В больницах не хватает бесплатных лекарств из COVID-пакета, - Харьковская ОГА

Не во всех больницах Харьковщины пациенты с коронавирусом могут получить все необходимые лекарства бесплатно: в переполненных заведениях их просто не хватает.

Об этом сказал журналистам во время брифинга заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его данным, ситуация с бесплатными лекарствами для пациентов с COVID-19 во всех заведениях разная, это зависит от наполненности. В некоторых больницах жалоб на обеспечение лекарствами нет вовсе, в других - очень много.

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"Вчера я был в Волчанской районной больнице — шкафчики переполнены медикаментами, закупленными на средства Национальной службы здоровья Украины для ковидних больных. Ни одной жалобы не было в Чугуеве и Балаклее. А в Купянске, в каждой палате, куда мы заходили, были жалобы, что приходится почти все лекарства покупать за собственные средства. На областную инфекционную больницу жалобы есть, довольно часто. Сейчас единственный выход, который может быть: за октябрь НСЗУ должен профинансировать двойную ставку, потому что они сами признали чрезмерную нагрузку. На одну команду при прописанных ковидным пакетом 20 больных мы имеем 60. Соответственно и финансирование, в том числе и на медикаменты, прописано на 20 пациентов, растягивается на 60. Поэтому очевидно, что обеспечить этой суммой всех невозможно", - объясняет Пастух.

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По его данным, в областной инфекционной больницы ежедневно находится 270-280 пациентов.