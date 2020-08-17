Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы": "Прослушка, поджог авто, что дальше?". ФОТОрепортаж (обновлено)
Сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.
"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на КИА Черато - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 тыс. зрителей на ютуб. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома где проживает водитель", - написал он.
"Прослушка, поджог авто, что дальше?" - добавил Ткач.
Как рассказал "Радио Свобода" адвокат Владимир Щиголь, который выехал на место, был хлопок, что дает основания утверждать, что произошел именно поджог: "Позже, когда проводился обзор,выясниось, что наиболее вероятно поджог произошел с левой части со стороны переднего колеса".
По словам защитника, криминалисты взяли образцы вещества, с помощью которого, вероятно, был подожжен автомобиль сотрудника "Схем".
"Химические образцы, которые были отобраны по месту совершения преступления, будут отправлены на экспертизу и будет установлено, с помощью какого вещества был совершен поджог. А дальше следствие будет устанавливать происхождение вещества и так далее", - пояснил Щиголь.
Он также добавил: "Учитывая то, что эта машина постоянно использовалась в профессиональной журналистской деятельности, очевидно имеет место, кроме самого уничтожения имущества - еще и препятствование журналистской деятельности, что тоже является уголовным преступлением. У следователя теперь есть 24 часа, чтобы определить квалификацию, внести сведения в ЕРДР и правильно направить расследование".
Отметим, ранее съемочная группа "Схем" неоднократно подвергалась препятствий в своей профессиональной деятельности.
В ноябре 2019 г. бывший народный депутат и экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал персональные данные члена съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура, а именно его полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.
Фото: Ткач/Facebook
Впоследствии Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток". Он также не исключил возможной слежки за членами редакции "Схем".
Тогда Национальная полиция Украина зарегистрировала уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "угроза или насилие в отношении журналиста". Уголовное производство до сих пор на стадии досудебного расследования.
Напомним, ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома
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Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «желание президента». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/
Мы ведь уже отвыкли, что голоса можно "считать" неправильно, настолько отвыкли, что 73% кричали, мол, "хуже не будет".
А сейчас попробовали чморить зеленых, ну и как?
Остается вот такая подленькая месть за разглашение фактов, о которых людям знать не положено по мнению коррумпированных чиновников и продажных политиков.
Портнов угрожает "Схемам". У "Схем" горит машина.
Но виноват, скорее всего, какой-нибудь детский врач подхоящего роста...
Журнашлюхам "схем" - так вам и надо. Вы вылили вёдра неподтверждённого говна на пороха и привели к власти этих уродов и их слуг - теперь, неуважаемые, хавай-те.
"лишь бы не Порошенко" и "хуже не будет" настало и их "стараниями"---теперь радоваться и махать ручкой им нужно!