Новообраній депутатці Конотопської міськради Ігнатенко спалили автомобіль, - Тягнибок. ФОТО
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Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок оприлюднив інформацію, що новообраній депутатці Конотопської міськради від цієї політсили Людмилі Ігнатенко спалили автомобіль.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Тягнибок написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Конотоп. Сьогодні. На новообраного депутата Конотопської міської ради від ВО "Свобода", начальника Управління освіти Людмилу Ігнатенко скоїли замах. Кілька годин тому на парковці під будинком свободівки спалили її автомобіль. Сама Людмила, на щастя, до того часу вже встигла дістатися до помешкання".
"Минулого року, нагадую, замах скоїли на міського голову Конотопа, свободівця Артема Семеніхіна. Невідомі напали на націоналіста біля його дому, після чого він потрапив до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження, але реального розслідування до сьогодні так ніхто й не провів. А непокаране зло, як завжди, повернулося", - наголосив Тягнибок.
Він продовжив: "Останнім часом Людмилі погрожували, вимагаючи залишити посаду на користь однієї з колишніх чиновниць, яку лобіює місцева мафія. Крім того, зазначу, що на останніх виборах "Свобода" здобула найбільшу фракцію у Конотопській міськраді, а Семеніхін, який зайняв друге місце на виборах мера, після смерті переможця від коронавірусу став найбільш реальним претендентом на цю посаду".
Тягнибок заявив, що розцінює напад як політичну розправу і закликав правоохоронців ретельно розслідувати цю справу.
Будь ласка, зачекайте...
Ну не ничего, поясню. На выборах в местные советы голосуют за партии в целом и за каждого кандидата от этой партии отдельно. В партийном списке побеждает тот, кто больше всех набрал голосов. А дальше проходят в местный совет депутаты согласно сформированного списка в соответствии полученных партией мест.
Так що вона могла "перемогти" тільки свого однопартійця.
А у вас за поребриком по-другому выбирают?
Один забытый эпизод. В Одессе его группа берет за жабры Юру Крука. С кражей из бюджета и попыткой вывести за границу 5 млн долларов. Информация прошла в СМИ. Юру арестовывабт. Проходит пару дней, Юру отпускают и тишина. Вот мне интересно, ваши догадки по этому конкретно вопросу?
Кроме того , Свобода упоминалась в амбарной книге яныка. Что тоже не расследовалось. Свобода сама должна были инициировать расследова6ие, но ничего не произошло.
То есть мы можем по6имать, что Свобола четко разграничена, это верхушка, абсолютно одинаковая с теми же рыгами и патриотами внутри партии, которых эта верхушка просто использует.
Тем не менее, я тоже считаю, что Свобода должна быть представлена в парламенте вместо опзж хотелось бы,
VPN-щик, у цьому разі "українцями" тобою названо місцеву конотопську мафію.
Дивна в тебе методичка.
Да нічого, жодній риг не постраждав.
Справу розстрілу майдану поховали....
как только у свободы есть реальный шанс возглавить страну - свобода сразу стухает и странным образом становится апатичной... но как только какой-то партии власти нужно напугать электорат "злобными нациками" - главсвободловцы тут же выдают на-гора эпатажные заявления , которые им конечно же не дадут исполнить добрые цари-бояре .
"В последнее время Людмиле угрожали, требуя покинуть пост в пользу одной из бывших чиновниц, которую лоббирует местная мафия. Кроме того, отмечу, что на последних выборах "Свобода" получила наибольшую фракцию в Конотопском горсовете, а Семенихин, который занял второе место на выборах мэра, после смерти победителя от коронавируса стал самым реальным претендентом на эту должность"
как депутат может покинуть свой пост "депутата" в пользу кого то кроме как следующего по спискам?
Увечері 8 травня на вулиці виходять багато тисяч керчан і запалюють саморобні смолоскипи. Величезний вогненний потік людей піднімається по Мітридатських сходах, несучи в руці факела в пам'ять про загиблих захисників Вітчизни.
И за весь час ця традиція комуняк жодного разу не переривалася.
не уточняется - какой именно автомобиль сожгли в ходе "покушения"? таврию или ланос?
Хоча я не розумію, чому жителі Конотопа не підтримали Семеніхіна. У мене там бабуся, я часто там буваю і бачу, що він робив для міста. Хороший мер - уперше за років 15-20 появилося вуличне освітлення (навіть на окраїнах), асфальтують дороги (навіть у приватному секторі), на пішохідних переходах поробили з'їзди для інвалідів навіть.
Відремонтували районну лікарню, місто оновило парк трамваїв, у Конотопі навіть ІТ-кластер відкрили!
Крім того, активно проводилися культурні заходи на кшталт концертів до дня Конотопської битви чи Дні Незалежності. Ветеранів АТО вшановували постійно, бо Семеніхін сам АТО пройшов.
Я не те щоб палкий фанат Свободи, але у Конотопі їх команда чудово попрацювала!
Ну і виграв вибори там не ватнік з опзж... Знаю українськомовних людей, які за нього голосували...