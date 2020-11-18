Київських учителів безкоштовно тестуватимуть на COVID-19, - Держпродспоживслужба

В Києві обіцяють безкоштовно проводити тестування на COVID-19 для працівників соціальної сфери, зокрема вчителів. Результат тесту обіцяють надавати впродовж 24-х годин.

Про це розповів голова Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 Канал.

За його словами, у столиці вже розробляють єдиний стандарт для працівників соціальної сфери, зокрема і для вчителів, які обов'язково мають проходити ПЛР-тестування.

"Всі вчителі Києва, які захворіли на COVID-19, проходитимуть тестування за рахунок держави і отримуватимуть результат упродовж 24-х годин", - пояснив Олег Рубан.

Відповідне рішення, за його словами, можуть ухвалити вже до кінця тижня.

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