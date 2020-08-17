Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения. ВИДЕО
Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала видео поджога своего автомобиля в Борисполе.
Видео опубликовано на канале "Радіо Свобода" в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
"В ночь на 17 августа неизвестные подожгли автомобиль "Схем", которое принадлежит водителю и члену съемочной группы Борису Мазуру. На протяжении всей ночи и дня на месте инцидента работали полиция и журналисты программы. "Схемы" собрали видео с близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента - и наконец нашли зафиксированный момент поджога", - сказано в описании видео.
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Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".
По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.
Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.
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вай, смищщно. Вай, хужи не будит
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по приказу Пртнова
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Этого следовало ожидать: Ермак и Зеленский не могут простить журналистам "схем" то, что они раскрыли их тайный сговор с представителями агрессора-России в Омане. Тогда же журналисты указали, что Зеленский возвращался в Украину на самолёте Патрушева. Тогда же Ермак пригрозил подать в суд на журналистов. - Не подал, конечно. Они заврались: где обещанные инвестиции из Омана? Где заявление в суд? И зачем супруги Зеленские для "семейного отдыха" тащат с собой Ермака? И выбирают такую экзотическую страну.
Теперь пошли на преступление из чувства мести.