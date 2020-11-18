Київських учителів безкоштовно тестуватимуть на COVID-19, - Держпродспоживслужба
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В Києві обіцяють безкоштовно проводити тестування на COVID-19 для працівників соціальної сфери, зокрема вчителів. Результат тесту обіцяють надавати впродовж 24-х годин.
Про це розповів голова Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 Канал.
За його словами, у столиці вже розробляють єдиний стандарт для працівників соціальної сфери, зокрема і для вчителів, які обов'язково мають проходити ПЛР-тестування.
"Всі вчителі Києва, які захворіли на COVID-19, проходитимуть тестування за рахунок держави і отримуватимуть результат упродовж 24-х годин", - пояснив Олег Рубан.
Відповідне рішення, за його словами, можуть ухвалити вже до кінця тижня.
Топ коментарі
+7 mrSmith
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"Все учителя Киева, которые заболели COVID-19, будут проходить тестирование за счет государства и получать результат в течение 24-х часов", - пояснил Олег Рубан.
Соответствующее решение, по его словам, могут принять уже до конца недели.Источник: https://censor.net/ru/n3231925Теоретически, все люди которые заболели этой болячкой, могут пройти тест за счет государства.
Вот только сроки готовности результатов впечатляют 11-16 дней.
Так что ничего кроме популизма в этом заявлении нет!
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