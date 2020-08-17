Підпал автомобіля програми "Схеми" зняли камери спостереження. ВIДЕО

Редакція програми "Схеми: корупція в деталях" оприлюднила відео підпалу свого автомобіля в Борисполі.

Відео опубліковано на каналі "Радіо Свобода" в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 17 серпня невідомі підпалили авто "Схем", яке належить водієві та члену знімальної групи Борису Мазуру. Протягом усієї ночі і дня на місці інциденту працювали поліція і журналісти програми. "Схеми" зібрали відео з довколишніх камер спостереження та від свідків інциденту – і зрештою знайшли зафіксований момент підпалу", - сказано в описі відео.

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Як повідомлялося, вночі 17 серпня в смт Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

Поліція почала розслідування у справі про навмисне знищення майна.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька заявила, що пов'язує підпал з професійною діяльністю журналістів.