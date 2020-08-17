Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы": "Прослушка, поджог авто, что дальше?". ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на КИА Черато - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 тыс. зрителей на ютуб. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома где проживает водитель", - написал он.

"Прослушка, поджог авто, что дальше?" - добавил Ткач.

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Как рассказал "Радио Свобода" адвокат Владимир Щиголь, который выехал на место, был хлопок, что дает основания утверждать, что произошел именно поджог: "Позже, когда проводился обзор,выясниось, что наиболее вероятно поджог произошел с левой части со стороны переднего колеса".

По словам защитника, криминалисты взяли образцы вещества, с помощью которого, вероятно, был подожжен автомобиль сотрудника "Схем".

"Химические образцы, которые были отобраны по месту совершения преступления, будут отправлены на экспертизу и будет установлено, с помощью какого вещества был совершен поджог. А дальше следствие будет устанавливать происхождение вещества и так далее", - пояснил Щиголь.

Он также добавил: "Учитывая то, что эта машина постоянно использовалась в профессиональной журналистской деятельности, очевидно имеет место, кроме самого уничтожения имущества - еще и препятствование журналистской деятельности, что тоже является уголовным преступлением. У следователя теперь есть 24 часа, чтобы определить квалификацию, внести сведения в ЕРДР и правильно направить расследование".

Отметим, ранее съемочная группа "Схем" неоднократно подвергалась препятствий в своей профессиональной деятельности.

В ноябре 2019 г. бывший народный депутат и экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал персональные данные члена съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура, а именно его полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

Фото: Ткач/Facebook

Впоследствии Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток". Он также не исключил возможной слежки за членами редакции "Схем".

Тогда Национальная полиция Украина зарегистрировала уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "угроза или насилие в отношении журналиста". Уголовное производство до сих пор на стадии досудебного расследования.

Напомним, ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома