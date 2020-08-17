Підпал автомобіля програми "Схеми" зняли камери спостереження. ВIДЕО
Редакція програми "Схеми: корупція в деталях" оприлюднила відео підпалу свого автомобіля в Борисполі.
Відео опубліковано на каналі "Радіо Свобода" в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
"У ніч на 17 серпня невідомі підпалили авто "Схем", яке належить водієві та члену знімальної групи Борису Мазуру. Протягом усієї ночі і дня на місці інциденту працювали поліція і журналісти програми. "Схеми" зібрали відео з довколишніх камер спостереження та від свідків інциденту – і зрештою знайшли зафіксований момент підпалу", - сказано в описі відео.
Як повідомлялося, вночі 17 серпня в смт Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.
Поліція почала розслідування у справі про навмисне знищення майна.
Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька заявила, що пов'язує підпал з професійною діяльністю журналістів.
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В НАБУ працює як мінімум чотири куми директора відомства Артема Ситника, в тому числі і його заступник, але керівник НАБУ на пряме запитання про кумівство розповів про прозорість конкурсів.
вай, смищщно. Вай, хужи не будит
Згадайте щасливе минуле коли чекаладний баріга разом з усіма свинарчуками нікому нічого не підпалював.
по приказу Пртнова
против Антоненко и волонтеров выдвинут новые обвинения..
Ну и что что он в СИЗО-сАбаковские "эксперты"подтвердят что это он
Этого следовало ожидать: Ермак и Зеленский не могут простить журналистам "схем" то, что они раскрыли их тайный сговор с представителями агрессора-России в Омане. Тогда же журналисты указали, что Зеленский возвращался в Украину на самолёте Патрушева. Тогда же Ермак пригрозил подать в суд на журналистов. - Не подал, конечно. Они заврались: где обещанные инвестиции из Омана? Где заявление в суд? И зачем супруги Зеленские для "семейного отдыха" тащат с собой Ермака? И выбирают такую экзотическую страну.
Теперь пошли на преступление из чувства мести.