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Киевских учителей будут бесплатно тестировать на COVID-19, - Госпродпотребслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Киевских учителей будут бесплатно тестировать на COVID-19, - Госпродпотребслужба

В Киеве обещают бесплатно проводить тестирование на COVID-19 для работников социальной сферы, в частности учителей. Результат теста обещают предоставлять в течение 24-х часов.

Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  24 Канал.

По его словам, в столице уже разрабатывают единый стандарт для работников социальной сферы, в том числе и для учителей, которые обязательно должны проходить ПЦР-тестирование.

"Все учителя Киева, которые заболели COVID-19, будут проходить тестирование за счет государства и получать результат в течение 24-х часов", – пояснил Олег Рубан.

Соответствующее решение, по его словам, могут принять уже до конца недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестирование медиков и учителей на антиген к коронавирусу началось во Львове

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Не будет.
Менты или таможенники 20 кг кокса перехватили.
Гундосик рыдает на руках у Мендель...
Киевских учителей будут бесплатно тестировать на COVID-19, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4705
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18.11.2020 21:27
+5
Так сказать підмочує їй репутацію. Киевских учителей будут бесплатно тестировать на COVID-19, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 6476
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18.11.2020 21:30
+4
Хто знає, сьогодні буде відоса від гундоса?
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18.11.2020 21:23
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Ключевое слово здесь "обещают"...
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18.11.2020 21:22 Ответить
Ну и маленькая цитата:

"Все учителя Киева, которые заболели COVID-19, будут проходить тестирование за счет государства и получать результат в течение 24-х часов", - пояснил Олег Рубан.
Соответствующее решение, по его словам, могут принять уже до конца недели.Источник: https://censor.net/ru/n3231925Теоретически, все люди которые заболели этой болячкой, могут пройти тест за счет государства.
Вот только сроки готовности результатов впечатляют 11-16 дней.
Так что ничего кроме популизма в этом заявлении нет!
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18.11.2020 21:26 Ответить
еще пункт этот поцик из службы гос. тогда почему только Киев? если бы это была муниципальная фишка тогда да,а так шо в других местах усителя богаче или наоборот рылом не вышли?
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18.11.2020 21:56 Ответить
Киевского люда зелень боится сильнее. Помнят где начинались все Майданы.
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18.11.2020 22:00 Ответить
значить київська місцева влада так напряглася. якщо на інших місцях влада так не напряглася, так при чом тут київська? напрягайте своїх на місцях.
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18.11.2020 23:12 Ответить
Таки да. Когда ты заболел на ковид и тебе срочно нужно лечение, а подтверждения диагноза нет, то лечиться ты будешь в основном за свои кровные. Что и происходит поголовно по всей стране.
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18.11.2020 21:58 Ответить
А при чем здесь Госпродпотребслужба???
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18.11.2020 21:22 Ответить
вона зараз виконує обов"язки санстанції, яку вже ген коли відмінили і тільки з вірусом знайшли, кого напрягти ціма обов"язками. тобто якщо у тебе проблеми з товаром і продавцем, до звертаєшся у цю службу, не подобаються санітарні умови якогось магазину - у цю службу, молоко м"ясо на базарі тестує теж ця служба, не так щось у ресторані, теж ця служба.
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18.11.2020 23:18 Ответить
Хто знає, сьогодні буде відоса від гундоса?
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18.11.2020 21:23 Ответить
Не будет.
Менты или таможенники 20 кг кокса перехватили.
Гундосик рыдает на руках у Мендель...
Киевских учителей будут бесплатно тестировать на COVID-19, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4705
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18.11.2020 21:27 Ответить
Так сказать підмочує їй репутацію. Киевских учителей будут бесплатно тестировать на COVID-19, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 6476
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18.11.2020 21:30 Ответить
кокс вже везуть в феофанію.... так що відосіків тепер буде цілий серіал Київських учителів безкоштовно тестуватимуть на COVID-19, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 4111
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18.11.2020 22:09 Ответить
Зачем тестировать? Лечить пересичных плазмой с антителами как элиту не будут, только симптоматически! Зачем бабло тратить на тесты? А , это же не собственные , с кармана, государственные!
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18.11.2020 21:24 Ответить
до единого.""""
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18.11.2020 21:26 Ответить
А в Крыжополе учителя восьмого сорта? Или украинцы третьего сорта там живут? Их не нужно тестировать? Именно так и разделяют страну. Не путин, не сепары, а сами. свои..
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18.11.2020 21:27 Ответить
так крижопільска місцева влада нехай своїх крижопільських і тестує. ви плутаєте державну владу з міцевою. як раз кихвська місцева і тестує своїх, а не державна. напрягайте своїх місцевих, нехай тестують.
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18.11.2020 23:20 Ответить
Что за куйня??? А было не так??
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18.11.2020 21:27 Ответить
И до такого бреда ещё попробуй додуматься - кто заболел ковидом, будет проходить тест.. а заболел ты или нет - решает кто???? И нафига больному ковидом тест, если он уже знает что он больной.. им бы как-то научиться формулировать свой бестолковый трёп..
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18.11.2020 21:38 Ответить
сімейний лікар по списку симптомів. маєш симптоми, ставить у діагнозі підозра на ковід, і посилає на тест.
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18.11.2020 23:22 Ответить
В Крыму начали предлагать похороны в гробах из картона
На их крышку с помощью принтера можно нанести любой понравившийся рисунок, - рассказали в одной из компаний ритуальных услуг. Предприниматели говорят, что похороны в таких гробах позволяют не только заботиться об экологии, но и сэкономить средства, - передает агентство «Новости Крым». Подобные экологичные гробы уже предлагают в Петербурге, - напоминает интернет-издание «Фонтанка».Картон полностью разлагается за 30-40 дней, в то время, как древесине требуется 5-7 лет, а металлу - более 40, - говорят сторонники подобного рода услуг.
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18.11.2020 21:45 Ответить
Так казали шо всіх будуть тестувати безкоштовно. Коли брехали?
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18.11.2020 21:52 Ответить
Зеленые брешут практически всегда.
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18.11.2020 21:59 Ответить
зелені - то державна влада, а тут київська місцева так вирішила. київ же не лише **********, шмигаль і степашка з новим ляшком, а ше і боксер.
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18.11.2020 23:24 Ответить
В школах вчителі - смертники. Діти сидять в переповнених класах бо забудовники думають лише про класи, а не школи. Учні заражають один одного і несуть ковід додому, заражаючи рідних. Спалах саме зумовили учні та студенти після канікул. Дуде багато вчителів заразились та померли, а більшість з них в категоріі ризику 45-65 років із купою хронічних захворювань від нервовоі роботи
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19.11.2020 08:26 Ответить
Которые заболели? А остальные? Так заболевших лечить надо, а не тестировать. Київських учителів безкоштовно тестуватимуть на COVID-19, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 2280
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19.11.2020 10:32 Ответить
 
 