УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13031 відвідувач онлайн
Новини Відео
15 966 34

Підпал автомобіля програми "Схеми" зняли камери спостереження. ВIДЕО

Редакція програми "Схеми: корупція в деталях" оприлюднила відео підпалу свого автомобіля в Борисполі.

Відео опубліковано на каналі "Радіо Свобода" в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 17 серпня невідомі підпалили авто "Схем", яке належить водієві та члену знімальної групи Борису Мазуру. Протягом усієї ночі і дня на місці інциденту працювали поліція і журналісти програми. "Схеми" зібрали відео з довколишніх камер спостереження та від свідків інциденту – і зрештою знайшли зафіксований момент підпалу", - сказано в описі відео.

Також читайте: Журналістам "Схем" можуть запропонувати захист, - Мендель

Як повідомлялося, вночі 17 серпня в смт Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

Поліція почала розслідування у справі про навмисне знищення майна.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька заявила, що пов'язує підпал з професійною діяльністю журналістів.

авто (6169) журналістика (1760) підпал (674)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
Дырявый петух Портнов резвится
показати весь коментар
17.08.2020 22:47
+23
Кожен ранок в Україні повинен починатись саме так - з нагадування подальшого шляху для https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8?src=hashtag_click ЗЕкоМанди ...

Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 7385
показати весь коментар
17.08.2020 22:51
+12
судя по походке зеля и ермак
показати весь коментар
17.08.2020 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дырявый петух Портнов резвится
показати весь коментар
17.08.2020 22:47 Відповісти
Напомни а кто ему разрешил вернутся в Украину и заниматся этим безнаказанно ?
показати весь коментар
17.08.2020 22:52 Відповісти
судя по походке зеля и ермак
показати весь коментар
17.08.2020 22:57 Відповісти
Можете дать ссылку на документ, запрещавший ему возвращаться в Украину?
показати весь коментар
17.08.2020 23:39 Відповісти
В Портнова спитай. Воно знає чому так довго в параші сиділо.
показати весь коментар
18.08.2020 09:16 Відповісти
А я знаю. Просто хотелось, чтоб этот товарищ посмотрел и ответил хотя бы сам для себя, по чьей вине вернулся Портнов. Но он молчит. Видимо стыдно.
показати весь коментар
18.08.2020 09:46 Відповісти
Так, він погрожував. Тому перший в списку.
показати весь коментар
18.08.2020 09:17 Відповісти
Явно месть за материалы, причём скорее всего заказ от власти.
показати весь коментар
17.08.2020 22:51 Відповісти
Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 7340
показати весь коментар
17.08.2020 22:58 Відповісти
А дизтопливо, в том числе для заправки наших танков, кто позволял закупать в России? Пе-Пе-Пе!
показати весь коментар
17.08.2020 23:43 Відповісти
Кожен ранок в Україні повинен починатись саме так - з нагадування подальшого шляху для https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8?src=hashtag_click ЗЕкоМанди ...

Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 7385
показати весь коментар
17.08.2020 22:51 Відповісти
Ты со рта своего хер потрошиный выми для начала, а потом плямкай, убогое
показати весь коментар
18.08.2020 01:21 Відповісти
Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 5077
показати весь коментар
17.08.2020 22:51 Відповісти
Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 3481
показати весь коментар
17.08.2020 22:54 Відповісти
теперь ему мало велосипеда. Теперь ему нужна твоя одежда и мотоцикл, %юзернейм%.
показати весь коментар
17.08.2020 23:11 Відповісти
Зелёное чмо запугивает за расследования
показати весь коментар
17.08.2020 22:51 Відповісти
https://newsua.one/news/u-nabu-pracyue-chotiri-kumi-sitnika-zmi.html У НАБУ ПРАЦЮЄ ЧОТИРИ КУМИ СИТНИКА, - ЗМІ

Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 3154

В НАБУ працює як мінімум чотири куми директора відомства Артема Ситника, в тому числі і його заступник, але керівник НАБУ на пряме запитання про кумівство розповів про прозорість конкурсів.
показати весь коментар
17.08.2020 22:53 Відповісти
Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 3509
показати весь коментар
17.08.2020 22:55 Відповісти
В ОПє працює "95-й квартал" в повному складі.
показати весь коментар
18.08.2020 09:19 Відповісти
Зєлєпузікі настільки тупі, що не знають про камери відеостеження? Капєц!
показати весь коментар
17.08.2020 23:02 Відповісти
Підпал автомобіля програми "Схеми" зняли камери спостереження - Цензор.НЕТ 4494
показати весь коментар
17.08.2020 23:05 Відповісти
ну шо, зелебобики, давайте вместе посмеёмся очередной тупой шутке квартала - подпевайте - "горіли схеми, палали"
вай, смищщно. Вай, хужи не будит
показати весь коментар
17.08.2020 23:09 Відповісти
В отличие от папередников, новая власть реагирует на расследования журналистов.
показати весь коментар
17.08.2020 23:11 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2020 23:22 Відповісти
Підпали на особистому контролі преЗедента
показати весь коментар
17.08.2020 23:25 Відповісти
Біла Тесла, Схеми ... Хто наступний ? ЗЕпіромани вопше о+уїли...
Згадайте щасливе минуле коли чекаладний баріга разом з усіма свинарчуками нікому нічого не підпалював.
показати весь коментар
17.08.2020 23:40 Відповісти
Теперь
по приказу Пртнова
против Антоненко и волонтеров выдвинут новые обвинения..
Ну и что что он в СИЗО-сАбаковские "эксперты"подтвердят что это он
показати весь коментар
17.08.2020 23:48 Відповісти
Ну все - теперь Кузьменко не отвертеться! "Я милую узнаю по паходке" мурлычет Аваков, радостно потирая руки...
показати весь коментар
18.08.2020 07:33 Відповісти
Шановні! Не будьте занадто наївними! Портнов?

Этого следовало ожидать: Ермак и Зеленский не могут простить журналистам "схем" то, что они раскрыли их тайный сговор с представителями агрессора-России в Омане. Тогда же журналисты указали, что Зеленский возвращался в Украину на самолёте Патрушева. Тогда же Ермак пригрозил подать в суд на журналистов. - Не подал, конечно. Они заврались: где обещанные инвестиции из Омана? Где заявление в суд? И зачем супруги Зеленские для "семейного отдыха" тащат с собой Ермака? И выбирают такую экзотическую страну.
Теперь пошли на преступление из чувства мести.
показати весь коментар
18.08.2020 10:46 Відповісти
 
 