По факту поджога автомобиля "Схем" открыто уголовное производство, - Нацполиция

Полиция начала уголовное производство по факту поджога автомобиля работника программы "Схемы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Ночью на спецлинию "102" поступило сообщение о возгорании автомобиля в городе Бровары. Также повреждения получила и машина, которая была припаркована рядом. На место происшествия прибыли полицейские Броварского отдела полиции и спасатели, которые ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Событие квалифицировано как умышленное уничтожение. Назначены экспертизы.

Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

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