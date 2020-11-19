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Пандемия COVID-19 может привести к появлению "потерянного поколения" детей, - ЮНИСЕФ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Пандемия COVID-19 может привести к появлению

Детский фонд ООН (UNICEF) озабочен возможностью появления "потерянного поколения" детей - из-за "долгосрочного воздействия" пандемии на их образование, питание и общее благополучие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".

По словам специалистов, главное влияние на детей влечет за собой не Covid-19, а закрытые учреждения, ухудшение учебного процесса, а также стремительный рост бедности.

"Нестабильная работа ключевых учреждений и рост уровня бедности — факторы, которые больше всего влияют на детей. Чем дольше длится кризис, тем глубже он влияет на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Будущее целого поколения находится под угрозой", - сообщила Генриетта Форе, исполнительный директор UNISEF.

Согласно исследованию, одно из девяти инфицирований коронавирусом приходится на детей или подростков до 20 лет. При этом учебные заведения не являются эпицентром заражения, в основном они подхватывают болезнь вне учреждений.

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Топ комментарии
+22
Образование не имеет никакого смысла - доказано Украиной в апреле 2019 года Пандемия COVID-19 может привести к появлению "потерянного поколения" детей, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 7405
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19.11.2020 09:55
+21
В Украине потеряно уже несколько поколений. Дебилы растят дебилов.
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19.11.2020 09:51
+18
Доведено президентськими виборами.
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19.11.2020 09:53
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В Украине потеряно уже несколько поколений. Дебилы растят дебилов.
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19.11.2020 09:51 Ответить
Доведено президентськими виборами.
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19.11.2020 09:53 Ответить
у нас уже воздействовала полтора года назад..
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19.11.2020 09:51 Ответить
Так вы же там все этого и добиваетесь.
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19.11.2020 09:53 Ответить
Образование не имеет никакого смысла - доказано Украиной в апреле 2019 года Пандемия COVID-19 может привести к появлению "потерянного поколения" детей, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 7405
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19.11.2020 09:55 Ответить
Нет, то было не образование, а дипломы за свиней, за доллары, за папу депутата, за маму гинеколога в более чем 800 ВУЗов на всю Украину.
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19.11.2020 09:59 Ответить
Образование в ВУЗе не имеет никакого отношения к работе в реальных условиях на предприятии. Любой краснодипломник без опыта работы на конкретной фирме будет выглядеть как олень, ну кроме айти, конечно =) Так что наличие образования это еще далеко не залог успешной жизни, тем более слуг народа просто набирали с улицы. Вот где социальный лифт работает как надо, курсы в Трускавце и вуаля ты уже можновлацец и хазяен жизни Пандемия COVID-19 может привести к появлению "потерянного поколения" детей, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 6317
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19.11.2020 10:03 Ответить
В ссср образование было лучше?
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19.11.2020 10:04 Ответить
Зачем вам совдепия? Разные условия и разны цели образования. Могу высказать личные соображения и опыт. Поступал при совдепии с одним экзаменом с серебрянной медалью. В школе реально учился, читал много, в том числе дополнительной литературы. Никогда не буду жалеть, что учил "лишнее и ненужное". Підлога Маккартні прав, что после ВУЗа приходится корректировать полученные знания под конкретные условия. Свобода это прекрасно. Условия для получения качественного образования сейчас есть, но не в 800 вузах, и иногда не в Украине. Но я считаю каргокультом свободы задание во 2 классе школы "придумай задачу...".
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19.11.2020 10:20 Ответить
Ну как зачем? Сравнить "лучшую" систему в мире с нынешней.
Судя по тому, что и большинство пенсов, получившие это "лучшее" образование, и немалое количество представителей поколения, имеющего "дипломы за свиней, за доллары, за папу депутата, за маму гинеколога" вместе голосуют за популистов, нормального образования как не было, так и нет.
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19.11.2020 10:31 Ответить
Ну тут явно проблема не так в образовании в академическом смысле, как в воспитании. В сэрэсэрии массовость высшего образования была поменьше, а школьное было хорошо заточено под воспитание "пешки" империи, хотя сейчас рабов умеют делать и более изощрёнными методами.
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19.11.2020 10:39 Ответить
То есть, "лучшее в мире советское" - миф. И начитанность населения не помогла, пропаганда побеждает, перебивает все.
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19.11.2020 10:44 Ответить
И пропаганда в том числе. Но есть ещё политика государства и другие абстракции. Если финансированием государство всем видом показывает, что школа и больница нах не нужны и десятками лет одни от зарплаты до займа, а другие грабят нещадно всё и вся, то из-за несправедливости можно какую хочешь пропаганду гнать. Ну и ещё хорошо пользуются принципом Divide et impera.
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19.11.2020 13:09 Ответить
Насчёт питания и общего благополучия детей правы, особенно в очень бедных странах, а после появления смартфонов, тик-токов, ютуба, инстаграмма в более богатых странах и так потерянные поколения. Даже не в пандемии короны дело.
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19.11.2020 09:56 Ответить
ютубчик не трожь. а вот инстаграм, тик-ток, контаке и однокласнике это ресурсы для дыбилов Пандемия COVID-19 может привести к появлению "потерянного поколения" детей, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 7723
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19.11.2020 09:58 Ответить
Та я так ютуб по совдеповски в один расстрельный список. Конечно у прогресса по-нормальному больше позитивного. Это уже кто как дубинкой пользуется.
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19.11.2020 10:01 Ответить
так а разве это не ваша цель, создать бездумных рабов?
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19.11.2020 09:56 Ответить
те,кто этого добивался-достигли цели . этому примером подобные посты Пандемия COVID-19 может привести к появлению "потерянного поколения" детей, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 9039.везде виновато мировое правительство и омерига...
а вот ***** они обнуляют на пенечке самостоятельно,мировой заговор не смог до скрепного пенька добраться Пандемия COVID-19 может привести к появлению "потерянного поколения" детей, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 1821
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19.11.2020 10:03 Ответить
Якщо діти не є переносниками короновірусу, то чому така величезна кількість хворих і померлих вчителів? Тижні три тому назад на короновірус хворіло більше 11 тис. вчителів. А скільки зараз тоді? Степанов, дай свіжу статистику.
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19.11.2020 10:45 Ответить
З усіма цими питаннями високооплачуваним дармоїдам з ялової "юнісеф" треба звертатися до "Ґрети". Адже коли "ґрета" кинула навчання, то саме ви її затягнули на трибуну "00н" для популяризації "неходитидошколи". А тепер ви побачили, що це погано? Пандемія COVID-19 може призвести до появи "втраченого покоління" дітей, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 1248
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19.11.2020 11:15 Ответить
Правильно сказал
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19.11.2020 12:51 Ответить
Детей жаль.
А у взрослых будет потеря культурности. Культурные заведения закрыты.
Например, рестораны ночью. Пандемія COVID-19 може призвести до появи "втраченого покоління" дітей, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 1551
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19.11.2020 11:53 Ответить
Я не понял к чему прилепили фото негритят а образование и так летит в тартарары направленное туда левыми уродами
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19.11.2020 12:50 Ответить
 
 