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По факту поджога автомобиля "Схем" открыто уголовное производство, - Нацполиция

По факту поджога автомобиля

Полиция начала уголовное производство по факту поджога автомобиля работника программы "Схемы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Ночью на спецлинию "102" поступило сообщение о возгорании автомобиля в городе Бровары. Также повреждения получила и машина, которая была припаркована рядом. На место происшествия прибыли полицейские Броварского отдела полиции и спасатели, которые ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Событие квалифицировано как умышленное уничтожение. Назначены экспертизы.

Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

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Та ви шо?! А що могло бути якось інакше? Могли не відкрити провадження? От коли знайдете палія і його замовників, тоді і звітуватимете, а поки що всім до сраки ваша реєстрація злочину в реєстрі.
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17.08.2020 10:11 Ответить
они там все ,одна шобла МЕГАВОРЮГ ,назначат какого- то бомжарика , авакяшка и не на такое способен !!!Гниды🤢🤡👹👺 🎒🎪, Героев Украины назначили убийцами Шеремета , чтобы педофилу сраку подлизать
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17.08.2020 10:42 Ответить
охохо....еще одно открытое "мертвое"дело....
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17.08.2020 10:20 Ответить
Может, адрес попутал? "Скрытно следившая за происходящим из парка Победы Ленка, удовлетворенно хмыкнув, выбросила в кусты пахнущую бензином канистру, спички и брезентовую накидку с капюшоном, вытерла испачканное сажей лицо антибактериальной салфеткой и бесшумно растворилась во мраке. Она шла к дому Мендель." (Источник: https://censor.net.ua/r3213629)
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17.08.2020 10:20 Ответить
А что там с поджогом Теслы Богдана ?.Уже в шухляду положили?.Никакого резонанса?.Не Схемы случайно её подпалили?
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17.08.2020 10:51 Ответить
 
 