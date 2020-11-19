Пандемия COVID-19 может привести к появлению "потерянного поколения" детей, - ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (UNICEF) озабочен возможностью появления "потерянного поколения" детей - из-за "долгосрочного воздействия" пандемии на их образование, питание и общее благополучие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".

По словам специалистов, главное влияние на детей влечет за собой не Covid-19, а закрытые учреждения, ухудшение учебного процесса, а также стремительный рост бедности.

"Нестабильная работа ключевых учреждений и рост уровня бедности — факторы, которые больше всего влияют на детей. Чем дольше длится кризис, тем глубже он влияет на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Будущее целого поколения находится под угрозой", - сообщила Генриетта Форе, исполнительный директор UNISEF.

Согласно исследованию, одно из девяти инфицирований коронавирусом приходится на детей или подростков до 20 лет. При этом учебные заведения не являются эпицентром заражения, в основном они подхватывают болезнь вне учреждений.

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