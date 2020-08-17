За фактом підпалу автомобіля "Схем" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля працівника програми "Схеми".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
"Вночі на спецлінію "102" надійшло повідомлення про займання автомобіля в місті Бровари. Також пошкоджено машину, яка була припаркована поруч. На місце події прибули поліцейські Броварського відділу поліції і рятувальники, які ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні.
Подію кваліфіковано як умисне знищення. Призначено експертизи.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях"
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Костянтин Залізняк
показати весь коментар17.08.2020 10:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Vika Lysenko
показати весь коментар17.08.2020 10:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Mykhailo Stepanov
показати весь коментар17.08.2020 10:20 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Сергей Васильев #322886
показати весь коментар17.08.2020 10:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Mischa #467040
показати весь коментар17.08.2020 10:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль