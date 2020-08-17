Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения. ВИДЕО

Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала видео поджога своего автомобиля в Борисполе.

Видео опубликовано на канале "Радіо Свобода" в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 17 августа неизвестные подожгли автомобиль "Схем", которое принадлежит водителю и члену съемочной группы Борису Мазуру. На протяжении всей ночи и дня на месте инцидента работали полиция и журналисты программы. "Схемы" собрали видео с близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента - и наконец нашли зафиксированный момент поджога", - сказано в описании видео.

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Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

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