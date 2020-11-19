У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА

Не у всіх лікарнях Харківщини пацієнти з коронавірусом можуть отримати всі необхідні ліки безкоштовно: в переповнених закладах їх просто бракує.

Про це сказав журналістам під час брифінгу заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його даними, ситуація з безкоштовними ліками для пацієнтів із COVID-19 в усіх закладах різна, це залежить від наповненості. У деяких лікарнях скарг на забезпечення ліками немає зовсім, в інших - дуже багато.

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"Вчора я був у Вовчанській районній лікарні - шафки переповнені медикаментами, закупленими за кошти Національної служби здоров'я України для ковідних хворих. Жодної скарги не було в Чугуєві та Балаклії. А у Куп’янську, в кожній палаті, куди ми заходили, були скарги, що доводиться майже всі ліки купувати за власні кошти. На обласну інфекційну лікарню скарги є, доволі часто. Зараз єдиний вихід, який може бути: за жовтень НСЗУ має профінансувати подвійну ставку, бо вони самі визнали надмірне навантаження. На одну команду при прописаних ковідним пакетом 20 хворих ми маємо 60. Відповідно і фінансування, в тому числі й на медикаменти, прописане на 20 пацієнтів, розтягується на 60. Тому очевидно, що забезпечити цією сумою всіх неможливо", - пояснює Пастух.

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За його даними, в обласній інфекційній лікарні щоденно перебуває 270-280 пацієнтів.