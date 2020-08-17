За фактом підпалу автомобіля "Схем" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля працівника програми "Схеми".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Вночі на спецлінію "102" надійшло повідомлення про займання автомобіля в місті Бровари. Також пошкоджено машину, яка була припаркована поруч. На місце події прибули поліцейські Броварського відділу поліції і рятувальники, які ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні.

Подію кваліфіковано як умисне знищення. Призначено експертизи.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях"

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