разные конторы...
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18.11.2020 23:25 Відповісти
...действующим законодательством вообще не предусмотрено получение такой справки, а также не определен орган, который выдает такую ​​справку...
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19.11.2020 02:48 Відповісти
хоть на одну ненужную бамажку станет меньше
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19.11.2020 10:16 Відповісти
 
 