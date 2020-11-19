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В больницах не хватает бесплатных лекарств из COVID-пакета, - Харьковская ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В больницах не хватает бесплатных лекарств из COVID-пакета, - Харьковская ОГА

Не во всех больницах Харьковщины пациенты с коронавирусом могут получить все необходимые лекарства бесплатно: в переполненных заведениях их просто не хватает.

Об этом сказал журналистам во время брифинга заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его данным, ситуация с бесплатными лекарствами для пациентов с COVID-19 во всех заведениях разная, это зависит от наполненности. В некоторых больницах жалоб на обеспечение лекарствами нет вовсе, в других - очень много.

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"Вчера я был в Волчанской районной больнице — шкафчики переполнены медикаментами, закупленными на средства Национальной службы здоровья Украины для ковидних больных. Ни одной жалобы не было в Чугуеве и Балаклее. А в Купянске, в каждой палате, куда мы заходили, были жалобы, что приходится почти все лекарства покупать за собственные средства. На областную инфекционную больницу жалобы есть, довольно часто. Сейчас единственный выход, который может быть: за октябрь НСЗУ должен профинансировать двойную ставку, потому что они сами признали чрезмерную нагрузку. На одну команду при прописанных ковидным пакетом 20 больных мы имеем 60. Соответственно и финансирование, в том числе и на медикаменты, прописано на 20 пациентов, растягивается на 60. Поэтому очевидно, что обеспечить этой суммой всех невозможно", - объясняет Пастух.

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По его данным, в областной инфекционной больницы ежедневно находится 270-280 пациентов.

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Топ комментарии
+10
Ну так сходили на выборы по-приколу, теперь прикалывайтесь без лекарств, а гепа за ваши деньги лечится в шарите
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19.11.2020 08:56
+9
Вот по этому Гепа и свалил в Шарите, а вы тут на него гнали шо не хочет лечиться в радянських больницах У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 5458
У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 4316
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19.11.2020 09:08
+6
Просто Харьковская ОГА не внимательно смотрит видосики Криворожденного.
У нас все хорошо!
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19.11.2020 08:59
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Ну так сходили на выборы по-приколу, теперь прикалывайтесь без лекарств, а гепа за ваши деньги лечится в шарите
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19.11.2020 08:56 Ответить
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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19.11.2020 09:28 Ответить
Зато дорога до Волчанска хорошая. Потому, "какая разница"...
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19.11.2020 08:56 Ответить
Тому пропоную внести в протиковвдний безкоштовний пакет 5 кг свіжого асфальту. Чи вирішить це проблему ковіду? Логіка нормальної людини показує, що ні. Логіка зебілів - що так. Особливо логіка Зєлєнского.
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19.11.2020 09:29 Ответить
Дорогу до Волчанска харьковская рыговская мафия содержит в хорошем состоянии всегда и все года.У неё в тех краях маеточки в сосновых лесах вдоль Печенежского водохранилища.
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19.11.2020 09:49 Ответить
Просто Харьковская ОГА не внимательно смотрит видосики Криворожденного.
У нас все хорошо!
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19.11.2020 08:59 Ответить
О какой борьбе с ковидом зебилы п..дят если по факту делается всё чтобы как можно больше людей заразились. Пример у родственницы вся клиника ковида с потерей обоняния и вкуса. Звонит семейному врачу с вопросом что делать. Тот отвечает: " Вам надо прийти в поликлинику я должен на Вас посмотреть". На аргумент о плохом самочувствии отвечает, что это распоряжение обздрава. В поликлинике очередь из нескольких десятков обречённых на заражение, т.к. при большой скупчиности людей одного вирусоносители достаточно, чтобы гриппозники стали ещё и заражение ковидом. Эти твари вводят карантин выходного дня и при этом своим дебилизмом обрекают на заражение десятки людей сидящих в поликлинике. Будьте вы прокляты алчные мрази наживающиеся на пандемии
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19.11.2020 09:00 Ответить
Какая РАЗНИЦА! пускай едут лечится в Феофании...как ЗЕня...на общих основаниях!)
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19.11.2020 09:02 Ответить
Володя доставай видеокамеру!!! Расскажи негодяям как все хорошо!!!
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19.11.2020 09:03 Ответить
Вот по этому Гепа и свалил в Шарите, а вы тут на него гнали шо не хочет лечиться в радянських больницах У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 5458
У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 4316
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19.11.2020 09:08 Ответить
Асфальтом не пробували лікувати? Він теж з ковітного бюджету.
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19.11.2020 09:10 Ответить
Я не понимаю мудрый нарид, как одновременно можно возмущаться карантином и кричать что ковид это фигня которая легче грипа и тут же возмущаться что нехватает лекарств и кислорода
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19.11.2020 09:12 Ответить
Зато платных дорогих навалом.
Вам лечиться или шашечки?
У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 8863
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19.11.2020 09:12 Ответить
неожиданно . оказывается у нас есть какие то бесплатные лекарства для больных Ковидом У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 2200 . у моего друга мама лежит в больнице . Мариуполь . там из бесплатного только кислород
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19.11.2020 09:13 Ответить
вам сильно повезло! в некоторых больницах наши доблестные врачи наладили неплохой бизнес- платный кислород, цена стартует от 1000 грн! вот это по-нашему! не, ну а чо, пациенту все равно, а родственники будут молчать и платить, и всем хорошо...
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19.11.2020 09:26 Ответить
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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19.11.2020 09:19 Ответить
Врет как дышит, может и есть исключения но большинство лечится за свои деньги.
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19.11.2020 09:28 Ответить
А Гепу гепнула корона шо він прийшов до тями аж в Шаріте, а не в лікарні Харкова.
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19.11.2020 09:42 Ответить
Хіба він прийшов? А якщо прийшов він це зрозумів?))
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19.11.2020 10:26 Ответить
НЕт лекарств от ковида.Нет.Есть фуфломицины,даже в США.А тоб Порошенко допустил бы смерть своих близких?
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19.11.2020 09:51 Ответить
73% из больных ковидом голосовали за Зельца и его зебилов. Кушай-те У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 5980
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19.11.2020 09:51 Ответить
Обращайтесь к своему крысенышу жидомэру, он из Шарите вышлет.
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19.11.2020 12:29 Ответить
 
 