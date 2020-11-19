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Новообраній депутатці Конотопської міськради Ігнатенко спалили автомобіль, - Тягнибок. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок оприлюднив інформацію, що новообраній депутатці Конотопської міськради від цієї політсили Людмилі Ігнатенко спалили автомобіль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тягнибок написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Конотоп. Сьогодні. На новообраного депутата Конотопської міської ради від ВО "Свобода", начальника Управління освіти Людмилу Ігнатенко скоїли замах. Кілька годин тому на парковці під будинком свободівки спалили її автомобіль. Сама Людмила, на щастя, до того часу вже встигла дістатися до помешкання".

"Минулого року, нагадую, замах скоїли на міського голову Конотопа, свободівця Артема Семеніхіна. Невідомі напали на націоналіста біля його дому, після чого він потрапив до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження, але реального розслідування до сьогодні так ніхто й не провів. А непокаране зло, як завжди, повернулося", - наголосив Тягнибок.

Він продовжив: "Останнім часом Людмилі погрожували, вимагаючи залишити посаду на користь однієї з колишніх чиновниць, яку лобіює місцева мафія. Крім того, зазначу, що на останніх виборах "Свобода" здобула найбільшу фракцію у Конотопській міськраді, а Семеніхін, який зайняв друге місце на виборах мера, після смерті переможця від коронавірусу став найбільш реальним претендентом на цю посаду".

Тягнибок заявив, що розцінює напад як політичну розправу і закликав правоохоронців ретельно розслідувати цю справу.

Також дивіться: Підпал автомобіля програми "Схеми" зняли камери спостереження. ВIДЕО

Новообраній депутатці Конотопської міськради Ігнатенко спалили автомобіль, - Тягнибок 01

