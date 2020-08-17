УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6328 відвідувачів онлайн
Новини
2 660 5

За фактом підпалу автомобіля "Схем" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

За фактом підпалу автомобіля

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля працівника програми "Схеми".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Вночі на спецлінію "102" надійшло повідомлення про займання автомобіля в місті Бровари. Також пошкоджено машину, яка була припаркована поруч. На місце події прибули поліцейські Броварського відділу поліції і рятувальники, які ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні.

Подію кваліфіковано як умисне знищення. Призначено експертизи.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналісти державних ЗМІ Білорусі протестують у Мінську: "Це остання крапля. Ми не можемо підтримувати фашистську владу"

Автор: 

авто (6259) журналістика (1790) підпал (705) Нацполіція (15327)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ви шо?! А що могло бути якось інакше? Могли не відкрити провадження? От коли знайдете палія і його замовників, тоді і звітуватимете, а поки що всім до сраки ваша реєстрація злочину в реєстрі.
показати весь коментар
17.08.2020 10:11 Відповісти
они там все ,одна шобла МЕГАВОРЮГ ,назначат какого- то бомжарика , авакяшка и не на такое способен !!!Гниды🤢🤡👹👺 🎒🎪, Героев Украины назначили убийцами Шеремета , чтобы педофилу сраку подлизать
показати весь коментар
17.08.2020 10:42 Відповісти
охохо....еще одно открытое "мертвое"дело....
показати весь коментар
17.08.2020 10:20 Відповісти
Может, адрес попутал? "Скрытно следившая за происходящим из парка Победы Ленка, удовлетворенно хмыкнув, выбросила в кусты пахнущую бензином канистру, спички и брезентовую накидку с капюшоном, вытерла испачканное сажей лицо антибактериальной салфеткой и бесшумно растворилась во мраке. Она шла к дому Мендель." (Источник: https://censor.net.ua/r3213629)
показати весь коментар
17.08.2020 10:20 Відповісти
А что там с поджогом Теслы Богдана ?.Уже в шухляду положили?.Никакого резонанса?.Не Схемы случайно её подпалили?
показати весь коментар
17.08.2020 10:51 Відповісти
 
 