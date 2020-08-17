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Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения. ВИДЕО

Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала видео поджога своего автомобиля в Борисполе.

Видео опубликовано на канале "Радіо Свобода" в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 17 августа неизвестные подожгли автомобиль "Схем", которое принадлежит водителю и члену съемочной группы Борису Мазуру. На протяжении всей ночи и дня на месте инцидента работали полиция и журналисты программы. "Схемы" собрали видео с близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента - и наконец нашли зафиксированный момент поджога", - сказано в описании видео.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сегодня, на десятый день, Нацполиция и СБУ придут осмотреть мою квартиру на предмет "прослушки". А можно было не ждать, когда сожгут машину? - журналист Ткач

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

Также на Цензор.НЕТ: УГО отрицает причастность к слежке за съемочной группой "Схем": "Открыты для любых проверок по этим фактам"

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авто (4222) журналистика (3325) поджог (1103)


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Топ комментарии
+29
Дырявый петух Портнов резвится
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17.08.2020 22:47 Ответить
+23
Кожен ранок в Україні повинен починатись саме так - з нагадування подальшого шляху для https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8?src=hashtag_click ЗЕкоМанди ...

Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 7385
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17.08.2020 22:51 Ответить
+12
судя по походке зеля и ермак
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17.08.2020 22:57 Ответить
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Дырявый петух Портнов резвится
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17.08.2020 22:47 Ответить
Напомни а кто ему разрешил вернутся в Украину и заниматся этим безнаказанно ?
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17.08.2020 22:52 Ответить
судя по походке зеля и ермак
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17.08.2020 22:57 Ответить
Можете дать ссылку на документ, запрещавший ему возвращаться в Украину?
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17.08.2020 23:39 Ответить
В Портнова спитай. Воно знає чому так довго в параші сиділо.
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18.08.2020 09:16 Ответить
А я знаю. Просто хотелось, чтоб этот товарищ посмотрел и ответил хотя бы сам для себя, по чьей вине вернулся Портнов. Но он молчит. Видимо стыдно.
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18.08.2020 09:46 Ответить
Так, він погрожував. Тому перший в списку.
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18.08.2020 09:17 Ответить
Явно месть за материалы, причём скорее всего заказ от власти.
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17.08.2020 22:51 Ответить
Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 7340
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17.08.2020 22:58 Ответить
А дизтопливо, в том числе для заправки наших танков, кто позволял закупать в России? Пе-Пе-Пе!
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17.08.2020 23:43 Ответить
Кожен ранок в Україні повинен починатись саме так - з нагадування подальшого шляху для https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8?src=hashtag_click ЗЕкоМанди ...

Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 7385
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17.08.2020 22:51 Ответить
Ты со рта своего хер потрошиный выми для начала, а потом плямкай, убогое
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18.08.2020 01:21 Ответить
Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 5077
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17.08.2020 22:51 Ответить
Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 3481
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17.08.2020 22:54 Ответить
теперь ему мало велосипеда. Теперь ему нужна твоя одежда и мотоцикл, %юзернейм%.
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17.08.2020 23:11 Ответить
Зелёное чмо запугивает за расследования
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17.08.2020 22:51 Ответить
https://newsua.one/news/u-nabu-pracyue-chotiri-kumi-sitnika-zmi.html У НАБУ ПРАЦЮЄ ЧОТИРИ КУМИ СИТНИКА, - ЗМІ

Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 3154

В НАБУ працює як мінімум чотири куми директора відомства Артема Ситника, в тому числі і його заступник, але керівник НАБУ на пряме запитання про кумівство розповів про прозорість конкурсів.
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17.08.2020 22:53 Ответить
Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения - Цензор.НЕТ 3509
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17.08.2020 22:55 Ответить
В ОПє працює "95-й квартал" в повному складі.
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18.08.2020 09:19 Ответить
Зєлєпузікі настільки тупі, що не знають про камери відеостеження? Капєц!
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17.08.2020 23:02 Ответить
Підпал автомобіля програми "Схеми" зняли камери спостереження - Цензор.НЕТ 4494
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17.08.2020 23:05 Ответить
ну шо, зелебобики, давайте вместе посмеёмся очередной тупой шутке квартала - подпевайте - "горіли схеми, палали"
вай, смищщно. Вай, хужи не будит
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17.08.2020 23:09 Ответить
В отличие от папередников, новая власть реагирует на расследования журналистов.
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17.08.2020 23:11 Ответить
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17.08.2020 23:22 Ответить
Підпали на особистому контролі преЗедента
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17.08.2020 23:25 Ответить
Біла Тесла, Схеми ... Хто наступний ? ЗЕпіромани вопше о+уїли...
Згадайте щасливе минуле коли чекаладний баріга разом з усіма свинарчуками нікому нічого не підпалював.
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17.08.2020 23:40 Ответить
Теперь
по приказу Пртнова
против Антоненко и волонтеров выдвинут новые обвинения..
Ну и что что он в СИЗО-сАбаковские "эксперты"подтвердят что это он
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17.08.2020 23:48 Ответить
Ну все - теперь Кузьменко не отвертеться! "Я милую узнаю по паходке" мурлычет Аваков, радостно потирая руки...
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18.08.2020 07:33 Ответить
Шановні! Не будьте занадто наївними! Портнов?

Этого следовало ожидать: Ермак и Зеленский не могут простить журналистам "схем" то, что они раскрыли их тайный сговор с представителями агрессора-России в Омане. Тогда же журналисты указали, что Зеленский возвращался в Украину на самолёте Патрушева. Тогда же Ермак пригрозил подать в суд на журналистов. - Не подал, конечно. Они заврались: где обещанные инвестиции из Омана? Где заявление в суд? И зачем супруги Зеленские для "семейного отдыха" тащат с собой Ермака? И выбирают такую экзотическую страну.
Теперь пошли на преступление из чувства мести.
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18.08.2020 10:46 Ответить
 
 