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Топ коментарі
+23
Українці люблять націоналістів. Але у націоналістів не вистачає клепки створити свої мас-медіа, як це зробили іуди і москалі.
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19.11.2020 03:21
+16
Мне кажется, что и не только в отсутствии медиа дело. Свобода самая старинная партия на фоне остальных , плюс Батькивщина. Они были в парламенте , но их больше связывают с деструктивном. Особенно подкосил имидж свободы Махницкий. Это был огромный удар и по всем нам не только по Своболе. Он имел уникальные возможности избавить нас от коррупции , тогда у него были все полномочия это сделать, но он ограничился спортивной рыбалкой за большие деньги. Он юрист, майдановец , , свободовец- ожидания были огромны. Ведь если бы он ,именно он , поступил тогда иначе, был бы нашей Лаурой Ковеши, мы бы жили сейчас в другой стране.
Один забытый эпизод. В Одессе его группа берет за жабры Юру Крука. С кражей из бюджета и попыткой вывести за границу 5 млн долларов. Информация прошла в СМИ. Юру арестовывабт. Проходит пару дней, Юру отпускают и тишина. Вот мне интересно, ваши догадки по этому конкретно вопросу?
Кроме того , Свобода упоминалась в амбарной книге яныка. Что тоже не расследовалось. Свобода сама должна были инициировать расследова6ие, но ничего не произошло.
То есть мы можем по6имать, что Свобола четко разграничена, это верхушка, абсолютно одинаковая с теми же рыгами и патриотами внутри партии, которых эта верхушка просто использует.
Тем не менее, я тоже считаю, что Свобода должна быть представлена в парламенте вместо опзж хотелось бы,
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19.11.2020 06:54
+10
вы бы такие смелые перед хуйлом и ео подхуйловниками были ... Зе-бильё щмаркатое
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19.11.2020 03:24
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Перемогла на виборах якого "слугу"?
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19.11.2020 02:06 Відповісти
Вы наверное не местный, не знаете нашу выборную систему?
Ну не ничего, поясню. На выборах в местные советы голосуют за партии в целом и за каждого кандидата от этой партии отдельно. В партийном списке побеждает тот, кто больше всех набрал голосов. А дальше проходят в местный совет депутаты согласно сформированного списка в соответствии полученных партией мест.
Так що вона могла "перемогти" тільки свого однопартійця.
А у вас за поребриком по-другому выбирают?
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19.11.2020 02:42 Відповісти
Так откуда ему это знать, он на выборы не ходит, времени не хватает, занят днём и ночью
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19.11.2020 06:36 Відповісти
у них не вибирають
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19.11.2020 08:36 Відповісти
Українці не ******* націоналістів.Але ж націоналісти кращі,ніж зажопівці і слуги.Нехай би краще в них було 10-20 відсотків в парламенті.
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19.11.2020 02:21 Відповісти
Українці ******* націоналістів. Але у націоналістів не вистачає клепки створити свої мас-медіа, як це зробили іуди і москалі.
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19.11.2020 03:21 Відповісти
kisutwo Ні,не *******.А щоб створити медіа потрібні гроші.
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19.11.2020 03:28 Відповісти
Щоб створити свій стрім потрібні пара бутербродів і кава.
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19.11.2020 03:33 Відповісти
kisutwo Якби все так було просто,то москалі би не витрачали мільярди доларів на канали.
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19.11.2020 03:35 Відповісти
Мільярди потрібні для створення штучної інформації. А народний дух безкоштовний, немає організаторів.
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19.11.2020 03:58 Відповісти
kisutwo Населення ведеться на штучність.
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19.11.2020 04:15 Відповісти
Коли не бачить справжнього.
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19.11.2020 04:19 Відповісти
kisutwo Ви помиляєтесь.Зараз є доступ до інформації.Це не 30-ті роки.Мізків в населення немає.
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19.11.2020 04:27 Відповісти
Зараз якраз 30-ті. Міністерство освіти контролює соросятина, міністерство культури Пінчук і Коломойський по черзі. Вони іудоглобалізатири, їм не потрібне розумне населення.
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19.11.2020 05:13 Відповісти
А що то таке соросятина?? Може поясниш кремлядська троляко Провокатор!! Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 2779
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19.11.2020 08:00 Відповісти
Соросятина це педагогічний склад інтернату, де тобі викололи очі і привчили гавкать.
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19.11.2020 11:57 Відповісти
А у "швайок" щойно з'явиться якась грошва -- вони купують гарли-девідсона.
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19.11.2020 09:23 Відповісти
Мне кажется, что и не только в отсутствии медиа дело. Свобода самая старинная партия на фоне остальных , плюс Батькивщина. Они были в парламенте , но их больше связывают с деструктивном. Особенно подкосил имидж свободы Махницкий. Это был огромный удар и по всем нам не только по Своболе. Он имел уникальные возможности избавить нас от коррупции , тогда у него были все полномочия это сделать, но он ограничился спортивной рыбалкой за большие деньги. Он юрист, майдановец , , свободовец- ожидания были огромны. Ведь если бы он ,именно он , поступил тогда иначе, был бы нашей Лаурой Ковеши, мы бы жили сейчас в другой стране.
Один забытый эпизод. В Одессе его группа берет за жабры Юру Крука. С кражей из бюджета и попыткой вывести за границу 5 млн долларов. Информация прошла в СМИ. Юру арестовывабт. Проходит пару дней, Юру отпускают и тишина. Вот мне интересно, ваши догадки по этому конкретно вопросу?
Кроме того , Свобода упоминалась в амбарной книге яныка. Что тоже не расследовалось. Свобода сама должна были инициировать расследова6ие, но ничего не произошло.
То есть мы можем по6имать, что Свобола четко разграничена, это верхушка, абсолютно одинаковая с теми же рыгами и патриотами внутри партии, которых эта верхушка просто использует.
Тем не менее, я тоже считаю, что Свобода должна быть представлена в парламенте вместо опзж хотелось бы,
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19.11.2020 06:54 Відповісти
погоджуюся з оцінкою верхівки свободи - деструкттивні дії по розділу українського суспільства
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19.11.2020 11:23 Відповісти
Політика звичайно брудна справа. Проте не Свобода встановлювала в країні баблократію. Руками Свободи підтримувати баблократичну систему в країні неможливо.
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19.11.2020 21:50 Відповісти
Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 296 PREDATOR PREDATOR "Українці не ******* націоналістів.Але ж націоналісти..."

