Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок обнародовал информацию, что новоизбранному депутату Конотопского горсовета от этой политсилы Людмиле Игнатенко сожгли автомобиль.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тягнибок написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Конотоп. Сегодня. На новоизбранного депутата Конотопского городского совета от ВО "Свобода", начальника Управления образования Людмилу Игнатенко совершили покушение. Несколько часов назад на парковке под домом свободовки сожгли ее автомобиль. Сама Людмила, к счастью, к тому времени уже успела добраться до дома".
"В прошлом году, напоминаю, покушение совершили на мэра Конотопа, свободовца Артема Семенихина. Неизвестные напали на националиста у его дома, после чего он попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Тогда полиция открыла уголовное производство, но реального расследования до сих пор так никто и не провел. А ненаказанное зло, как всегда, вернулось", - подчеркнул Тягнибок..
Он продолжил: "В последнее время Людмиле угрожали, требуя покинуть пост в пользу одной из бывших чиновниц, которую лоббирует местная мафия. Кроме того, отмечу, что на последних выборах "Свобода" получила наибольшую фракцию в Конотопском горсовете, а Семенихин, который занял второе место на выборах мэра, после смерти победителя от коронавируса стал самым реальным претендентом на эту должность".
Тягнибок заявил, что расценивает нападение как политическую расправу и призвал правоохранителей тщательно расследовать это дело.
Пожалуйста, подождите...
Ну не ничего, поясню. На выборах в местные советы голосуют за партии в целом и за каждого кандидата от этой партии отдельно. В партийном списке побеждает тот, кто больше всех набрал голосов. А дальше проходят в местный совет депутаты согласно сформированного списка в соответствии полученных партией мест.
Так що вона могла "перемогти" тільки свого однопартійця.
А у вас за поребриком по-другому выбирают?
Один забытый эпизод. В Одессе его группа берет за жабры Юру Крука. С кражей из бюджета и попыткой вывести за границу 5 млн долларов. Информация прошла в СМИ. Юру арестовывабт. Проходит пару дней, Юру отпускают и тишина. Вот мне интересно, ваши догадки по этому конкретно вопросу?
Кроме того , Свобода упоминалась в амбарной книге яныка. Что тоже не расследовалось. Свобода сама должна были инициировать расследова6ие, но ничего не произошло.
То есть мы можем по6имать, что Свобола четко разграничена, это верхушка, абсолютно одинаковая с теми же рыгами и патриотами внутри партии, которых эта верхушка просто использует.
Тем не менее, я тоже считаю, что Свобода должна быть представлена в парламенте вместо опзж хотелось бы,
VPN-щик, у цьому разі "українцями" тобою названо місцеву конотопську мафію.
Дивна в тебе методичка.
Да нічого, жодній риг не постраждав.
Справу розстрілу майдану поховали....
как только у свободы есть реальный шанс возглавить страну - свобода сразу стухает и странным образом становится апатичной... но как только какой-то партии власти нужно напугать электорат "злобными нациками" - главсвободловцы тут же выдают на-гора эпатажные заявления , которые им конечно же не дадут исполнить добрые цари-бояре .
"В последнее время Людмиле угрожали, требуя покинуть пост в пользу одной из бывших чиновниц, которую лоббирует местная мафия. Кроме того, отмечу, что на последних выборах "Свобода" получила наибольшую фракцию в Конотопском горсовете, а Семенихин, который занял второе место на выборах мэра, после смерти победителя от коронавируса стал самым реальным претендентом на эту должность"
как депутат может покинуть свой пост "депутата" в пользу кого то кроме как следующего по спискам?
Увечері 8 травня на вулиці виходять багато тисяч керчан і запалюють саморобні смолоскипи. Величезний вогненний потік людей піднімається по Мітридатських сходах, несучи в руці факела в пам'ять про загиблих захисників Вітчизни.
И за весь час ця традиція комуняк жодного разу не переривалася.
не уточняется - какой именно автомобиль сожгли в ходе "покушения"? таврию или ланос?
Хоча я не розумію, чому жителі Конотопа не підтримали Семеніхіна. У мене там бабуся, я часто там буваю і бачу, що він робив для міста. Хороший мер - уперше за років 15-20 появилося вуличне освітлення (навіть на окраїнах), асфальтують дороги (навіть у приватному секторі), на пішохідних переходах поробили з'їзди для інвалідів навіть.
Відремонтували районну лікарню, місто оновило парк трамваїв, у Конотопі навіть ІТ-кластер відкрили!
Крім того, активно проводилися культурні заходи на кшталт концертів до дня Конотопської битви чи Дні Незалежності. Ветеранів АТО вшановували постійно, бо Семеніхін сам АТО пройшов.
Я не те щоб палкий фанат Свободи, але у Конотопі їх команда чудово попрацювала!
Ну і виграв вибори там не ватнік з опзж... Знаю українськомовних людей, які за нього голосували...