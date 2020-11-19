Пандемія COVID-19 може призвести до появи "втраченого покоління" дітей, - ЮНІСЕФ
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Дитячий фонд ООН (UNICEF) стурбований можливістю появи "втраченого покоління" дітей - через "довгостроковий вплив" пандемії на їхню освіту, харчування і загальний добробут.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты".
За словами фахівців, головний вплив на дітей тягне за собою не Covid-19, а закриті установи, погіршення навчального процесу, а також стрімке зростання бідності.
"Нестабільна робота ключових установ та зростання рівня бідності - фактори, які найбільше впливають на дітей. Чим довше триває криза, тим глибше вона впливає на освіту, здоров'я, харчування та добробут дітей. Майбутнє цілого покоління нині під загрозою", - повідомила Генрієтта Форе, виконавча директорка UNISEF.
Згідно з дослідженням, одне з дев'яти інфікувань коронавірусом припадає на дітей або підлітків до 20 років. При цьому навчальні заклади не є епіцентром зараження, переважно вони підхоплюють хворобу поза установами.
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Судя по тому, что и большинство пенсов, получившие это "лучшее" образование, и немалое количество представителей поколения, имеющего "дипломы за свиней, за доллары, за папу депутата, за маму гинеколога" вместе голосуют за популистов, нормального образования как не было, так и нет.
а вот ***** они обнуляют на пенечке самостоятельно,мировой заговор не смог до скрепного пенька добраться
А у взрослых будет потеря культурности. Культурные заведения закрыты.
Например, рестораны ночью.