VPN-щик, у цьому разі "українцями" тобою названо місцеву конотопську мафію. Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 7860
Дивна в тебе методичка. Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 9077
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19.11.2020 05:19 Відповісти
Rusin У вас дах зірвало,на ґрунті москалів.А якби українцям подобались націоналісти.в них був рейтинг не один-два відсотки.
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19.11.2020 13:41 Відповісти
Українці, (73%) ******* виключно тих, кого піарять по ТБ.
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19.11.2020 06:00 Відповісти
Білоруси (80%) ******* Бацьку))
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19.11.2020 07:54 Відповісти
это тебе бацька сказал? Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 681
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19.11.2020 08:07 Відповісти
тягникто?
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19.11.2020 02:35 Відповісти
коментар відмічено як спам
Тягнижоп
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19.11.2020 03:17 Відповісти
вы бы такие смелые перед ****** и ео *************** были ... Зе-бильё щмаркатое
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19.11.2020 03:24 Відповісти
Після майдану Свобода мала контролювати центральні силові структури прокуратуру, МВС, міноборони. І ніяк ми не вгадаєм, яка роль іудоглобалізаторів у створенні політичного ерзац-націоналізму і передачі цих структур під контроль ліберастів.
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19.11.2020 02:59 Відповісти
Ну був від Свободи генпрокурор Ярема. І що?
Да нічого, жодній риг не постраждав.
Справу розстрілу майдану поховали....
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19.11.2020 04:08 Відповісти
Мохницький був від Свободи. Ярема не свободівець. Результат роботи обох, вірніше - відсутність результату - однаковісінькі як для цих двох персон, так і для всіх їхніх наступників .
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19.11.2020 05:20 Відповісти
При Махніцькому катів майдану масово затримували, а при Яремі, Шокіні та Луценку їх масово відпускали. Але яка різниця, правда?
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19.11.2020 05:53 Відповісти
та ты шо? прям махницкий задерживал? три месяца. угу. и сколько задержал? а сколько "массово" выпустили при других генпрокурорах?
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19.11.2020 08:36 Відповісти
Особисто я запам'ятав, як генеральний прокурор "свободовець" Махніцький поїхав в Одесу до пана Кідалова і захистив свою дисертацію. Оце його було перше, це його покликання, а не садити ворогів. Чи можливо Кідалов патріот?
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19.11.2020 09:03 Відповісти
Ярема не був свободівцем. Свободівцем був генпрокурор Махніцький, який за 3 місяці перебування на посту зробив більше для розслідування справ майдану, ніж всі наступні разом узяті генпрокурори за 6 років.
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19.11.2020 05:41 Відповісти
Тому його й прибрали...
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19.11.2020 07:07 Відповісти
.....во время майдана глава свободы мило ручкался с яныком......
как только у свободы есть реальный шанс возглавить страну - свобода сразу стухает и странным образом становится апатичной... но как только какой-то партии власти нужно напугать электорат "злобными нациками" - главсвободловцы тут же выдают на-гора эпатажные заявления , которые им конечно же не дадут исполнить добрые цари-бояре .
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19.11.2020 07:54 Відповісти
Свобода це вождиська партія. Поки Тягнибока і його шоблу не погонять від керівництва так і буде партія прозябати на маргінесі. А рядових свободівців поважаю.
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19.11.2020 07:47 Відповісти
тягнибок вже старий. але чим дрєвнєє, тим сильніше тримаються з владу.
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19.11.2020 08:02 Відповісти
Как и симонеко коммуняку
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25.11.2020 15:08 Відповісти
От не розумію, чому головою партії не оберуть, наприклад, Кошулинського? Ветеран АТО, не заплямований скандалами, живе досить скромно (їздить на електромобілі Ніссан Ліф)... Кандидатом в президенти ж його виставляли, а не Тягнибока!
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19.11.2020 09:12 Відповісти
меня смущает пассаж от секретного "националиста", которого уже полтора года не видно и не слышно

"В последнее время Людмиле угрожали, требуя покинуть пост в пользу одной из бывших чиновниц, которую лоббирует местная мафия. Кроме того, отмечу, что на последних выборах "Свобода" получила наибольшую фракцию в Конотопском горсовете, а Семенихин, который занял второе место на выборах мэра, после смерти победителя от коронавируса стал самым реальным претендентом на эту должность"

