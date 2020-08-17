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Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы": "Прослушка, поджог авто, что дальше?". ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на КИА Черато - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 тыс. зрителей на ютуб. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома где проживает водитель", - написал он.

"Прослушка, поджог авто, что дальше?" - добавил Ткач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача, используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая. ФОТО

Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы Схемы: Прослушка, поджог авто, что дальше? 01

Как рассказал "Радио Свобода" адвокат Владимир Щиголь, который выехал на место, был хлопок, что дает основания утверждать, что произошел именно поджог: "Позже, когда проводился обзор,выясниось, что наиболее вероятно поджог произошел с левой части со стороны переднего колеса".

По словам защитника, криминалисты взяли образцы вещества, с помощью которого, вероятно, был подожжен автомобиль сотрудника "Схем".

Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы Схемы: Прослушка, поджог авто, что дальше? 02

"Химические образцы, которые были отобраны по месту совершения преступления, будут отправлены на экспертизу и будет установлено, с помощью какого вещества был совершен поджог. А дальше следствие будет устанавливать происхождение вещества и так далее", - пояснил Щиголь.

Он также добавил: "Учитывая то, что эта машина постоянно использовалась в профессиональной журналистской деятельности, очевидно имеет место, кроме самого уничтожения имущества - еще и препятствование журналистской деятельности, что тоже является уголовным преступлением. У следователя теперь есть 24 часа, чтобы определить квалификацию, внести сведения в ЕРДР и правильно направить расследование".

Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы Схемы: Прослушка, поджог авто, что дальше? 03

Отметим, ранее съемочная группа "Схем" неоднократно подвергалась препятствий в своей профессиональной деятельности.

В ноябре 2019 г. бывший народный депутат и экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал персональные данные члена съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура, а именно его полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы Схемы: Прослушка, поджог авто, что дальше? 04

Фото: Ткач/Facebook

Впоследствии Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток". Он также не исключил возможной слежки за членами редакции "Схем".

Тогда Национальная полиция Украина зарегистрировала уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "угроза или насилие в отношении журналиста". Уголовное производство до сих пор на стадии досудебного расследования.

Напомним, ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома

Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы Схемы: Прослушка, поджог авто, что дальше? 05

авто (4222) журналистика (3325) поджог (1103) Ткач Михаил (137)


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Топ комментарии
+39
Антоша, каждым своим постом, ты просто расписываешься в своей тупости. Объясню, для идиота, Катя Ганзюк, была очень известной личностью в весьма узких кругах, и вся Украина ее узнала только после покушения на нее. Примерно так же как Гонгадзе или Шеремет. Журналистов "Схем" знает вся Украина, и пугать их начали не после "свинарчуков", "шоколадных фабрик" или "Ротердамов", а именно после их расследований относительно шмарли. Так что отбелить своего хозяина у тебя плохо получается. Черного кобеля не отмоешь до бела.
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17.08.2020 07:55 Ответить
+34
При чекаладном бариге и свинарчуках такой +уйни нєбило. Так що "схематозники"-викривачі (изобличители, уличители) хавайте те гімно яке ви собі замовляли, половина передвиборних фейків в 19р. ваша робота.
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17.08.2020 07:30 Ответить
+23
А вот не не нужно следить за кортежами Володи, за скоростью их передвижения, за соблюдением ими правил дорожного движения... Какие, нахер, "Схемы" ??? Схема простая - "Я начальник - ты дурак"... А кто не понимает - у того происходят спонтанные возгорания транспортных средств... Ну как бы, из-за излишней концентрации атмосферного электричества или иных каких природных явлений... Надеюсь, товарищи уловили схему ??
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17.08.2020 07:35 Ответить
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Про оппозажопцjв у репортажі "Королі доріг" також є. Варто було б дивитися уважно.
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17.08.2020 10:34 Ответить
Так ты хочешь сказать, что это зюзики начали в Украине порядок наводить?
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17.08.2020 10:19 Ответить
- Куме, а знаєте, хто в Україні "головний порохобот"?
- А хто?
- Зеленський! Він робить усе, щоб українці ненавиділи його, і його команду, все більше і більше...
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17.08.2020 10:48 Ответить
- Зеленський! Він робить усе, щоб українці ненавиділи його, і його команду більше ніж Порошенко ... )
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17.08.2020 17:18 Ответить
16.08.2020 г.
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"

Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «желание президента». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/
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17.08.2020 10:25 Ответить
эти говнюки хотят откатить нас назад, до уровня беларуси и кацаполенда, с их "демократией" и бессменными царями.
Мы ведь уже отвыкли, что голоса можно "считать" неправильно, настолько отвыкли, что 73% кричали, мол, "хуже не будет".
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17.08.2020 21:45 Ответить
Наводят порядок перед выборами...
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17.08.2020 10:26 Ответить
гниды!
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17.08.2020 10:29 Ответить
Это вам не про Пороха и свинарчуков небылицы придумывать!Тогда ведь совсем была ,плохая свобода слова и вы творили ,что хотели.А самое главное нагло врали по заказам.А дальше кацапская ********* и русь белая с таким же ху-лом ,только усатым,если опять те которых обливали грязью не выйдут в вашу защиту!
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17.08.2020 10:31 Ответить
Тогда Пороха чморили даже за то, что он назвал одну из журналисток "дорогенька".
А сейчас попробовали чморить зеленых, ну и как?
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17.08.2020 10:36 Ответить
Хотели новых литс - получили
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17.08.2020 10:38 Ответить
Схемы - это кость в горле олигархату Украины. Свои острые репортажи они подкрепляют документами. Поэтому в суд против них никто и не идет.
Остается вот такая подленькая месть за разглашение фактов, о которых людям знать не положено по мнению коррумпированных чиновников и продажных политиков.
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17.08.2020 10:47 Ответить
Дай вгадаю, наступні - "без цензури"
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17.08.2020 10:55 Ответить
Только их подпалят раздраженные зрители)
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17.08.2020 22:52 Ответить
портновкий почерк.
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17.08.2020 10:57 Ответить
бачу ЗекоМанда приближає свій кінець не по місяцям, а по ДНЯМ!!!
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17.08.2020 11:27 Ответить
Ех. Нарешті Баригу скинули і тепер ніхто не переслідує "чесних" розслідувачів.
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17.08.2020 12:21 Ответить
портнов по указанию зеленского, без вариантов
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17.08.2020 14:36 Ответить
Бубочка позвонил другу Баканову?
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17.08.2020 15:28 Ответить
Портнов угрожает Гонтаревой. У Гонтаревой сгорел дом.
Портнов угрожает "Схемам". У "Схем" горит машина.
Но виноват, скорее всего, какой-нибудь детский врач подхоящего роста...
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17.08.2020 16:12 Ответить
Красивые разговоры только почему машину сожгли год спустя? Петя уж больше года как не у руля. Теперь у руля сопли!!!
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17.08.2020 16:18 Ответить
Опа, слезы, сопли, слюни, подожгли запугали а что будет дальше? А вы вспомните кого вы привели к власти! Поделом вам!!!
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17.08.2020 16:35 Ответить
А до чого тут журналіст "Схем"? Чи ви вважаєте, що окрім вашого Петі та їхнього Вови в Україні не було інших кандидатів ? Чудернацькі ви усі якісь )
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17.08.2020 17:22 Ответить
"был хлопок" -- мать вашу, мы слава богам, пока еще не в кацапии! Это был взрыв, ВЗРЫВ, мать вашу, а не хлопок!

Журнашлюхам "схем" - так вам и надо. Вы вылили вёдра неподтверждённого говна на пороха и привели к власти этих уродов и их слуг - теперь, неуважаемые, хавай-те.
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17.08.2020 21:13 Ответить
Сгорело авто,тоже мне новость.У нас тоже кандидат в местные депутаты поджо... подожгли в дворе ватомобиль на котором он уже более года не ездил,за то пиар какой,на всю неделю.
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17.08.2020 22:14 Ответить
А что не нравится схемам?
"лишь бы не Порошенко" и "хуже не будет" настало и их "стараниями"---теперь радоваться и махать ручкой им нужно!
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17.08.2020 22:53 Ответить
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