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У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА

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У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА

Не у всіх лікарнях Харківщини пацієнти з коронавірусом можуть отримати всі необхідні ліки безкоштовно: в переповнених закладах їх просто бракує.

Про це сказав журналістам під час брифінгу заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його даними, ситуація з безкоштовними ліками для пацієнтів із COVID-19 в усіх закладах різна, це залежить від наповненості. У деяких лікарнях скарг на забезпечення ліками немає зовсім, в інших - дуже багато.

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"Вчора я був у Вовчанській районній лікарні - шафки переповнені медикаментами, закупленими за кошти Національної служби здоров'я України для ковідних хворих. Жодної скарги не було в Чугуєві та Балаклії. А у Куп’янську, в кожній палаті, куди ми заходили, були скарги, що доводиться майже всі ліки купувати за власні кошти. На обласну інфекційну лікарню скарги є, доволі часто. Зараз єдиний вихід, який може бути: за жовтень НСЗУ має профінансувати подвійну ставку, бо вони самі визнали надмірне навантаження. На одну команду при прописаних ковідним пакетом 20 хворих ми маємо 60. Відповідно і фінансування, в тому числі й на медикаменти, прописане на 20 пацієнтів, розтягується на 60. Тому очевидно, що забезпечити цією сумою всіх неможливо", - пояснює Пастух.

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За його даними, в обласній інфекційній лікарні щоденно перебуває 270-280 пацієнтів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Ну так сходили на выборы по-приколу, теперь прикалывайтесь без лекарств, а гепа за ваши деньги лечится в шарите
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19.11.2020 08:56
+9
Вот по этому Гепа и свалил в Шарите, а вы тут на него гнали шо не хочет лечиться в радянських больницах У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 5458
У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 4316
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19.11.2020 09:08
+6
Просто Харьковская ОГА не внимательно смотрит видосики Криворожденного.
У нас все хорошо!
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19.11.2020 08:59
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Ну так сходили на выборы по-приколу, теперь прикалывайтесь без лекарств, а гепа за ваши деньги лечится в шарите
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19.11.2020 08:56 Відповісти
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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19.11.2020 09:28 Відповісти
Зато дорога до Волчанска хорошая. Потому, "какая разница"...
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19.11.2020 08:56 Відповісти
Тому пропоную внести в протиковвдний безкоштовний пакет 5 кг свіжого асфальту. Чи вирішить це проблему ковіду? Логіка нормальної людини показує, що ні. Логіка зебілів - що так. Особливо логіка Зєлєнского.
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19.11.2020 09:29 Відповісти
Дорогу до Волчанска харьковская рыговская мафия содержит в хорошем состоянии всегда и все года.У неё в тех краях маеточки в сосновых лесах вдоль Печенежского водохранилища.
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19.11.2020 09:49 Відповісти
Просто Харьковская ОГА не внимательно смотрит видосики Криворожденного.
У нас все хорошо!
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19.11.2020 08:59 Відповісти
О какой борьбе с ковидом зебилы п..дят если по факту делается всё чтобы как можно больше людей заразились. Пример у родственницы вся клиника ковида с потерей обоняния и вкуса. Звонит семейному врачу с вопросом что делать. Тот отвечает: " Вам надо прийти в поликлинику я должен на Вас посмотреть". На аргумент о плохом самочувствии отвечает, что это распоряжение обздрава. В поликлинике очередь из нескольких десятков обречённых на заражение, т.к. при большой скупчиности людей одного вирусоносители достаточно, чтобы гриппозники стали ещё и заражение ковидом. Эти твари вводят карантин выходного дня и при этом своим дебилизмом обрекают на заражение десятки людей сидящих в поликлинике. Будьте вы прокляты алчные мрази наживающиеся на пандемии
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19.11.2020 09:00 Відповісти
Какая РАЗНИЦА! пускай едут лечится в Феофании...как ЗЕня...на общих основаниях!)
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19.11.2020 09:02 Відповісти
Володя доставай видеокамеру!!! Расскажи негодяям как все хорошо!!!
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19.11.2020 09:03 Відповісти
Вот по этому Гепа и свалил в Шарите, а вы тут на него гнали шо не хочет лечиться в радянських больницах У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 5458
У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 4316
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19.11.2020 09:08 Відповісти
Асфальтом не пробували лікувати? Він теж з ковітного бюджету.
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19.11.2020 09:10 Відповісти
Я не понимаю мудрый нарид, как одновременно можно возмущаться карантином и кричать что ковид это фигня которая легче грипа и тут же возмущаться что нехватает лекарств и кислорода
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19.11.2020 09:12 Відповісти
Зато платных дорогих навалом.
Вам лечиться или шашечки?
У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 8863
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19.11.2020 09:12 Відповісти
неожиданно . оказывается у нас есть какие то бесплатные лекарства для больных Ковидом У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 2200 . у моего друга мама лежит в больнице . Мариуполь . там из бесплатного только кислород
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19.11.2020 09:13 Відповісти
вам сильно повезло! в некоторых больницах наши доблестные врачи наладили неплохой бизнес- платный кислород, цена стартует от 1000 грн! вот это по-нашему! не, ну а чо, пациенту все равно, а родственники будут молчать и платить, и всем хорошо...
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19.11.2020 09:26 Відповісти
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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19.11.2020 09:19 Відповісти
Врет как дышит, может и есть исключения но большинство лечится за свои деньги.
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19.11.2020 09:28 Відповісти
А Гепу гепнула корона шо він прийшов до тями аж в Шаріте, а не в лікарні Харкова.
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19.11.2020 09:42 Відповісти
Хіба він прийшов? А якщо прийшов він це зрозумів?))
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19.11.2020 10:26 Відповісти
НЕт лекарств от ковида.Нет.Есть фуфломицины,даже в США.А тоб Порошенко допустил бы смерть своих близких?
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19.11.2020 09:51 Відповісти
73% из больных ковидом голосовали за Зельца и его зебилов. Кушай-те У лікарнях бракує безкоштовних ліків із COVID-пакету, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 5980
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19.11.2020 09:51 Відповісти
Обращайтесь к своему крысенышу жидомэру, он из Шарите вышлет.
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19.11.2020 12:29 Відповісти
 
 