как депутат может покинуть свой пост "депутата" в пользу кого то кроме как следующего по спискам?
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19.11.2020 08:34 Відповісти
Колись голосував за Свободу, але коли побачив їх марширінг з факелами як у Ньорбергу при Гітлері, а ля 33 року, коли пан Тягнибок як ліде, що програв вибори так і залишився на посаді голови партії, зрозумів що ці націоналісти є передовий загін, створений СБУ для виконнання спецфункції залякування обивателя і зарубіжних корисних ідіотів жупелами тоталітаризму, яке перманентно замовляють наші 17 хабадних олігархів. Вони як ручні собаки, коли потрібно струсонути суспільство їх випускають, а коли вже не треба їх заганяють хабарями в будку.
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19.11.2020 08:35 Відповісти
Марширінг комуно-фашистів ! Так перша в історії Керчі величезна смолоскипна хода відбулася в 1967 році. У місті тоді проходила комуняцька «Вахта пам'яті», її учасники на чолі комуняк запалили смолоскипи і піднялися на гору Мітрідат. Символізм цього дійства був простим - кожен городянин приніс свій вогонь до обеліска Слави.
Увечері 8 травня на вулиці виходять багато тисяч керчан і запалюють саморобні смолоскипи. Величезний вогненний потік людей піднімається по Мітридатських сходах, несучи в руці факела в пам'ять про загиблих захисників Вітчизни.
И за весь час ця традиція комуняк жодного разу не переривалася.
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19.11.2020 09:50 Відповісти
ООО "Сволота" проснулась и решила о себе напомнить. правильно - пора.
не уточняется - какой именно автомобиль сожгли в ходе "покушения"? таврию или ланос?
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19.11.2020 08:37 Відповісти
Порошенко сделает всё,чтобы Украиной правили Рабинович и Фельдман(Орда)!!
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19.11.2020 08:54 Відповісти
Тобі знову Порошенко. Так зроби ти, чого не критикуєш того ж Рабіновича чи Фельдмана, а знову у тебе в голові Порошенко? Бомби тих, кого боїшся, чи ти якраз боїшся Порошенко, бо то є реальна сила.
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19.11.2020 09:08 Відповісти
Не Порошенко, а ще Кучма благословив цих хабадних оліграхів на пограбування України за цей ярлик на корупцію від РФ, США і ЄС вони віддали і ядерну зброю, і шахти пускові балістичних ракет були висаджені в повіря закатали рукава і пішли грабувати під хабарі від МВФ і дядька Сема і тітки Раші. І Мохніцкий від Свободи теж виявся такою ж свинею, як і ті олігархи. І ці вже неосвітчені зелені олігофрени все довели до ручки.
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19.11.2020 10:47 Відповісти
Если Вы не понимаете чёрного юмора -Ваши проблемы.Мертвечук(орда) всем голова и комополиты - не при чём.Они выживают при любом режиме,и решают шкурные вопросы.А шоколадный король расчищает им путь к власти.Это как Большевики во Временном правительстве.Чем хуже для Украины- тем лучше для их ненасытного бизнеса.
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19.11.2020 11:30 Відповісти
Поки "Свобода" самостійно не буде захищати своїх побратимів, не буде толку. До кого Ви, пане Тягнибок апелюєте?
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19.11.2020 09:12 Відповісти
Ну в Конотопі новообраний мер помер від ковіду і будуть перевибори. Чинний мер-свободівець Семеніхін заняв на виборах 2 місце із зовсім невеликим відривом від переможця. Має шанси виграти перевибори, бо відрив від 3 місця там гігантський!

Хоча я не розумію, чому жителі Конотопа не підтримали Семеніхіна. У мене там бабуся, я часто там буваю і бачу, що він робив для міста. Хороший мер - уперше за років 15-20 появилося вуличне освітлення (навіть на окраїнах), асфальтують дороги (навіть у приватному секторі), на пішохідних переходах поробили з'їзди для інвалідів навіть.

Відремонтували районну лікарню, місто оновило парк трамваїв, у Конотопі навіть ІТ-кластер відкрили!
Крім того, активно проводилися культурні заходи на кшталт концертів до дня Конотопської битви чи Дні Незалежності. Ветеранів АТО вшановували постійно, бо Семеніхін сам АТО пройшов.
Я не те щоб палкий фанат Свободи, але у Конотопі їх команда чудово попрацювала!
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19.11.2020 09:18 Відповісти
Тому що вати там багато, багато кацапів етнічних, у Шостці, наприклад, ситуація не краща. Етнічний склад впливає, тягар СРСР.
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19.11.2020 10:20 Відповісти
Не сказав би, що там саме кацапів багато... Русскаязичних - так, трохи є, хоча місто переважно українськомовне.
Ну і виграв вибори там не ватнік з опзж... Знаю українськомовних людей, які за нього голосували...
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19.11.2020 10:45 Відповісти
Именно ватник, бывший член ПР, возглавляйший райадминистрацию всю каденцию Януковича, вы хоть поинтересуйтесь биографией, хотя он уже и умер.
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19.11.2020 10:57 Відповісти
Чесно, не цікавився, знав, що це бізнесмен якийсь місцевий...
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19.11.2020 11:00 Відповісти
треба в комісіях бути присутніми - велика ймовірність підтасовок
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19.11.2020 10:50 Відповісти
Местные и сумские урки приложат все силы,чтобы убрать Семенихина.Выигравший и померший мер из их банды..
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19.11.2020 11:20 Відповісти
песіголовці лютують
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19.11.2020 09:22 Відповісти
Проблема непопулярності націоналістів не стільки у гаслах і справах, бо перші часто-густо пустопорожні, а другі деколи похабні і не краще, ніж в опонентів, головна проблема в тупому керівництві партії, хоча часом навіть здається, що та тупість награна, а направді партію очолюють агенти Кремля, що за справжню мету мають гарантований недопуск націоналістів, навіть власних однопартійців, до найвищої влади. Нагадую, після нападу кацапів Тягнибок власноруч загнав усю партію в окопи, повністю припинивши партійну робота та агітацію. Виглядає патріотично, але це знищило партію як парламентську силу, знищило будь-які виборчі перспективи. Назвати це помилкою важко, бо наслідки такого тупого рішення заздалегідь були зрозумілі й останньому кретину.
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19.11.2020 10:18 Відповісти
подібно на почерк руSSкого міра і його адептів медведчуків, труханових, добкіних...
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19.11.2020 10:47 Відповісти
 
 